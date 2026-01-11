हुंडई को याद रहेगा दिसंबर 2025, टॉप-10 कारों में जगह नहीं बना पाई क्रेटा; इन कारों से पिछड़ गई

संक्षेप: दिसंबर 2025 खत्म होते-होते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई बड़े उलटफेर करके गया। साल का आखिरी महीना महिंद्रा के लिए बेहतर शानदार रहा। तो दूसरी तरफ, हुंडई के लिए इस महीने बड़ा झटका देखने को मिला। दरअसल, महिंद्रा एक तरफ जहां टाटा मोटर्स और महिंद्रा को पीछे छोड़ते हुए देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बनी।

दिसंबर 2025 खत्म होते-होते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई बड़े उलटफेर करके गया। साल का ये आखिरी महीना महिंद्रा के लिए बेहतर शानदार रहा। तो दूसरी तरफ, हुंडई के लिए इस महीने एक बड़ा झटका देखने को मिला। दरअसल, महिंद्रा एक तरफ जहां टाटा मोटर्स और महिंद्रा को पीछे छोड़ते हुए देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बनी। तो इधर हुंडई को देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में भी कोई जगह नहीं मिली। इस लिस्ट में मारुति के 7 मॉडल, टाटा के 2 मॉडल और महिंद्रा का 1 मॉडल शामिल रहा। जबकि, इस लिस्ट में कभी नंबर-1 तो कभी नंबर-2 पोजीशन पर रहने वाली क्रेटा 11वीं पोजीशन पर पहुंच गई।

टॉप कार सेल्स दिसंबर 2025 नंबर मॉडल दिसंबर 2025 दिसंबर 2024 YoY % 1 मारुति बलेनो 22,108 9,112 143% 2 मारुति फ्रोंक्स 20,706 10,752 93% 3 टाटा नेक्सन 19,375 13,536 43% 4 मारुति डिजायर 19,072 16,573 15% 5 मारुति स्विफ्ट 18,767 10,421 80% 6 मारुति ब्रेजा 17,704 17,336 2% 7 मारुति अर्टिगा 16,586 16,056 3% 8 टाटा पंच 15,980 15,073 6% 9 महिंद्रा स्कॉर्पियो 15,885 12,195 30% 10 मारुति वैगनआर 14,575 17,303 -16% 11 हुंडई क्रेटा 13,154 12,608 4%

क्रेटा हमेशा से हुंडई के लिए ऐसी कार रही है जो मिड साइज SUV सेगमेंट में बेहद पॉपुलर है। अपने सेगमेंट में ये नंबर-1 पोजीशन पर रहती है। वहीं, हुंडई के लिए क्रेटा के साथ वेन्यू और एक्सटर दूसरे सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल हैं। हालांकि, दिसंबर में क्रेटा के साथ इन दोनों में से भी कोई भी कार टॉप-10 में अपनी जगह नहीं बना पाई। ये हुंडई के लिए काफी चौंकाने वाला आंकड़ा रहा। क्रेटा को बीते महीने सिर्फ 4% की सालाना ग्रोथ मिली। चलिए अब टॉप-10 को देखते हैं।

मारुति बलेनो नंबर-1 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 22,108 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 9,112 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 143% की ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स नंबर-2 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 20,706 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 10,752 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 93% की ग्रोथ मिली। टाटा नेक्सन नंबर-3 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 19,375 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 13,536 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 43% की ग्रोथ मिली।

मारुति डिजायर नंबर-4 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 19,072 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 16,573 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15% की ग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट नंबर-5 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 18,767 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 10,421 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 80% की ग्रोथ मिली। मारुति ब्रेजा नंबर-6 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 17,704 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 17,336 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 2% की ग्रोथ मिली।

मारुति अर्टिगा नंबर-7 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 16,586 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 16,056 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की ग्रोथ मिली। टाटा पंच नंबर-8 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 15,980 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 15,073 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो नंबर-9 पर रही। इसकी दिसंबर 2025 में 15,885 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2024 में 12,195 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की ग्रोथ मिली।