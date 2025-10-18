आखिरी मौका! दिवाली जाते ही खत्म हो जाएगा इन हुंडई कारों पर मिलने वाला डिस्काउंट, अभी हजारों का फायदा
संक्षेप: हुंडई कारों पर बेनिफिट लेने का आखिरी मौका आ गया है। दरअसल, कंपनी अपनी कारों पर जो दिवाली डिस्काउंट दे रही है उससे खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन ही बाकी है। हालांकि, कई डीलर्स इस ऑफर को आगे भी बढ़ा सकता हैं। कंपनी अपनी लगभग सभी कारों पर ये शानदार डिस्काउंट दे रही है।
हुंडई कारों पर बेनिफिट लेने का आखिरी मौका आ गया है। दरअसल, कंपनी अपनी कारों पर जो दिवाली डिस्काउंट दे रही है उससे खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन ही बाकी है। हालांकि, कई डीलर्स इस ऑफर को आगे भी बढ़ा सकता हैं। कंपनी अपनी लगभग सभी कारों पर ये शानदार डिस्काउंट दे रही है। इन बचे हुए दिनों में कंपनी की कार खरीदने पर 60,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। ऐसे में हुंडई कार को खरीदने का ये सबसे बढ़िया मौका है। चलिए फटाफट हुंडई के डिस्काउंट के बारे में जानते हैं।
हुंडई दिवाली ऑफर 2025
ग्रैंड i10 निओस के पेट्रोल वैरिएंट पर ₹25,000 और CNG पर ₹30,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ ₹25,000 तक एक्सचेंज और ₹5,000 कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिलेंगे।
ऑरा पर कंपनी ₹15,000 के साथ ₹10,000 तक एक्सचेंज और ₹5,000 तक कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे रही है।
एक्सटर पर कंपनी ₹25,000 तक नॉन प्रो पैक और ₹20,000 प्रो पैक ऑफर दे रही है। इसके साथ ₹20,000 तक एक्सचेंज बेनिफिट भी मिलेंगे।
i20 के मैनुअल ट्रांसमिशन पर ₹25,000 तक, आईवीटी पर ₹20,000 तक डिस्काउंट दे रही है। इसके साथ ₹25,000 तक एक्सचेंज का फायदा भी मिलेगा।
वेन्यू 1.2 पर कंपनी ₹30,000 का कैश डिस्काउंट और ₹15,000 तक के एक्सचेंज बेनिफिट दे रही है।
वेन्यू टर्बो पर कंपनी ₹10,000 का कैश डिस्काउंट और ₹15,000 एक्सचेंज बेनिफिट दे रही है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।