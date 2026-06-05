क्रेटा की सेल डाउन हुई तो कंपनी लाई पूरे ₹1 लाख का डिस्काउंट, खरीदने से पहले देख लें पूरी डिटेल

हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी कारों पर मिलने वाले जून डिस्काउंट का एलान कर दिया है। खास बात ये है कि कंपनी इस महीने क्रेटा पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है। दरअसल, इस SUV को खरीदने पर ग्राहकों को 1 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे।

हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी कारों पर मिलने वाले जून डिस्काउंट का एलान कर दिया है। खास बात ये है कि कंपनी इस महीने क्रेटा पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है। दरअसल, इस SUV को खरीदने पर ग्राहकों को 1 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। इसके बेस E ट्रिम को छोड़कर सभी पेट्रोल वैरिएंट (N लाइन सहित) पर 35,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 50,000 रुपए तक का एक्सचेंज ऑफर या स्क्रैपेज बेनिफिट, 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर और सरकारी कर्मचारी या कॉर्पोरेट ऑफर के तहत 3,000 रुपए का फायदा मिलेगा। बेस E पेट्रोल वैरिएंट लेने वालों को सिर्फ 5,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिलता है। क्रेटा के डीजल वैरिएंट पर सिर्फ 5,000 रुपए का स्क्रैपेज बेनिफिट मिलता है।

बता दें कि पिछले 2 महीने से क्रेटा की बिक्री में गिरावट देखने को मिला। पिछले महीने यानी मई में ये सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों की लिस्ट में 10वें स्थान पर रही। इस पर मिलने वाले बड़े डिस्काउंट की भी एक वजह ये हो सकती है। क्रेटा की एक्स-शोरूम कीमतें कीमत 10,90,700 रुपए से 20,11,300 रुपए के बीच हैं। इसके सभी वैरिएंट की कीमतों को देखने यहां क्लिक करें। इसका मुकाबला टाटा सिएरा और कर्व, किआ सेल्टोस, रेनो डस्टर, मारुति विटारा और ग्रैंड विटारा, फॉक्सवैगन टाइगुन, स्कोडा कुशाक, सिट्रोन एयरक्रॉस और बेसाल्ट और MG एस्टर जैसी SUVs से है।

हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

हुंडई क्रेटा में 7 वैरिएंट का ऑप्शन मिलता है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।

इसके बेस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है।

हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है। SUV के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं। इसके टॉप वैरिएंट में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं।

नई हुंडई क्रेटा E बेस मॉडल को दो इंजन ऑप्शन NA पेट्रोल डीजल के साथ खरीद सकते हैं। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला MG एस्टर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन ताइगुन, होंडा एलिवेट, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस जैसे मॉडल से होता है। वहीं, अब इसे कॉम्पटीशन देने वाली लिस्ट में टाटा सिएरा का नाम भी शामिल हो चुका है।