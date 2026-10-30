हुंडई ला रही नई छोटी इलेक्ट्रिक SUV, ये सबसे सस्ती ई-कार भी होगी; सिंगल चार्ज पर 355Km रेंज की उम्मीद
आयोनिक P को E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध इंस्टर EV द्वारा भी किया जाता है। इसे दो वर्जन में पेश किया जाएगा, जिसमें स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज मिल सकती है।
हुंडई मोटर कंपनी भारतीय बाजार के लिए के लिए एक नई इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है। इस अपकमिंग मेड-फॉर-इंडिया कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV का कोडनेम HE1i है। अब नई खबरों के मुताबिक, इसे आयोनिक पी (Ioniq P) नाम दिए जाने की उम्मीद है। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड आयोनिक (Ioniq) नेमप्लेट को भारतीय बाजार के और भी बेहतर सेगमेंट में एक्सटेंड करेगी। कंपनी ने 29 अक्टूबर को एनालिस्ट के साथ तीसरी तिमाही 2026 की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान अपनी रीजनल प्रोडक्ट प्लान बताते हुए कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी बेयोन के बाद भारत में Ioniq P पेश करेगी। हालांकि, हुंडई ने अभी तक आधिकारिक तौर इसके नाम का एलान नहीं किया है।
अफॉर्डेबल EV से मजबूत होगा पोर्टफोलियो
अपकमिंग मॉडल फाइनेंशियल ईयर 2028 में अपना EV सेल्स शेयर बढ़ाने का काम करेगा। हुंडई मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण गर्ग ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य भारत के लिए बड़े पैमाने पर बाजार में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ इसे हासिल करना है। हुंडई ने नए मॉडल के लिए सेल्स टारगेट का खुलासा नहीं किया है। फाइनेंशियल ईयर 2027 में अब तक भारत की इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की बिक्री लगभग 90% बढ़ गई है, जिससे हुंडई के पोर्टफोलियो में ज्यादा अफॉर्डेबल EV लाने का प्लान बना रही है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Ioniq 9
₹ 1.2 - 1.3 करोड़
Volvo EX90
₹ 1.26 करोड़
Audi e-tron Sportback
₹ 1.2 - 1.26 करोड़
Audi Q6 e-tron
₹ 1 - 1.1 करोड़
Audi Q8 Sportback e-tron
₹ 1.19 - 1.32 करोड़
Porsche Macan EV
₹ 1.22 - 1.69 करोड़
मल्टीपल बैटरी ऑप्शन मिलने की उम्मीद
उम्मीद है कि आयोनिक P को E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध इंस्टर EV द्वारा भी किया जाता है। इसे दो वर्जन में पेश किया जाएगा, जिसमें स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज मिल सकती है। हालांकि, अभी रेंज के सटीक आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। जैसे, ग्लोबल मार्केट में इंस्टर EV 42kWh और 49kWh बैटरी पैके के साथ आती है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 355Km (WLTP) तक का दावा किया गया है।
बैटरी के लिए लोकल सेल बनाएगी
कंपनी इस अपकमिंग कॉम्पैक्ट EV में एक्सपोर्टेड बैटरी सेल का उपयोग करेगी। हुंडई ने एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से स्थानीय रूप से तैयार सेल लेने की योजना बनाई थी। हालांकि, एक्साइड ने संकेत दिया है कि हुंडई-किआ प्रोग्राम के तहत सप्लाई इस साल शुरू नहीं होगी। लोकली सेल सप्लाई कॉस्ट को कंट्रोल करने और वॉल्यूम बढ़ने पर इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी।
ADAS 2 मिलने की उम्मीद
हुंडई ने पहले भी पुष्टि की है कि नई कॉम्पैक्ट EV में नेक्स्ट जनरेशन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि ब्रांड के कई नए-पुराने मॉडलों पर देखा गया प्लियोस कनेक्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेवल 2 असिस्टेड ड्राइविंग टेक्नोलॉजी हो सकता है। ये कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV भी होगी। EV का प्रोडक्शन तमिलनाडु में हुंडई की श्रीपेरंबदूर फेसिलिटी में किया जाएगा और टाटा नेक्सॉन EV, महिंद्रा XUV 3XO EV और किआ सिरोस EV के साथ मुकाबला किया जाएगा। इसे ऑफिशियली जनवरी 2027 में लाया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें