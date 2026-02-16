Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

वेन्यू, क्रेटा, i20, एक्सटर समेत हुंडई की सभी कारें पर आई बंपर छूट, यहां देखें मॉडल-वाइज डिटेल; मौका चूकने वाले पछताएंगे

Feb 16, 2026 01:18 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

फरवरी 2026 में हुंडई (Hyundai) अपने ग्राहकों को शानदार मौके दे रही है। जहां ग्रैंड i10 Nios और i20 पर अच्छी बचत मिल रही है। वहीं, वरना और क्रेटा इलेक्ट्रिक पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप हुंडई की कोई भी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, नीचे दिए गए ऑफर की डिटेल्स जान लीजिए।

वेन्यू, क्रेटा, i20, एक्सटर समेत हुंडई की सभी कारें पर आई बंपर छूट, यहां देखें मॉडल-वाइज डिटेल; मौका चूकने वाले पछताएंगे

अगर आप नई हुंडई (Hyundai) कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो फरवरी 2026 आपके लिए शानदार मौका लेकर आई है। हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने अपने लगभग पूरे पैसेंजर व्हीकल लाइनअप पर आकर्षक डिस्काउंट और बेनिफिट्स की घोषणा की है। इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट और कॉर्पोरेट ऑफर शामिल हैं। ये सभी स्कीम्स 28 फरवरी 2026 तक या स्टॉक रहने तक मान्य हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किस मॉडल पर कितना फायदा मिल रहा है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:नई मारुति ब्रेजा ने चौंकाया, टेस्टिंग के दौरान दिखा 6-स्पीड मैनुअल और नया इंजन

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Grand i10 Nios

Hyundai Grand i10 Nios

₹ 5.47 - 7.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Exter

Hyundai Exter

₹ 5.74 - 9.61 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Verna

Hyundai Verna

₹ 10.69 - 16.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai New Verna

Hyundai New Verna

₹ 12 - 18 लाख

मुझे सूचित करें
Hyundai i20

Hyundai i20

₹ 5.99 - 10.43 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta

Hyundai Creta

₹ 10.79 - 20.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

हुंडई ग्रैंड i10 नियोस पर ₹48,000 तक का बेनिफिट

यह हुंडई (Hyundai) की सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाली हैचबैक में से एक है। इस पर कुल ₹48,000 रुपये तक का डिस्काउंट है। पेट्रोल और CNG दोनों वैरिएंट पर ऑफर मिल रहा है। इसके एंट्री लेवल वैरिएंट पर कैश + एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इसके टॉप वैरिएंट्स पर ज्यादा फायदा मिल रहा है।

हुंडई i20 पर ₹48,000 तक छूट

हुंडई i20 और इसके स्पोर्टी N लाइन वैरिएंट पर भी समान ऑफर मिल रहा है। इस पर कुल बेनिफिट ₹48,000 तक है। सभी वैरिएंट्स पर समान डिस्काउंट स्ट्रक्चर है। टॉप वैरिएंट्स अब ज्यादा किफायती हो गया है।

हुंडई एक्सटर पर ₹33,000 तक की बचत

हुंडई की एंट्री-लेवल SUV Exter पर अलग-अलग वैरिएंट के हिसाब से ऑफर मिल रहे हैं। इसके बेस वैरिएंट पर सीमित स्क्रैपेज बेनिफिट मिल रहा है। वहीं, मिड और टॉप वैरिएंट पर बेहतर कैश + एक्सचेंज बोनस मिलता है। इस पर कुल बेनिफिट ₹33,000 तक है।

हुंडई वेन्यू पर सीमित ऑफर

हुंडई वेन्यू (Venue) पर इस बार बहुत ज्यादा कैश डिस्काउंट नहीं है। इस पर सिर्फ स्क्रैपेज बेनिफिट मिल रहा है। इस पर अधिकतम ₹5,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। वेन्यू (Venue) की मजबूत डिमांड के कारण कंपनी इस पर ज्यादा छूट नहीं दे रही है।

हुंडई वरना पर ₹73,000 तक की भारी छूट

हुंडई वरना (Verna) इस महीने हुंडई (Hyundai) की सबसे ज्यादा लाभ देने वाली सेडान में से एक है। इस पर कुल बेनिफिट ₹73,000 तक का है। IVT वैरिएंट पर ज्यादा कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। अन्य वैरिएंट्स पर एक्सचेंज और स्क्रैपेज बेनिफिट दिए जा रहे हैं।

हुंडई क्रेटा पर सीमित लेकिन स्थिर ऑफर

भारत की बेस्टसेलिंग मिडसाइज SUV Creta पर सीमित ऑफर मिल रहे हैं। इस पर कुल लाभ ₹20,000 तक का मिल रहा है। इस पर केवल एक्सचेंज या स्क्रैपेज प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:नई मारुति ब्रेजा ने चौंकाया, टेस्टिंग के दौरान दिखा 6-स्पीड मैनुअल और नया इंजन

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक पर सबसे ज्यादा फायदा

अगर आप EV खरीदने की सोच रहे हैं, तो हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक पर इस महीने सबसे ज्यादा ऑफर मिल रहा है। इस पर कुल बचत ₹75,000 तक हो सकती है। इस पर कैश + एक्सचेंज + स्क्रैपेज + अपग्रेड बोनस मिल रहा है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Hyundai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;