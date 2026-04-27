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नए अवतार में एंट्री करने की तैयारी कर रही हुंडई क्रेटा, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदलेगी SUV

Apr 27, 2026 03:13 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय सड़कों पर राज करने वाली हुंडई क्रेटा अब नए और थर्ड जनरेशन अवतार में आने के लिए तैयार है। बता दें कि हाल ही में इस नई एसयूवी को अमेरिका की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

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भारतीय सड़कों पर राज करने वाली हुंडई क्रेटा अब नए और थर्ड जनरेशन (3rd Generation) अवतार में आने के लिए तैयार है। हाल ही में इस नई एसयूवी को अमेरिका की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसकी तस्वीरों ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। नई क्रेटा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बोल्ड और 'बॉक्सी' डिजाइन के साथ नजर आ रही है। बता दें कि फिलहाल भारत में क्रेटा का सेकंड जनरेशन फेसलिफ्ट मॉडल बिक रहा है। हालांकि, हुंडई अब इसे पूरी तरह से बदलने की तैयारी में है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

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कुछ ऐसी होगी डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो नई क्रेटा में आपको काफी शार्प और सीधे कट्स देखने को मिलेंगे। इसके फ्रंट फेसिया को काफी सीधा रखा गया है। जबकि बोनट को काफी ऊंचा बनाया गया है। इसकी हेडलाइट्स का डिजाइन हुंडई की प्रीमियम 'आयनिक' रेंज जैसा हो सकता है। तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि नई क्रेटा मौजूदा मॉडल से आकार में बड़ी होगी। इसकी छत की लाइन और खिड़कियों के किनारे पहले से ज्यादा नुकीले और साफ-सुथरे हैं, जो इसे एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक दे रहे हैं।

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इंटीरियर भी पूरी तरह से नया

हुंडई इसके इंटीरियर को पूरी तरह से नया रूप देगी। माना जा रहा है कि इसमें अब मौजूदा 10.25-इंच की जगह बड़ी 12.3-इंच की दो स्क्रीन मिलेंगी। एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए। केबिन का लेआउट पहले से ज्यादा साफ और प्रीमियम होगा। इसमें नए कलर्स और बेहतर क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी स्क्रीन के साथ-साथ इसमें कई नए फीचर्स भी जुड़ सकते हैं जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे आगे रखेंगे।

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कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन

नई क्रेटा अब कंपनी के नए K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। नया प्लेटफॉर्म होने की वजह से गाड़ी के अंदर, खासकर पीछे वाली सीट पर बैठने वालों के लिए पैर फैलाने की ज्यादा जगह मिलेगी। इंजन की बात करें तो कंपनी अपने भरोसेमंद 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन को बरकरार रखेगी। हालांकि, इन्हें पहले से ज्यादा स्मूथ और ज्यादा माइलेज देने वाला बनाया जा सकता है।

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मिल सकता है हाइब्रिड इंजन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हुंडई क्रेटा में एक बड़ा सरप्राइज 'स्ट्रांग हाइब्रिड' इंजन के रूप में मिल सकता है। कंपनी फिलहाल 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन पर बेस्ड हाइब्रिड सिस्टम पर काम कर रही है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन होगा जो डीजल जितनी ताकत और हाइब्रिड जैसा शानदार माइलेज चाहते हैं। कुल मिलाकर, नई क्रेटा अपने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने और ग्राहकों को एक नया अनुभव देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगले कुछ महीनों में इसकी लॉन्चिंग और फीचर्स से जुड़ी और भी जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

(फोटो क्रेडिट- Carbuzz.com)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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