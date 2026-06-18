Hyundai की नई SUV, मिल सकते हैं वेन्यू से ज्यादा फीचर, लुक भी दमदार, खरीदने से पहले जान लें 5 बड़ी बातें

कंपनी की यह नई SUV वेन्यू और क्रेटा के बीच वाले सेगमेंट में आएगी। माना जा रहा है कि इसकी लंबाई 4 मीटर से थोड़ी ज्यादा होगी। यह इस साल फेस्टिव सीजन में लॉन्च हो सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में 5 बड़ी बातें।

हुंडई (Hyundai) इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी भारत में एक नई एसयूवी लाने में जुटी है। कंपनी की यह नई SUV वेन्यू और क्रेटा के बीच वाले सेगमेंट में आएगी। माना जा रहा है कि इसकी लंबाई 4 मीटर से थोड़ी ज्यादा होगी। कंपनी के इस प्रोजेक्ट का कोडनेम BC4i बताया जा रहा है। इसकी लॉन्चिंग इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास हो सकती है। आइए जानते हैं हुंडई की इस अपकमिंग एसयूवी की 5 बड़ी बातें।

1- मिल सकता है मौजूदा इंजन इंजन की बात करें तो हुंडई इसमें पूरी तरह नया इंजन लाने के बजाय अपने मौजूदा और भरोसेमंद पेट्रोल इंजन इस्तेमाल कर सकती है। एंट्री-लेवल वेरिएंट्स में 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। वहीं, टॉप वेरिएंट्स में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में मैनुअल, iMT और ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल हो सकते हैं।

2- वेन्यू और एक्सटर के मुकाबले बड़ा होगा लुक डिजाइन की बात करें तो यह SUV सिर्फ वेन्यू का बड़ा वर्जन नहीं होगी। हाल ही में सामने आए टेस्ट मॉडल्स से पता चलता है कि हुंडई इसे पूरी तरह अलग पहचान देने की तैयारी में है। एसयूवी में नया रूफलाइन डिजाइन, ऊंचा बोनट और मजबूत शोल्डर लाइन देखने को मिल सकती है। इसका ओवरऑल लुक वेन्यू और एक्सटर के मुकाबले ज्यादा बड़ा, प्रीमियम और दमदार हो सकता है।

3- हुंडई की बेयॉन से इंस्पायर्ड डिजाइन रिपोर्ट्स के अनुसार नई SUV का डिजाइन ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली हुंडई बेयॉन से इंस्पायर्ड हो सकता है। टेस्टिंग के दौरान दिखे मॉडल में बेयॉन जैसे कुछ डिजाइन डिटेल्स नजर आए हैं। इनमें लाइटिंग सेटअप, बॉडी प्रपोर्शन और विंडो डिजाइन शामिल हैं। हालांकि, भारतीय बाजार के लिए हुंडई इसमें कई बदलाव कर सकती है, जिससे इसका फाइनल प्रोडक्शन मॉडल बाहर की बेयॉन से काफी अलग दिखाई दे सकता है।

4- मल्टीपल एयरबैग्स और ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स फीचर्स के मामले में हुंडई इस एसयूवी को काफी प्रीमियम बनाने की तैयारी में है। इसकी फीचर लिस्ट वेन्यू से ज्यादा और क्रेटा के करीब हो सकती है। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग और कई मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा टॉप वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा, मल्टीपल एयरबैग्स और ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।