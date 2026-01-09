473 km रेंज वाली इस कार के दम पर हुंडई ने डिमांड में सबको छोड़ा पीछे, ये विंडसर, नेक्सन EV भी नहीं

संक्षेप: टाटा मोटर्स बीते साल यानी 2025 में 70,000 से ज्यादा यूनिट बिक्री करके देश की टॉप-सेलिंग कार कंपनी बन गई। हालांकि, डिमांड के मामले में हुंडई ने सारी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया।

Jan 09, 2026 03:18 pm IST

भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में टाटा मोटर्स का दबदबा हमेशा नजर आता है। बीते साल यानी 2025 में भी 70,000 से ज्यादा यूनिट बिक्री करके टाटा मोटर्स देश की टॉप-सेलिंग कार कंपनी बन गई। हालांकि, डिमांड के मामले में हुंडई ने सारी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि हुंडई की इलेक्ट्रिक कार को बीते साल कुल 6,726 ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई की कार बिक्री में 635.89 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि साल 2025 में यह आंकड़ा सिर्फ 914 यूनिट था।

कई नए मॉडल पर काम शुरू भारतीय मार्केट में अभी हुंडई की दो मॉडल बिक्री पर मौजूद है। इसमें हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और हुंडई आयौनिक 5 शामिल है। कुछ दिन पहले तक इन मॉडलों में हुंडई कोना इलेक्ट्रिक भी शामिल थी लेकिन अब कंपनी ने इसे डिस्कंटीन्यू कर दिया है। हुंडई आने वाले सालों में कई नए इलेक्ट्रिक मॉडल को भारतीय मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि क्रेटा ईवी कंपनी की बेस्ट-सेलिंग इलेक्ट्रिक मॉडल है।

इन कारों से होता है मुकाबला भारतीय मार्केट में क्रेटा इलेक्ट्रिक का मुकाबला महिंद्रा XUV 400, टाटा कर्व EV और MG ZS EV जैसी कारों से होगा। बता दें कि हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक 10 एक्सटीरियर पेंट स्कीम में उपलब्ध है जिनके नाम हैं एबिस ब्लैक पर्ल मेटैलिक, एटलस व्हाइट मेटालिक, फिएरी रेड पर्ल मेटालिक, स्टारी नाइट मेटालिक, ओशन ब्लू मेटालिक और ओशन ब्लू मैट।

धांसू फीचर्स से लैस है ईवी क्रेटा ईवी के खास फीचर्स में 8-वे एडजस्टेबल पावर्ड फ्रंट सीटें, मेमोरी फंक्शन वाली ड्राइवर सीट, 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, पैसेंजर सीट वॉक-इन डिवाइस और ट्विन स्क्रीन शामिल है।