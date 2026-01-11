हुंडई को याद रहेगा दिसंबर 2025, टॉप-10 कारों में जगह नहीं बना पाई क्रेटा; इन कारों से पिछड़ गई
दिसंबर 2025 खत्म होते-होते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई बड़े उलटफेर करके गया। साल का आखिरी महीना महिंद्रा के लिए बेहतर शानदार रहा। तो दूसरी तरफ, हुंडई के लिए इस महीने बड़ा झटका देखने को मिला। दरअसल, महिंद्रा एक तरफ जहां टाटा मोटर्स और महिंद्रा को पीछे छोड़ते हुए देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बनी।
दिसंबर 2025 खत्म होते-होते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई बड़े उलटफेर करके गया। साल का ये आखिरी महीना महिंद्रा के लिए बेहतर शानदार रहा। तो दूसरी तरफ, हुंडई के लिए इस महीने एक बड़ा झटका देखने को मिला। दरअसल, महिंद्रा एक तरफ जहां टाटा मोटर्स और महिंद्रा को पीछे छोड़ते हुए देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बनी। तो इधर हुंडई को देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में भी कोई जगह नहीं मिली। इस लिस्ट में मारुति के 7 मॉडल, टाटा के 2 मॉडल और महिंद्रा का 1 मॉडल शामिल रहा। जबकि, इस लिस्ट में कभी नंबर-1 तो कभी नंबर-2 पोजीशन पर रहने वाली क्रेटा 11वीं पोजीशन पर पहुंच गई।
|टॉप कार सेल्स दिसंबर 2025
|नंबर
|मॉडल
|दिसंबर 2025
|दिसंबर 2024
|YoY %
|1
|मारुति बलेनो
|22,108
|9,112
|143%
|2
|मारुति फ्रोंक्स
|20,706
|10,752
|93%
|3
|टाटा नेक्सन
|19,375
|13,536
|43%
|4
|मारुति डिजायर
|19,072
|16,573
|15%
|5
|मारुति स्विफ्ट
|18,767
|10,421
|80%
|6
|मारुति ब्रेजा
|17,704
|17,336
|2%
|7
|मारुति अर्टिगा
|16,586
|16,056
|3%
|8
|टाटा पंच
|15,980
|15,073
|6%
|9
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|15,885
|12,195
|30%
|10
|मारुति वैगनआर
|14,575
|17,303
|-16%
|11
|हुंडई क्रेटा
|13,154
|12,608
|4%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Creta
₹ 10.73 - 20.2 लाख
Hyundai Exter
₹ 5.68 - 9.61 लाख
Hyundai Verna
₹ 10.69 - 16.98 लाख
Hyundai i20
₹ 6.87 - 10.43 लाख
Hyundai Aura
₹ 5.98 - 8.42 लाख
क्रेटा हमेशा से हुंडई के लिए ऐसी कार रही है जो मिड साइज SUV सेगमेंट में बेहद पॉपुलर है। अपने सेगमेंट में ये नंबर-1 पोजीशन पर रहती है। वहीं, हुंडई के लिए क्रेटा के साथ वेन्यू और एक्सटर दूसरे सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल हैं। हालांकि, दिसंबर में क्रेटा के साथ इन दोनों में से भी कोई भी कार टॉप-10 में अपनी जगह नहीं बना पाई। ये हुंडई के लिए काफी चौंकाने वाला आंकड़ा रहा। क्रेटा को बीते महीने सिर्फ 4% की सालाना ग्रोथ मिली। चलिए अब टॉप-10 को देखते हैं।
मारुति बलेनो नंबर-1 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 22,108 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 9,112 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 143% की ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स नंबर-2 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 20,706 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 10,752 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 93% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन नंबर-3 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 19,375 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 13,536 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 43% की ग्रोथ मिली।
मारुति डिजायर नंबर-4 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 19,072 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 16,573 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15% की ग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट नंबर-5 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 18,767 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 10,421 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 80% की ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा नंबर-6 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 17,704 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 17,336 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की ग्रोथ मिली।
मारुति अर्टिगा नंबर-7 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 16,586 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 16,056 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की ग्रोथ मिली। टाटा पंच नंबर-8 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 15,980 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 15,073 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो नंबर-9 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 15,885 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 12,195 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की ग्रोथ मिली।
मारुति वैगनआर नंबर-10 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 14,575 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 17,303 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की डिग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा नंबर-11 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 13,154 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 12,608 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की ग्रोथ मिली। इस तरह क्रेटा वैगनआर के बाद 11वें नंबर पर रही।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।