हुंडई ला रही नई छोटी इलेक्ट्रिक SUV, ये सबसे सस्ती ई-कार भी होगी; सिंगल चार्ज पर 355Km रेंज की उम्मीद

आयोनिक P को E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध इंस्टर EV द्वारा भी किया जाता है। इसे दो वर्जन में पेश किया जाएगा, जिसमें स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज मिल सकती है।

हुंडई ला रही नई छोटी इलेक्ट्रिक SUV

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Hyundai Ioniq 9

हुंडई मोटर कंपनी भारतीय बाजार के लिए के लिए एक नई इलेक्ट्रिक कार पर काम कर रही है। इस अपकमिंग मेड-फॉर-इंडिया कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV का कोडनेम HE1i है। अब नई खबरों के मुताबिक, इसे आयोनिक पी (Ioniq P) नाम दिए जाने की उम्मीद है। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड आयोनिक (Ioniq) नेमप्लेट को भारतीय बाजार के और भी बेहतर सेगमेंट में एक्सटेंड करेगी। कंपनी ने 29 अक्टूबर को एनालिस्ट के साथ तीसरी तिमाही 2026 की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान अपनी रीजनल प्रोडक्ट प्लान बताते हुए कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी बेयोन के बाद भारत में Ioniq P पेश करेगी। हालांकि, हुंडई ने अभी तक आधिकारिक तौर इसके नाम का एलान नहीं किया है।

अफॉर्डेबल EV से मजबूत होगा पोर्टफोलियो

अपकमिंग मॉडल फाइनेंशियल ईयर 2028 में अपना EV सेल्स शेयर बढ़ाने का काम करेगा। हुंडई मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण गर्ग ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य भारत के लिए बड़े पैमाने पर बाजार में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ इसे हासिल करना है। हुंडई ने नए मॉडल के लिए सेल्स टारगेट का खुलासा नहीं किया है। फाइनेंशियल ईयर 2027 में अब तक भारत की इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की बिक्री लगभग 90% बढ़ गई है, जिससे हुंडई के पोर्टफोलियो में ज्यादा अफॉर्डेबल EV लाने का प्लान बना रही है।

मल्टीपल बैटरी ऑप्शन मिलने की उम्मीद

उम्मीद है कि आयोनिक P को E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध इंस्टर EV द्वारा भी किया जाता है। इसे दो वर्जन में पेश किया जाएगा, जिसमें स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज मिल सकती है। हालांकि, अभी रेंज के सटीक आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। जैसे, ग्लोबल मार्केट में इंस्टर EV 42kWh और 49kWh बैटरी पैके के साथ आती है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 355Km (WLTP) तक का दावा किया गया है।

बैटरी के लिए लोकल सेल बनाएगी

कंपनी इस अपकमिंग कॉम्पैक्ट EV में एक्सपोर्टेड बैटरी सेल का उपयोग करेगी। हुंडई ने एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से स्थानीय रूप से तैयार सेल लेने की योजना बनाई थी। हालांकि, एक्साइड ने संकेत दिया है कि हुंडई-किआ प्रोग्राम के तहत सप्लाई इस साल शुरू नहीं होगी। लोकली सेल सप्लाई कॉस्ट को कंट्रोल करने और वॉल्यूम बढ़ने पर इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी।