Hyundai Creta का समर एडिशन, लोअर और मिड वेरिएंट्स में मिलेंगे टॉप मॉडल वाले फीचर

Apr 09, 2026 12:38 pm IST

हुंडई क्रेटा समर एडिशन अपडेट के जरिए जिन फीचर्स को पहले SX, SX(O) और SX Premium जैसे हाई-एंड के मॉडल्स तक ही सीमित थे, उन्हें अब लोअर और मिड वेरिएंट्स में भी ऑफर किया जाएगा। आइए डीटेल में जानते हैं इस अपडेट के बारे में।

हुंडई क्रेटा मिड-साइज सेगमेंट की सबसे पसंदीदा एसयूवी में से एक है। इसका लुक और इसके फीचर ग्राहकों को खूब पसंद आते हैं। अगर आप भी क्रेटा लेने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी जल्द ही क्रेटा का समर एडिशन (Summer Edition) लाने वाली है। हुंडई क्रेटा समर एडिशन अपडेट के जरिए कंपनी जिन फीचर्स को पहले पहले SX, SX(O) और SX Premium जैसे हाई-एंड के मॉडल्स तक ही सीमित थे, उन्हें अब लोअर और मिड वेरिएंट्स में भी ऑफर किया जाएगा ताकि वे अधिक वैल्यू फॉर मनी साबित हों। आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनी इनमें क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

EX वेरिएंट क्रेटा के बेस EX वेरिएंट में, नए समर एडिशन अपडेट के साथ कंपनी पुश बटन स्टार्ट वाली स्मार्ट की (Smart Key) ऑफर करेगी। इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन पहले जैसे ही रहेंगे, जिनमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वाला 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल हैं।

EX (O) वेरिएंट दूसरा बेस वेरिएंट यानी EX (O) अब कई प्रीमियम फीचर्स के साथ आएगा। इसमें कंपनी अब LED हेडलाइट्स, LED DRLs और पोजिशनिंग लैंप्स के साथ LED टेललाइट्स ऑफर करने वाली है। इसमें पुश बटन स्टार्ट के साथ स्मार्ट की, रियर कैमरा और रियर विंडो सनशेड भी मिलेंगे। साथ ही इसमें 16 इंच के स्टाइलिश वील्स भी होंगे। EX (O) लाइनअप के लोअर सेगमेंट के वेरिएंट्स में सबसे किफायती ऑप्शन्स में से एक है। इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो, इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और iVT गियरबॉक्स के साथ 1.5 लीटर डीजल इंजन, 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स उपलब्ध हैं।

S(O) वेरिएंट समर एडिशन अपडेट में क्रेटा के S(O) वेरिएंट में अब आपको फैक्ट्री-फिटेड डैशकैम देखने को मिलेगा। S(O) नाइट एडिशन को भी यह अपडेट मिलेगा। इसके ब्लैक आउट स्टाइलिंग एलिमेंट्स भी बरकरार रहेंगे। इंजन और गियरबॉक्स के ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी क्रेटा का यह वेरिएंट 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मैनुअल और iVT दोनों ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगा। वहीं, 1.5 लीटर डीजल इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन के साथ आएगा।