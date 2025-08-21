Hyundai Creta, Venue and Exter Will Become Cheaper After Reduction GST दीवाली से GST होगा कम, फिर कितने में मिलेगी क्रेटा, वेन्यू, एक्सटर जैसी कार? यहां देंखे एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट, Auto Hindi News - Hindustan
Hyundai Creta, Venue and Exter Will Become Cheaper After Reduction GST

दीवाली से GST होगा कम, फिर कितने में मिलेगी क्रेटा, वेन्यू, एक्सटर जैसी कार? यहां देंखे एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट

इस दीवाली से इन कारों को खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल, मोदी सरकार कई आइटम पर GST कम करने वाली है। इस लिस्ट में छोटी कारें भी शामिल हैं। ऐसे में मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 03:30 PM
हुंडई देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है। खासकर क्रेटा, वेन्यू और एक्सटर की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। क्रेटा तो अपने सेगमेंट के साथ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV भी है। इस दीवाली से इन कारों को खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल, मोदी सरकार कई आइटम पर GST कम करने वाली है। इस लिस्ट में छोटी कारें भी शामिल हैं। ऐसे में मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है। हालांकि, सरकार ने फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि वो कितना GST घटाएगी।

अभी कार पर 29% टैक्स लग रहा
किसी कार पर लगने वाली GST को ऐसे समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी छोटी कार का बेस प्राइस (एक्स-फैक्ट्री कीमत) 5,00,000 रुपए है। तो उस पर 28% GST के साथ 1% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 29% हो जाता है। इस 29% टैक्स को जोड़ने के बाद उसकी कीमत 6,45,000 रुपए तक हो जाती है। अब यदि सरकार GST को 10% घटाकर 18% तक कर देती है, तब उसकी नई कीमत 5,90,000 रुपए हो जाएगी। यानी ग्राहकों को 55,000 रुपए का फायदा मिलेगा। इसी तरह यदि किसी छोटी कार की कीमत 10 लाख रुपए है, तब उस पर 1,10,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। चलिए संभावित GST कटौती के बाद हुंडई की कार खरीदने पर कितनी बचत हो सकती है, जानते हैं।

हुंडई कारों पर GST 28% से घटकर 18% हो जाए तब आपकी बचत
मॉडलमौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत29% टैक्स (28% GST + 1% CESS)19% टैक्स (18% GST + 1% CESS)संभावित बचत
ग्रैंड i10 निओस598,300 रुपए173,507 रुपए113677 रुपए59,830 रुपए
एक्सटर599,900 रुपए173,971113981 रुपए59,990 रुपए
ऑरा654,100 रुपए189,689 रुपए124,279 रुपए65,410 रुपए
i20750,900 रुपए217,760 रुपए142,671 रुपए75,089 रुपए
वेन्यू794,100 रुपए230,288 रुपए150,879 रुपए79,409 रुपए
वरना11,07,400 रुपए321,146 रुपए210,406 रुपए110,740 रुपए
क्रेटा11,10,900 रुपए322,161 रुपए211,071 रुपए111,090 रुपए
अल्काजार14,99,000 रुपए434,709 रुपए284,810 रुपए149,899 रुपए
टक्सन29,26,800 रुपए848,771 रुपए556,092 रुपए292,679 रुपए

मान लिया जाए कि सरकार GST 28% से घटाकर 18% कर देती है तब हुंडई कारों की कीमतों में टैक्स की बड़ी बचत होगी। जैसे, ग्रैंड i10 निओस की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 598,300 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 173,507 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 113677 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 59,830 रुपए का फायदा मिलेगा। एक्सटर की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 599,900 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 173,971 शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 113981 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 59,990 रुपए का फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:हर 3 में 1 ग्राहक हुंडई के इन 2 SUVs के लिए डिजिटल Key का ऑप्शन चुन रहे

ऑरा की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 654,100 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 189,689 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 124,279 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 65,410 रुपए का फायदा मिलेगा। i20 की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 750,900 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 217,760 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 142,671 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 75,089 रुपए का फायदा मिलेगा। वेन्यू की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 794,100 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 230,288 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 150,879 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 79,409 रुपए का फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:हैरियर EV का डोर खोलकर यूजर देख रहा था फीचर, अचानक एक्टिव हो गया ये मोड; फिर मौत

वरना की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,07,400 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 321,146 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 210,406 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 110,740 रुपए का फायदा मिलेगा। क्रेटा की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,10,900 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 322,161 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 211,071 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 111,090 रुपए का फायदा मिलेगा।

अल्काजार की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14,99,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 434,709 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 284,810 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 149,899 रुपए का फायदा मिलेगा। टक्सन की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 29,26,800 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 848,771 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 556,092 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 292,679 रुपए का फायदा मिलेगा।

