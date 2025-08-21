दीवाली से GST होगा कम, फिर कितने में मिलेगी क्रेटा, वेन्यू, एक्सटर जैसी कार? यहां देंखे एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट
इस दीवाली से इन कारों को खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल, मोदी सरकार कई आइटम पर GST कम करने वाली है। इस लिस्ट में छोटी कारें भी शामिल हैं। ऐसे में मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है।
अभी कार पर 29% टैक्स लग रहा
किसी कार पर लगने वाली GST को ऐसे समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी छोटी कार का बेस प्राइस (एक्स-फैक्ट्री कीमत) 5,00,000 रुपए है। तो उस पर 28% GST के साथ 1% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 29% हो जाता है। इस 29% टैक्स को जोड़ने के बाद उसकी कीमत 6,45,000 रुपए तक हो जाती है। अब यदि सरकार GST को 10% घटाकर 18% तक कर देती है, तब उसकी नई कीमत 5,90,000 रुपए हो जाएगी। यानी ग्राहकों को 55,000 रुपए का फायदा मिलेगा। इसी तरह यदि किसी छोटी कार की कीमत 10 लाख रुपए है, तब उस पर 1,10,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। चलिए संभावित GST कटौती के बाद हुंडई की कार खरीदने पर कितनी बचत हो सकती है, जानते हैं।
|हुंडई कारों पर GST 28% से घटकर 18% हो जाए तब आपकी बचत
|मॉडल
|मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत
|29% टैक्स (28% GST + 1% CESS)
|19% टैक्स (18% GST + 1% CESS)
|संभावित बचत
|ग्रैंड i10 निओस
|598,300 रुपए
|173,507 रुपए
|113677 रुपए
|59,830 रुपए
|एक्सटर
|599,900 रुपए
|173,971
|113981 रुपए
|59,990 रुपए
|ऑरा
|654,100 रुपए
|189,689 रुपए
|124,279 रुपए
|65,410 रुपए
|i20
|750,900 रुपए
|217,760 रुपए
|142,671 रुपए
|75,089 रुपए
|वेन्यू
|794,100 रुपए
|230,288 रुपए
|150,879 रुपए
|79,409 रुपए
|वरना
|11,07,400 रुपए
|321,146 रुपए
|210,406 रुपए
|110,740 रुपए
|क्रेटा
|11,10,900 रुपए
|322,161 रुपए
|211,071 रुपए
|111,090 रुपए
|अल्काजार
|14,99,000 रुपए
|434,709 रुपए
|284,810 रुपए
|149,899 रुपए
|टक्सन
|29,26,800 रुपए
|848,771 रुपए
|556,092 रुपए
|292,679 रुपए
मान लिया जाए कि सरकार GST 28% से घटाकर 18% कर देती है तब हुंडई कारों की कीमतों में टैक्स की बड़ी बचत होगी। जैसे, ग्रैंड i10 निओस की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 598,300 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 173,507 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 113677 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 59,830 रुपए का फायदा मिलेगा। एक्सटर की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 599,900 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 173,971 शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 113981 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 59,990 रुपए का फायदा मिलेगा।
ऑरा की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 654,100 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 189,689 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 124,279 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 65,410 रुपए का फायदा मिलेगा। i20 की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 750,900 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 217,760 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 142,671 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 75,089 रुपए का फायदा मिलेगा। वेन्यू की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 794,100 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 230,288 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 150,879 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 79,409 रुपए का फायदा मिलेगा।
वरना की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,07,400 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 321,146 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 210,406 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 110,740 रुपए का फायदा मिलेगा। क्रेटा की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,10,900 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 322,161 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 211,071 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 111,090 रुपए का फायदा मिलेगा।
अल्काजार की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14,99,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 434,709 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 284,810 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 149,899 रुपए का फायदा मिलेगा। टक्सन की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 29,26,800 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 848,771 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 556,092 रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 292,679 रुपए का फायदा मिलेगा।
