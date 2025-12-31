Hindustan Hindi News
इस SUV ने रचा इतिहास! 2025 में 2 लाख लोगों ने खरीदा, बन गया नया रिकॉर्ड; बंद आंखों से खरीद रहे ग्राहक

इस SUV ने रचा इतिहास! 2025 में 2 लाख लोगों ने खरीदा, बन गया नया रिकॉर्ड; बंद आंखों से खरीद रहे ग्राहक

संक्षेप:

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने इतिहास रच दिया है। 2025 में इसकी 2 लाख यूनिट सेल हुईं। इसने बिक्री का नया रिकॉर्ड बना दिया है। ग्राहक इस एसयूवी को बंद आंखों से खरीद रहे हैं।

Dec 31, 2025 03:47 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Hyundai Creta EVarrow

भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 2 लाख यूनिट की सालाना बिक्री किसी भी कार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कई गाड़ियों को इस मुकाम तक पहुंचने में सालों, एक दशक तक लग जाता है। लेकिन, हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) के लिए यह आंकड़ा मानो एक और रिकॉर्ड भर है। कैलेंडर ईयर 2025 (CY2025) में हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) ने भारत में 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेचकर इतिहास रच दिया है। यह क्रेटा (Creta) की अब तक की सबसे ज्यादा सालाना बिक्री है और इसी के साथ यह SUV पिछले पांच सालों में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बन गई है।

सबसे ज्यादा मुकाबला, फिर भी क्रेटा (Creta) नंबर-1

4.2 मीटर से 4.4 मीटर SUV सेगमेंट भारत का सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी सेगमेंट माना जाता है। इस सेगमेंट में फिलहाल 13 SUV मौजूद हैं, जिनमें हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), किआ सेल्टोस (Kia Seltos), मारुति विटारा (Maruti Suzuki Vitara), टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder), टाटा सिएरा (Tata Sierra), कर्व (Curvv), होंडा एलिवेट (Honda Elevate), एमजी एस्टर (MG Astor), स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq), VW Taigun, सिट्रोएन एयरक्रॉस (Citroen Aircross) और बेसाल्ट (Basalt) जैसी दमदार एसयूवी शामिल हैं।

इसके अलावा रेनो डस्टर (Renault Duster) और निसान टेक्टॉन 2026 (Nissan Tekton 2026) की शुरुआत में लॉन्च होने वाली हैं। इतनी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के बावजूद हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) करीब एक दशक से इस सेगमेंट पर राज कर रही है।

10 साल की यात्रा में लगातार ग्रोथ

हुंडई क्रेटा (Creta) ने भले ही इस SUV सेगमेंट को जन्म न दिया हो, लेकिन इस सेगमेंट की पहचान जरूर बन गई है। साल 2025 क्रेटा (Creta) के लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि क्रेटा (Creta) ने एक साल में 2 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा छुआ। 2025 में क्रेटा (Creta) ने भारत में 10 साल पूरे किए। 2016 से 2025 के बीच क्रेटा (Creta) ने 9% से ज्यादा CAGR दर्ज किया। आज इस सेगमेंट में क्रेटा (Creta) की करीब 34% मार्केट शेयर है, जो इसे हर घर में पहचानी जाने वाली SUV बनाती है।

पेट्रोल, डीजल और अब इलेक्ट्रिक भी

हुंडई (Hyundai) ने 2025 में क्रेटा इलेक्ट्रिक (Creta Electric) लॉन्च कर इस ब्रांड को भविष्य की ओर और मजबूत कर लिया है। इसके अलावा क्रेटा (Creta) में मिलने वाले 1.5 लीटर के 3 इंजन ऑप्शन भी बेहद लोकप्रिय हैं। इसमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और टर्बो डीजल ऑप्शन मिल जाता है। यही वजह है कि क्रेटा (Creta) हर तरह के ग्राहकों की जरूरत पूरी करती है।

सनरूफ और डीजल की जबरदस्त डिमांड

हुंडई (Hyundai) इंडिया के मुताबिक 2025 में 70% से ज्यादा क्रेटा (Creta) सनरूफ वैरिएंट में बिकी। इसकी 44% बिक्री डीजल इंजन से आई। पहली बार कार खरीदने वालों की हिस्सेदारी 2020 में 13% थी, जो 2025 में बढ़कर 32% हो गई। यह साफ दिखाता है कि क्रेटा (Creta) अब सिर्फ एक SUV नहीं, बल्कि लोगों की बदलती लाइफस्टाइल की पसंद बन चुकी है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
