क्रेटा के सभी वैरिएंट की नई कीमतें आ गईं, खरीदने से पहले देख लो लिस्ट; GST कटौती से इतनी होगी बचत
नए GST का असर क्रेटा पर भी देखने को मिल रहा है। कंपनी ने क्रेटा के सभी वैरिएंट की नई कीमतों का एलान कर दिया है। अब इस SUV को खरीदने पर वैरिएंट के हिसाब से लगभग 70 हजार रुपए की बचत होगी। ऐसे में आप भी इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसकी नई कीमतों को देख लेना चाहिए।
हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी पॉपुलर और देश की नंबर-1 SUV क्रेटा की नई कीमतों को अनाउंस कर दिया है। 22 सितंबर से नया GST स्लैब लागू हो रहा है। इसमें छोटी कारों पर से टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं, लग्जरी कारों पर भी टैक्स की छूट दी जा रही है। नए GST का असर क्रेटा पर भी देखने को मिल रहा है। कंपनी ने क्रेटा के सभी वैरिएंट की नई कीमतों का एलान कर दिया है। अब इस SUV को खरीदने पर वैरिएंट के हिसाब से लगभग 70 हजार रुपए की बचत होगी। ऐसे में आप भी इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसकी नई कीमतों को देख लेना चाहिए।
|हुंडई क्रेटा की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
|नंबर
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|GST में कटौती
|चेंज %
|1
|1.5 E
|11,10,900
|10,72,589
|38,311
|3.57
|2
|1.5 EX
|12,32,200
|11,89,706
|42,494
|3.57
|3
|1.5 EX(0)
|12,97,190
|12,52,455
|44,735
|3.57
|4
|1.5 EX(O) IVT
|14,37,190
|13,87,627
|49,563
|3.57
|5
|1.5 S
|13,53,700
|13,07,016
|46,684
|3.57
|6
|1.5 S(O)
|14,46,900
|13,98,933
|47,967
|3.43
|7
|1.5 S(O) IVT
|15,96,900
|15,43,760
|53,140
|3.44
|8
|1.5 SX
|15,41,400
|14,94,036
|47,364
|3.17
|9
|1.5 SX Tech
|16,09,400
|15,69,346
|40,054
|2.55
|10
|1.5 SX Premium
|16,18,390
|15,78,026
|40,364
|2.56
|11
|1.5 SX Tech IVT
|17,59,400
|17,14,173
|45,227
|2.64
|12
|1.5 SX Premium IVT
|17,68,390
|17,22,853
|45,537
|2.64
|13
|1.5 SX(O)
|17,46,300
|16,86,077
|60,223
|3.57
|14
|1.5 SX(O) IVT
|18,92,300
|18,27,042
|65,258
|3.57
|15
|1.5 SO Tro DeT
|20,18,900
|19,49,276
|69,624
|3.57
|16
|1.5 CRDi E
|12,68,700
|12,24,947
|43,753
|3.57
|17
|1.5 CRDi EX
|13,91,500
|13,43,513
|47,987
|3.57
|18
|1.5 CRDi EX(O)
|14,56,490
|14,06,261
|50,229
|3.57
|19
|1.5 CRDI EX(O) AT
|15,96,490
|15,41,433
|55,057
|3.57
|20
|1.5 CRDi S
|14,99,990
|14,48,261
|51,729
|3.57
|21
|1.5 CRDi S(O)
|16,05,200
|15,51,774
|53,426
|3.44
|22
|1.5 CRDi S(O) AT
|17,55,200
|16,96,601
|58,599
|3.45
|23
|1.5 CRDI SX Tech
|17,67,700
|17,22,187
|45,513
|2.64
|24
|1.5 CRDi SX Premium
|17,76,690
|17,30,867
|45,823
|2.65
|25
|1.5 CRDi SX(O)
|19,04,700
|18,39,014
|65,686
|3.57
|26
|1.5 CRDI SX(O) AT
|19,99,900
|19,30,931
|68,969
|3.57
|हुंडई क्रेटा N लाइन की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
|नंबर
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|GST में कटौती
|चेंज %
|1
|N8 1.5 Turbo
|16,93,300
|16,34,905
|58,395
|3.57
|2
|N8 1.5 Turbo DCT
|18,43,300
|17,82,628
|60,672
|3.4
|3
|N10 1.5 Turbo
|19,53,300
|19,94,655
|50,948
|2.68
|4
|N10 1.5 Turbo DCT
|20,48,900
|19,02,352
|54,245
|2.72
छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन
छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।
दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।
सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।
