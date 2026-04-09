Hyundai Creta का समर एडिशन, लोअर और मिड वेरिएंट्स में मिलेंगे टॉप मॉडल वाले फीचर
हुंडई क्रेटा समर एडिशन अपडेट के जरिए जिन फीचर्स को पहले SX, SX(O) और SX Premium जैसे हाई-एंड के मॉडल्स तक ही सीमित थे, उन्हें अब लोअर और मिड वेरिएंट्स में भी ऑफर किया जाएगा। आइए डीटेल में जानते हैं इस अपडेट के बारे में।
हुंडई क्रेटा मिड-साइज सेगमेंट की सबसे पसंदीदा एसयूवी में से एक है। इसका लुक और इसके फीचर ग्राहकों को खूब पसंद आते हैं। अगर आप भी क्रेटा लेने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी जल्द ही क्रेटा का समर एडिशन (Summer Edition) लाने वाली है। हुंडई क्रेटा समर एडिशन अपडेट के जरिए कंपनी जिन फीचर्स को पहले पहले SX, SX(O) और SX Premium जैसे हाई-एंड के मॉडल्स तक ही सीमित थे, उन्हें अब लोअर और मिड वेरिएंट्स में भी ऑफर किया जाएगा ताकि वे अधिक वैल्यू फॉर मनी साबित हों। आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनी इनमें क्या कुछ ऑफर करने वाली है।
EX वेरिएंट
क्रेटा के बेस EX वेरिएंट में, नए समर एडिशन अपडेट के साथ कंपनी पुश बटन स्टार्ट वाली स्मार्ट की (Smart Key) ऑफर करेगी। इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन पहले जैसे ही रहेंगे, जिनमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वाला 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल हैं।
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Hyundai Creta
₹ 10.79 - 20.2 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.39 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.69 - 18.99 लाख
Volkswagen Taigun Facelift
₹ 12 - 21 लाख
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
EX (O) वेरिएंट
दूसरा बेस वेरिएंट यानी EX (O) अब कई प्रीमियम फीचर्स के साथ आएगा। इसमें कंपनी अब LED हेडलाइट्स, LED DRLs और पोजिशनिंग लैंप्स के साथ LED टेललाइट्स ऑफर करने वाली है। इसमें पुश बटन स्टार्ट के साथ स्मार्ट की, रियर कैमरा और रियर विंडो सनशेड भी मिलेंगे। साथ ही इसमें 16 इंच के स्टाइलिश वील्स भी होंगे। EX (O) लाइनअप के लोअर सेगमेंट के वेरिएंट्स में सबसे किफायती ऑप्शन्स में से एक है। इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो, इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और iVT गियरबॉक्स के साथ 1.5 लीटर डीजल इंजन, 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स उपलब्ध हैं।
S(O) वेरिएंट
समर एडिशन अपडेट में क्रेटा के S(O) वेरिएंट में अब आपको फैक्ट्री-फिटेड डैशकैम देखने को मिलेगा। S(O) नाइट एडिशन को भी यह अपडेट मिलेगा। इसके ब्लैक आउट स्टाइलिंग एलिमेंट्स भी बरकरार रहेंगे। इंजन और गियरबॉक्स के ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी क्रेटा का यह वेरिएंट 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मैनुअल और iVT दोनों ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगा। वहीं, 1.5 लीटर डीजल इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन के साथ आएगा।
SX और SX Premium वेरिएंट
SX वेरिएंट समर एडिशन अपडेट के साथ और भी शानदार हो जाएगा। इसमें अब आपको एक बड़ा 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फैक्ट्री-फिटेड डैशकैम मिलेगा। SX प्रीमियम वेरिएंट में कुछ सबसे बड़े अपग्रेड किए गए हैं। अब इसमें 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलेंगे। ये फीचर्स पहले केवल टॉप ट्रिम्स में ही उपलब्ध थे और आमतौर पर महंगी एसयूवी में ही देखने को मिलते हैं। इन नए फीचर्स के साथ, SX प्रीमियम वेरिएंट अब पहले से अधिक प्रीमियम एक्सपीरियंस देगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
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