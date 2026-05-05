Creta लवर्स को झटका: हुंडई ने चुपके से बंद किए 2 सुपरहिट वैरिएंट्स, ये है बड़ी वजह

May 05, 2026 06:16 pm IST

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत की सबसे पसंदीदा SUV बनाने वाली कंपनी हुंडई ने क्रेटा के लाइनअप में बड़ा बदलाव किया है।

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अगर आप हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत की सबसे पसंदीदा SUV बनाने वाली कंपनी हुंडई ने क्रेटा के लाइनअप में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने चुपके से क्रेटा के दो सबसे पॉपुलर वैरिएंट्स को बंद कर दिया है। इस बदलाव के बाद अब क्रेटा के कुल वैरिएंट्स की संख्या 9 से घटकर 7 रह गई है। कंपनी के इस कदम से उन लोगों को सबसे ज्यादा निराशा होगी जो कम बजट में हाई-टेक फीचर्स चाहते थे। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

कौन से मॉडल्स हुए बंद? हुंडई ने क्रेटा के SX Tech और SX (O) वैरिएंट्स को पूरी तरह से लाइनअप से हटा दिया है। अब मार्केट में सिर्फ E, EX, EX (O), S (O), SX, SX Premium और King वैरिएंट्स ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। बता दें कि SX Tech वैरिएंट उन लोगों की पहली पसंद था जो कम कीमत में सेफ्टी फीचर्स चाहते थे। वहीं, SX (O) कभी क्रेटा का सबसे टॉप मॉडल हुआ करता था।

अब ADAS लेना हुआ महंगा इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्हें ADAS जैसा सेफ्टी फीचर चाहिए था। पहले SX Tech वैरिएंट में करीब 15.69 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर ADAS मिल जाता था। लेकिन अब यह वैरिएंट बंद होने के बाद अगर आपको ADAS चाहिए तो आपको सीधे टॉप मॉडल 'King' खरीदना होगा। क्रेटा 'King' की शुरुआती कीमत 17.27 लाख रुपये है। यानी अब ADAS फीचर के लिए आपको लगभग 1.48 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे।

इंजन और फीचर्स में कोई बदलाव नहीं

भले ही दो वैरिएंट्स बंद हो गए हैं लेकिन गाड़ी के इंजन या मिलने वाले फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बाकी बचे हुए वैरिएंट्स में पहले की तरह ही फीचर्स मिलते रहेंगे। अगर आप और भी ज्यादा फीचर्स चाहते हैं तो आप कंपनी के 'समर एडिशन' को चुन सकते हैं। हालांकि, उसके लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे।