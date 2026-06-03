क्रेटा की ऐसा हाल किसी ने नहीं सोचा होगा! टॉप-10 कारों में रही फिसड्डी, इससे ज्यादा पंच, फ्रोंक्स, नेक्सन बिकीं

हुंडई क्रेटा देश की मिड साइज सेगमेंट की नंबर-1 SUV है। हर महीने ये सेगमेंट को टॉप करती ही है। साथ ही, टॉप-10 की लिस्ट में टॉप-3 या टॉप-5 में भी शामिल रहती है। हालांकि, मई इस SUV के लिए अच्छा नहीं रहा। दरअसल, क्रेटा पिछले महीने टॉप-10 कारों की लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच गई।

हुंडई क्रेटा देश की मिड साइज सेगमेंट की नंबर-1 SUV है। हर महीने ये सेगमेंट को टॉप करती ही है। साथ ही, टॉप-10 की लिस्ट में टॉप-3 या टॉप-5 में भी शामिल रहती है। हालांकि, मई इस SUV के लिए अच्छा नहीं रहा। दरअसल, क्रेटा पिछले महीने टॉप-10 कारों की लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच गई। इसकी सिर्फ 15,235 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल में ये 9वीं पोजीशन पर रही थी। वहीं, इस लिस्ट में टाटा नेक्सन 19,100 यूनिट की सेल्स के साथ नंबर-5 पोजीशन पर रही। क्रेटा की सेल्स में गिरावट की एक वजह उसके नए मॉडल की टेस्टिंग भी हो सकती है। दरअसल, कंपनी आने वाले दिनों में क्रेटा का नया मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10,72,589 रुपए है।

टॉप-10 कार मॉडल वाइज सेल्स मई 2026 रैंक मॉडल सेल्स यूनिट 1 मारुति सुजुकी डिजायर 24,546 2 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 20,686 3 मारुति सुजुकी अर्टिगा 20,350 4 टाटा पंच 20,208 5 टाटा नेक्सन 19,100 6 मारुति सुजुकी बलेनो 18,396 7 मारुति सुजुकी वैगनआर 18,076 8 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 17,519 9 महिंद्रा स्कॉर्पियो 15,774 10 हुंडई क्रेटा 15,235

मई 2026 की टॉप-10 मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की 24,546 यूनिट बिकीं। जबकि, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की 20,686 यूनिट, मारुति सुजुकी अर्टिगा की 20,350 यूनिट, टाटा पंच की 20,208 यूनिट, टाटा नेक्सन की 19,100 यूनिट, मारुति सुजुकी बलेनो की 18,396 यूनिट, मारुति सुजुकी वैगनआर की 18,076 यूनिट, मारुति सुजुकी स्विफ्ट की 17,519 यूनिट, महिंद्रा स्कॉर्पियो की 15,774 यूनिट और हुंडई क्रेटा की 15,235 यूनिट बिकीं।

हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

हुंडई क्रेटा में 7 वैरिएंट का ऑप्शन मिलता है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।

इसके बेस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है।

हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है। SUV के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं। इसके टॉप वैरिएंट में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं।