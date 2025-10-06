केवल 30 दिन में छा गईं ये 3 SUV, करीब 60 हजार लोगों ने खरीद डाला; जानिए कौन निकली नंबर-1
फेस्टिव सीजन की शुरुआत और GST 2.0 रिफॉर्म्स के असर से एसयूवी सेगमेंट की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इस दौरान टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मंथली सेल्स दर्ज कीं।
भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए सितंबर, 2025 का महीना ऐतिहासिक साबित हुआ। फेस्टिव सीजन की शुरुआत और GST 2.0 रिफॉर्म्स के असर से एसयूवी सेगमेंट की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इस दौरान टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मंथली सेल्स दर्ज कीं। एसयूवी की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय ग्राहक अब प्रैक्टिकलिटी और दमदार रोड प्रेजेंस वाली कारों पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। आइए जानते हैं बीते महीने तीन सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी की बिक्री के बारे में विस्तार से।
टाटा नेक्सन
सबसे ज्यादा चर्चा टाटा नेक्सन की रही जिसने सितंबर में रिकॉर्ड 22,500 यूनिट्स की बिक्री के साथ टाटा मोटर्स की कुल 60,907 PV सेल्स में बड़ा योगदान दिया। टाटा नेक्सन की खासियत इसका मल्टी-पावरट्रेन विकल्प है जिनमें पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक शामिल हैं। साथ ही इसकी सेफ्टी रेटिंग और दमदार फीचर्स भी इसे अपने सेगमेंट की सबसे भरोसेमंद SUV बनाते हैं।
महिंद्रा स्कॉर्पियो
दूसरी ओर महिंद्रा की स्कॉर्पियो ने भी सितंबर में शानदार परफॉर्मेंस दी। कंपनी ने कुल 1,00,298 कारों की बिक्री की जिसमें से 18,372 यूनिट्स सिर्फ स्कॉर्पियो सीरीज की रहीं। अपने रफ-एंड-टफ लुक, दमदार इंजन और SUV कैटेगरी की के कारण स्कॉर्पियो ग्रामीण से लेकर शहरी बाजार तक हर जगह हिट रही।
हुंडई क्रेटा
हुंडई मोटर इंडिया ने भी सितंबर में रिकॉर्ड दर्ज किया। कंपनी की कुल 70,347 यूनिट्स बिकीं जिसमें 18,861 यूनिट्स अकेले क्रेटा की थीं। टाटा नेक्सन, महिंद्रा स्कॉर्पियो और हुंडई क्रेटा की इस तिकड़ी की मजबूत बिक्री से साफ है कि आगे भी एसयूवी सेगमेंट की बिक्री में बढ़ोतरी जारी रहेगी।
