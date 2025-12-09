मत होइए कंफ्यूज! सीधे बुक करें हुंडई क्रेटा का ये पैसा वसूल वैरिएंट, यही है वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन; वरना बाद में पछताएंगे

संक्षेप: अगर आप हुंडई क्रेटा लेने का प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि क्रेटा का कौन सा वैरिएंट लूं, जो आपका पैसा वसूल कर दे तो, ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको क्रेटा के उस वैरिएंट के बारे में बताने वाले हैं, जो वैल्यू-फॉर-मनी वैरिएंट है।

मार्च 2025 में हुंडई ने नई क्रेटा (Creta) रेंज लॉन्च की, जिसमें कंपनी ने पूरा वैरिएंट स्ट्रक्चर बदल दिया। नए EX(O) और SX प्रीमियम वैरिएंट जोड़कर फीचर्स का कॉम्बिनेशन पहले से ज्यादा बेहतर बनाया गया। इस नई रेंज के साथ क्रेटा (Creta) की कीमत भी अलग-अलग सेगमेंट में ज्यादा फैली हुई दिखती है। टॉप वैरिएंट SX प्रीमियम भले ही शानदार फीचर्स से लैस है, लेकिन आज के समय में जो खरीदार स्टाइल, फीचर्स, परफॉर्मेंस और बजट चारों में संतुलन चाहता है, उसके लिए Creta S(O) सबसे परफेक्ट वैरिएंट बन गया है। यह वैरिएंट ज्यादा नहीं… बस उतने फीचर्स देता है, जितने वाकई हर दिन काम आते हैं और यही इसे पूरे लाइनअप में सबसे बेहतर वैल्यू-फॉर-मनी (Value-For-Money) विकल्प बनाता है।

हुंडई क्रेटा S(O): कीमत और फीचर का सही संतुलन

इंजन और गियरबॉक्स के हिसाब से अधिकतर शहरों में क्रेटा (Creta) S(O) की एक्स-शोरूम कीमतें लगभग 14 लाख रुपये से 17.5 लाख रुपये तक जाती है। अब सवाल ये कि आखिर क्या ऐसी खास बात है, जो S(O) को खास बनाती है?

इसका जवाब एकदम प्रैक्टिकल फीचर्स हैं, जो रोजाना आपकी ड्राइव को बेहतर करते हैं। इसमें कोई एक हैडलाइन फीचर नहीं, बल्कि कई छोटे-छोटे अपग्रेड जो मिलकर इसे सुपर वैल्यू पैकेज बनाते हैं।

हुंडई क्रेटा S(O): क्यों है सबसे स्मार्ट चॉइस?

एक्सटीरियर

फीचर (Feature) फीचर्स Driver & passenger airbags ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए एयरबैग सुरक्षा Side & curtain airbags साइड और कर्टन एयरबैग अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं ABS with EBD एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम + इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन Electronic Stability Control (ESC) तेज मोड़ पर गाड़ी की स्थिरता बनाए रखने में मदद Vehicle Stability Management (VSM) वाहन को स्किड होने से रोकने में सहायक Hill-start Assist Control (HAC) ढलान पर गाड़ी पीछे लुढ़कने से रोकना Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) टायरों के हवा प्रेशर की जानकार Rear disc brakes पीछे डिस्क ब्रेक बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देते हैं Height-adjustable front seatbelts आगे की सीट बेल्ट ऊंचाई के अनुसार एडजस्ट हो सकती है 3-point seatbelts for all seats सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सेफ्टी बेल्ट Seatbelt reminder for all seats सभी सीटों पर सीट बेल्ट लगाने की चेतावनी ISOFIX child-seat anchors बच्चों की सीट लगाने के लिए सुरक्षित ISOFIX माउंट Emergency Stop Signal (ESS) इमरजेंसी ब्रेक पर पीछे वालों को चेतावनी देता है Impact-sensing auto door unlock टक्कर के बाद दरवाजे ऑटोमैटिक अनलॉक Speed-sensing auto door lock गाड़ी की स्पीड बढ़ने पर दरवाजे अपने-आप लॉक Headlamp escort function गाड़ी बंद होने के बाद भी कुछ देर हेडलैम्प जलते रहते हैं Rear parking sensors पीछे पार्किंग करते समय अलर्ट देते हैं

इंटीरियर कैसा है?

फीचर डिटेल्स स्पोर्टी R17 ब्लैक अलॉय व्हील्स आगे व पीछे सिल्वर स्किड प्लेट्स ऊँचाई पर लगा LED स्टॉप लैंप LED हेडलैंप और टेललैंप सिल्वर रूफ रेल्स (इंटीग्रेटेड) बॉडी कलर ORVMs शार्क-फिन एंटीना बॉडी कलर रियर स्पॉइलर

टेक्नोलॉजी और फीचर्स ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल तीन ड्राइव मोड: इको, नॉर्मल, स्पोर्ट इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक + ऑटो होल्ड फीचर तीन ट्रैक्शन मोड: बर्फ, कीचड़, रेत