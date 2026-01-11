Hindustan Hindi News
हुंडई को याद रहेगा दिसंबर 2025, टॉप-10 कारों में जगह नहीं बना पाई क्रेटा; इन कारों से पिछड़ गई

संक्षेप:

दिसंबर 2025 खत्म होते-होते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई बड़े उलटफेर करके गया। साल का आखिरी महीना महिंद्रा के लिए बेहतर शानदार रहा। तो दूसरी तरफ, हुंडई के लिए इस महीने बड़ा झटका देखने को मिला। दरअसल, महिंद्रा एक तरफ जहां टाटा मोटर्स और महिंद्रा को पीछे छोड़ते हुए देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बनी।

Jan 11, 2026 05:44 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
दिसंबर 2025 खत्म होते-होते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई बड़े उलटफेर करके गया। साल का ये आखिरी महीना महिंद्रा के लिए बेहतर शानदार रहा। तो दूसरी तरफ, हुंडई के लिए इस महीने एक बड़ा झटका देखने को मिला। दरअसल, महिंद्रा एक तरफ जहां टाटा मोटर्स और महिंद्रा को पीछे छोड़ते हुए देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बनी। तो इधर हुंडई को देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में भी कोई जगह नहीं मिली। इस लिस्ट में मारुति के 7 मॉडल, टाटा के 2 मॉडल और महिंद्रा का 1 मॉडल शामिल रहा। जबकि, इस लिस्ट में कभी नंबर-1 तो कभी नंबर-2 पोजीशन पर रहने वाली क्रेटा 11वीं पोजीशन पर पहुंच गई।

क्रेटा हमेशा से हुंडई के लिए ऐसी कार रही है जो मिड साइज SUV सेगमेंट में बेहद पॉपुलर है। अपने सेगमेंट में ये नंबर-1 पोजीशन पर रहती है। वहीं, हुंडई के लिए क्रेटा के साथ वेन्यू और एक्सटर दूसरे सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल हैं। हालांकि, दिसंबर में क्रेटा के साथ इन दोनों में से भी कोई भी कार टॉप-10 में अपनी जगह नहीं बना पाई। ये हुंडई के लिए काफी चौंकाने वाला आंकड़ा रहा। क्रेटा को बीते महीने सिर्फ 4% की सालाना ग्रोथ मिली। चलिए अब टॉप-10 को देखते हैं।

मारुति बलेनो नंबर-1 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 22,108 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 9,112 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 143% की ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स नंबर-2 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 20,706 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 10,752 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 93% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन नंबर-3 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 19,375 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 13,536 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 43% की ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:ब्रेजा और विक्टोरिस... इन 2 SUV को खरीदने से पहले देख लो डिस्काउंट की डिटेल

मारुति डिजायर नंबर-4 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 19,072 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 16,573 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15% की ग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट नंबर-5 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 18,767 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 10,421 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 80% की ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा नंबर-6 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 17,704 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 17,336 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की ग्रोथ मिली।

मारुति अर्टिगा नंबर-7 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 16,586 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 16,056 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की ग्रोथ मिली। टाटा पंच नंबर-8 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 15,980 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 15,073 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो नंबर-9 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 15,885 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 12,195 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:स्विफ्ट से वैगनआर तक, मारुति ने अपनी इन 5 हैचबैक को जनवरी में कर दिया सस्ता

मारुति वैगनआर नंबर-10 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 14,575 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 17,303 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की डिग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा नंबर-11 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 13,154 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 12,608 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की ग्रोथ मिली। इस तरह क्रेटा वैगनआर के बाद 11वें नंबर पर रही।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
