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Creta vs Duster: मार्केट का असली किंग कौन? खरीदने से पहले जान लें ये 5 बड़े अंतर

Mar 27, 2026 08:02 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय सड़कों पर राज करने वाली हुंडई क्रेटा को टक्कर देने के लिए रेनॉल्ट डस्टर ने धमाकेदार वापसी की है। ऐसे में साल 2026 में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की ये जंग और भी दिलचस्प हो गई है।

Creta vs Duster: मार्केट का असली किंग कौन? खरीदने से पहले जान लें ये 5 बड़े अंतर

भारतीय सड़कों पर राज करने वाली हुंडई क्रेटा को टक्कर देने के लिए रेनॉल्ट डस्टर ने धमाकेदार वापसी की है। ऐसे में साल 2026 में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की ये जंग और भी दिलचस्प हो गई है। दरअसल, डस्टर अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, हाई-टेक और पावरफुल होकर आई है। अगर आप भी इस साल एक नई SUV लेने का मन बना रहे हैं, तो यह मुकाबला आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। एक तरफ जहां क्रेटा का भरोसा और इसके फीचर्स लोगों के दिलों में बसे हैं। वहीं, डस्टर अपनी ऑफ-रोडिंग और नए लुक के साथ मैदान में है। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से कौन आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होगी।

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साइज और स्पेस में कौन आगे?

रेनॉल्ट डस्टर इस बार हुंडई क्रेटा से हर मामले में बड़ी है। डस्टर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रेटा के मुकाबले ज्यादा है। डस्टर का व्हीलबेस भी क्रेटा से 47mm लंबा है, जिसका सीधा मतलब है कि गाड़ी के अंदर यात्रियों को ज्यादा लेग-रूम मिलता है। सामान रखने के लिए भी डस्टर में 518 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है, जो क्रेटा के 433 लीटर के मुकाबले काफी अधिक है। अगर आप लंबी ट्रिप पर जाते हैं, तो डस्टर का बड़ा केबिन और सामान रखने की जगह आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकती है।

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किसका इंजन ज्यादा दमदार?

इंजन और पावर के मामले में दोनों गाड़ियों की स्ट्रैटजी बिल्कुल अलग है। हुंडई क्रेटा अभी भी उन लोगों की पहली पसंद बनी हुई है जिन्हें डीजल गाड़ी चाहिए। दरअसल, इसमें 1.5-लीटर डीजल के साथ पेट्रोल के भी कई ऑप्शन मिलते हैं। वहीं, डस्टर ने केवल पेट्रोल इंजन पर दांव लगाया है। डस्टर में 1.3-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है जो 163bhp की जबरदस्त पावर जेनरेट करता है। यह क्रेटा के टर्बो इंजन से थोड़ा बेहतर है। हालांकि, क्रेटा में आपको गियरबॉक्स के कई ऑप्शन और टॉर्क कन्वर्टर मिलते हैं। जबकि डस्टर मैनुअल और डुअल-क्लच ऑटोमैटिक के साथ आती है।

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फीचर्स में किसने मारी बाजी?

फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां लग्जरी का एहसास कराती हैं। पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ी टचस्क्रीन और लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स दोनों में कॉमन हैं। हालांकि, क्रेटा में 8-स्पीकर वाला बोस (Bose) साउंड सिस्टम और पीछे बैठने वालों के लिए 'बॉस मोड' जैसी सुविधा मिलती है। वहीं, डस्टर 'गूगल बिल्ट-इन' सॉफ्टवेयर और पावर्ड टेलगेट जैसे मॉडर्न फीचर्स से लैस है। क्रेटा का इंटीरियर थोड़ा प्रीमियम फील देता है। जबकि डस्टर का डैशबोर्ड रफ-एंड-टफ लुक के साथ आता है। सेफ्टी के मामले में दोनों में 6-एयरबैग्स और 360-डिग्री कैमरा मौजूद हैं।

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कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी

रेनॉल्ट डस्टर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपये रखी गई है। जबकि क्रेटा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.79 लाख रुपये है। डस्टर का टॉप मॉडल भी करीब 18.09 लाख रुपये तक जाता है। जबकि क्रेटा का टॉप एंड 20.20 लाख रुपये के पार पहुंच जाता है। सीधा मतलब यह है कि अगर आप कम बजट में एक बड़ी, मस्कुलर और पेट्रोल-पावर वाली SUV चाहते हैं तो डस्टर एक बेहतरीन ऑप्शन है। वहीं, अगर आपको डीजल इंजन का माइलेज चाहिए और आप ब्रांड वैल्यू के साथ जाना चाहते हैं, तो हुंडई क्रेटा आज भी इस सेगमेंट की लीडर बनी हुई है।

(फोटो क्रेडिट- Google Gemini)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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