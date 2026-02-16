वेन्यू, क्रेटा, i20, एक्सटर समेत हुंडई की सभी कारें पर आई बंपर छूट, यहां देखें मॉडल-वाइज डिटेल; मौका चूकने वाले पछताएंगे

Feb 16, 2026 01:18 pm IST

फरवरी 2026 में हुंडई (Hyundai) अपने ग्राहकों को शानदार मौके दे रही है। जहां ग्रैंड i10 Nios और i20 पर अच्छी बचत मिल रही है। वहीं, वरना और क्रेटा इलेक्ट्रिक पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप हुंडई की कोई भी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, नीचे दिए गए ऑफर की डिटेल्स जान लीजिए।

अगर आप नई हुंडई (Hyundai) कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो फरवरी 2026 आपके लिए शानदार मौका लेकर आई है। हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने अपने लगभग पूरे पैसेंजर व्हीकल लाइनअप पर आकर्षक डिस्काउंट और बेनिफिट्स की घोषणा की है। इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट और कॉर्पोरेट ऑफर शामिल हैं। ये सभी स्कीम्स 28 फरवरी 2026 तक या स्टॉक रहने तक मान्य हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किस मॉडल पर कितना फायदा मिल रहा है।

हुंडई ग्रैंड i10 नियोस पर ₹48,000 तक का बेनिफिट

यह हुंडई (Hyundai) की सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाली हैचबैक में से एक है। इस पर कुल ₹48,000 रुपये तक का डिस्काउंट है। पेट्रोल और CNG दोनों वैरिएंट पर ऑफर मिल रहा है। इसके एंट्री लेवल वैरिएंट पर कैश + एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इसके टॉप वैरिएंट्स पर ज्यादा फायदा मिल रहा है।

हुंडई i20 पर ₹48,000 तक छूट

हुंडई i20 और इसके स्पोर्टी N लाइन वैरिएंट पर भी समान ऑफर मिल रहा है। इस पर कुल बेनिफिट ₹48,000 तक है। सभी वैरिएंट्स पर समान डिस्काउंट स्ट्रक्चर है। टॉप वैरिएंट्स अब ज्यादा किफायती हो गया है।

हुंडई एक्सटर पर ₹33,000 तक की बचत हुंडई की एंट्री-लेवल SUV Exter पर अलग-अलग वैरिएंट के हिसाब से ऑफर मिल रहे हैं। इसके बेस वैरिएंट पर सीमित स्क्रैपेज बेनिफिट मिल रहा है। वहीं, मिड और टॉप वैरिएंट पर बेहतर कैश + एक्सचेंज बोनस मिलता है। इस पर कुल बेनिफिट ₹33,000 तक है।

हुंडई वेन्यू पर सीमित ऑफर

हुंडई वेन्यू (Venue) पर इस बार बहुत ज्यादा कैश डिस्काउंट नहीं है। इस पर सिर्फ स्क्रैपेज बेनिफिट मिल रहा है। इस पर अधिकतम ₹5,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वेन्यू (Venue) की मजबूत डिमांड के कारण कंपनी इस पर ज्यादा छूट नहीं दे रही है।

हुंडई वरना पर ₹73,000 तक की भारी छूट

हुंडई वरना (Verna) इस महीने हुंडई (Hyundai) की सबसे ज्यादा लाभ देने वाली सेडान में से एक है। इस पर कुल बेनिफिट ₹73,000 तक का है। IVT वैरिएंट पर ज्यादा कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। अन्य वैरिएंट्स पर एक्सचेंज और स्क्रैपेज बेनिफिट दिए जा रहे हैं।

हुंडई क्रेटा पर सीमित लेकिन स्थिर ऑफर

भारत की बेस्टसेलिंग मिडसाइज SUV Creta पर सीमित ऑफर मिल रहे हैं। इस पर कुल लाभ ₹20,000 तक का मिल रहा है। इस पर केवल एक्सचेंज या स्क्रैपेज प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है।

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक पर सबसे ज्यादा फायदा