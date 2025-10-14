Hindustan Hindi News
हुंडई शोरूम जाकर उठा लो क्रेटा, कंपनी दीवाली पर दे रही इतना फायदा; अब नई कीमत ₹10.72 लाख हुई

हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर के लिए अपनी लग्जरी क्रेटा SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 5,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस दे रही है। क्रेटा अपने सेगमेंट में नंबर-1 पोजीशन पर रहती है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 02:10 PM
Hyundai Cretaarrow

हुंडई मोटर इंडिया ने अक्टूबर के लिए अपनी लग्जरी क्रेटा SUV पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस कार पर 5,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस दे रही है। क्रेटा अपने सेगमेंट में नंबर-1 पोजीशन पर रहती है। खास बात ये है कि नया GST 2.0 स्लैब आने से इस पर 69,624 रुपए के टैक्स की कटौती हो गई है। इस तरह इस महीने आपको क्रेटा पर लगभग 75,000 रुपए तक का फायदा मिल सकता है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की GST कटौती के बाद की नई एक्स-शोरूम कीमतें देखते हैं।

हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

हुंडई क्रेटा में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इसे 7 वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।

इस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है। हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है।

SUV के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं। नई हुंडई क्रेटा E बेस मॉडल को दो इंजन ऑप्शन NA पेट्रोल डीजल के साथ खरीद सकते हैं। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला MG एस्टर, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन ताइगुन, होंडा एलिवेट, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस जैसे मॉडल से होता है।

हुंडई क्रेटा की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.5 E11,10,90010,72,58938,311
1.5 EX12,32,20011,89,70642,494
1.5 EX(O)12,97,19012,52,45544,735
1.5 EX(O) IVT14,37,19013,87,62749,563
1.5 S13,53,70013,07,01646,684
1.5 S(O)14,46,90013,98,93347,967
1.5 S(O) IVT15,96,90015,43,76053,140
1.5 SX15,41,40014,94,03647,364
1.5 SX Tech16,09,40015,69,34640,054
1.5 SX Premium16,18,39015,78,02640,364
1.5 SX Tech IVT17,59,40017,14,17345,227
1.5 SX Premium IVT17,68,39017,22,85345,537
1.5 SX(O)17,46,30016,86,07760,223
1.5 SX(O) IVT18,92,30018,27,04265,258
1.5 SX (O) Turbo DCT20,18,90019,49,27669,624
1.5 CRDi E12,68,70012,24,94743,753
1.5 CRDi EX13,91,50013,43,51347,987
1.5 CRDi EX(O)14,56,49014,06,26150,229
1.5 CRDi EX(O) AT15,96,49015,41,43355,057
1.5 CRDi S14,99,99014,48,26151,729
1.5 CRDi S(O)16,05,20015,51,77453,426
1.5 CRDi S(O) AT17,55,20016,96,60158,599
1.5 CRDi SX Tech17,67,70017,22,18745,513
1.5 CRDi SX Premium17,76,69017,30,86745,823
1.5 CRDi SX(O)19,04,70018,39,01465,686
1.5 CRDi SX(O) AT19,99,90019,30,93168,969
हुंडई क्रेटा N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
N8 1.5 Turbo16,93,30016,34,90558,395
N8 1.5 Turbo DCT18,43,30017,82,62860,672
N10 1.5 Turbo19,53,30019,02,35250,948
N10 1.5 Turbo DCT20,48,90019,94,65554,245


डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
