हुंडई ने खोला बेनिफिट्स का पिटारा, अभी खरीदने पर होगी ₹100000 तक की बचत; जानिए डिटेल्स

संक्षेप:

हुंडई साल के आखिरी महीने में ग्राहकों के लिए बड़ा सरप्राइज लेकर आई है। हुंडई ने “December Delight” नाम से एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत कई मॉडलों पर 1 लाख रुपये तक के अट्रैक्टिव ईयर-एंड बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं।

Tue, 2 Dec 2025 02:37 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई मोटर इंडिया ने नवंबर, 2025 में नई वेन्यू को लॉन्च कर शानदार माहौल बना दिया। अब साल के आखिरी महीने में कंपनी ग्राहकों के लिए और भी बड़ा सरप्राइज लेकर आई है। हुंडई ने “December Delight” नाम से एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया है जिसके तहत कई मॉडलों पर 1 लाख रुपये तक के अट्रैक्टिव ईयर-एंड बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। ब्रांड का टैगलाइन है, “ये ऑफर और स्टॉक्स कल हों न हों”। यानी जिनको खरीदना है उन्हें जल्दी फैसला लेना होगा।

क्या कहती है कंपनी

इस कैंपेन पर बात करते हुए ह्युंडई के COO तरुण गर्ग ने कहा, “December Delight के जरिए हम अपने ग्राहकों के लिए साल के इस जश्न भरे वक्त को और खास बनाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक परिवार अपनी नई हुंडई कार के साथ नए साल की शुरुआत करें। हमने इस कैंपेन को उनके भरोसे और प्यार का धन्यवाद देने के लिए तैयार किया है।” उनकी बात से साफ है कि कंपनी इस ऑफर को एक सेलिब्रेशन की तरह पेश कर रही है न कि सिर्फ एक प्रमोशनल स्कीम के रूप में।

क्या है कंपनी की तैयारी

दूसरी तरफ नई वेन्यू की लॉन्चिंग के बाद हुंडई सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर रही है। कंपनी 2026 में Bayon, Exter Facelift और Venue Electric जैसी तीन नई SUVs लाने की तैयारी कर रही है जिससे इस सेगमेंट में मुकाबला और रोमांचक हो जाएगा। नई 2026 वेन्यू में लेवल-2 ADAS और ज्यादा मजबूत प्लेटफॉर्म दिया गया है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
