Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Hyundai Creta SUV remained the company's number-1 model even in January 2026
हुंडई की इस SUV पर टूटे लोग, जनवरी में ताबड़तोड़ 17,921 यूनिट सेल; बना कंपनी का नंबर-1 मॉडल

हुंडई की इस SUV पर टूटे लोग, जनवरी में ताबड़तोड़ 17,921 यूनिट सेल; बना कंपनी का नंबर-1 मॉडल

संक्षेप:

जनवरी 2026 में भी हुंडई की क्रेटा SUV कंपनी की नंबर-1 कार रही। इसने बिक्री में वेन्यू एसयूवी को भी पीछे छोड़ दिया। जनवरी 2026 में इसकी ताबड़तोड़ 17,921 यूनिट सेल हुई।

Feb 05, 2026 07:11 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Hyundai Cretaarrow

जनवरी 2026 में हुंडई (Hyundai) के लिए क्रेटा (Creta) एक बार फिर सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV साबित हुई है। हुंडई (Hyundai) ने पिछले महीने 59,107 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो सालाना आधार पर 9.5% (YoY) और महीने-दर-महीने 39.4% (MoM) की मजबूत ग्रोथ को दर्शाता है। इस बढ़त में क्रेटा (Creta) और वेन्यू (Venue) SUVs की अहम भूमिका रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:ये हैं देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कार, इनका नाम सुनते ही खरीद लेते हैं लोग

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Creta

Hyundai Creta

₹ 10.79 - 20.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector

MG Hector

₹ 11.99 - 18.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Seltos

Kia Seltos

₹ 10.99 - 20.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 7XO

Mahindra XUV 7XO

₹ 13.66 - 24.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta N Line

Hyundai Creta N Line

₹ 16.93 - 20.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

जनवरी 2026 में टॉप-10 कारों की बिक्री

टॉप-25 कार मॉडल सेल जनवरी 2026
नंमॉडलजनवरी 2026जनवरी 2025
1टाटा नेक्सन/EV23,36515,397
2मारुति डिजायर19,62915,383
3टाटा पंच/EV19,25716,231
4हुंडई क्रेटा/EV17,92118,522
5मारुति अर्टिगा17,89214,248
6मारुति स्विफ्ट17,80617,081
7मारुति ब्रेजा17,48614,747
8मारुति बलेनो16,78219,965
9महिंद्रा स्कॉर्पियो/N15,54215,442
10मारुति विक्टोरिस15,2400


जनवरी 2026 में क्रेटा की 17,921 यूनिट सेल



खास तौर पर हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta -EV समेत) की बात करें तो जनवरी 2026 में इसकी 17,921 यूनिट्स बिकीं। हालांकि, इसमें 3.24% की मामूली सालाना गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद क्रेटा (Creta) ने टॉप-5 बेस्ट-सेलिंग कारों में अपनी जगह बनाए रखी। पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक ऑप्शन के साथ आने वाली क्रेटा आज भी हुंडई (Hyundai) की बिक्री की रीढ़ बनी हुई है और मिड-साइज SUV सेगमेंट में इसकी लोकप्रियता बरकरार है।

हुंडई क्रेटा की कीमत

हुंडई क्रेटा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10.72 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 20.19 लाख रुपये तक जाती है।

इंजन पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो इस एसयूवी में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है। इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में इसका ईवी ऑप्शन भी लॉन्च किया है।

ये भी पढ़ें:ये हैं देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कार, इनका नाम सुनते ही खरीद लेते हैं लोग

हुंडई क्रेटा के फीचर्स

हुंडई क्रेटा के फीचर्स की बात करें तो इसके केबिन में एक नया 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कैपेबल पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है। कंपनी ने कार में 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स जोड़े हैं। हुंडई क्रेटा में ग्राहकों को सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा के साथ लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी मिलती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Hyundai Creta

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।