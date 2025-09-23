क्रेटा छोड़ ग्राहक अब इस SUV की तरफ मुड़ रहे, GST घटने के बाद ये ज्यादा सस्ती पड़ रही; आपस में दोनों की तगड़ी टक्कर

किआ सेल्टोस की कीमतों में भारी कटौती हुई है। इसकी नई जीएसटी रेट लिस्ट हाल ही में सामने आई है, जिसके मुताबिक ये एसयूवी लाख तक सस्ती हो गई है। आइए जीएसटी कटौती के बाद पुरानी और नई कीमतों की तुलना करते हैं।

भारत में GST 2.0 लागू होने के बाद कार कंपनियों ने अपने दाम घटाने शुरू कर दिए हैं। इस लिस्ट में अब सबसे ज्यादा चर्चा में किआ सेल्टोस (Kia Seltos) है, जिसकी कीमतों में बड़ा बदलाव आया है। कंपनी ने ऑफिशियली न्यू वैरिएंट-वाइज प्राइस लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि अब सेल्टोस (Seltos) खरीदना पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है। अब ये अपनी रायवल एसयूवी क्रेटा से भी सस्ती हो गई है। जी हां, क्योंकि जहां एक ओर क्रेटा 72,145 रुपये सस्ती हुई है, वहीं दूसरी ओर किआ सेल्टोस 75,372 रुपये तक सस्ती हुई है। आइए किआ सेल्टोस की वैरिएंट-वाइज कीमतें जानते हैं।

GST 2.0 के बाद नई कीमतें

किआ सेल्टोस (Kia Seltos) की नई कीमतें अब 10.79 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू हो रही हैं। सभी वैरिएंट्स पर 39,624 से 75,371 तक की सीधी कटौती हुई है। X लाइन 1.5L टर्बो पेट्रोल DCT और 1.5L टर्बो डीजल ऑटो (TC) को सबसे बड़ा फायदा मिला है। कुल मिलाकर सेल्टोस (Seltos) अब करीब 3.67% सस्ती हो गई है।

किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा?

टॉप-स्पेक वैरिएंट्स (X Line) पर सबसे ज्यादा प्राइस कट देखने को मिल रहा है। मिड-स्पेक वैरिएंट्स (HTX, GTX) पर भी 50,000 रुपये तक की राहत मिल रही है। बेस वैरिएंट (HTE) पर लगभग 40,000 रुपये तक की कटौती देखी जा रही है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में देखते हैं।

किआ सेल्टोस की नई कीमतें 1.5L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर HTE (O) Rs. 11,18,900 -Rs. 39,624 Rs. 10,79,276 -3.54% HTK Rs. 12,63,900 -Rs. 46,328 Rs. 12,17,572 -3.67% HTK (O) Rs. 13,04,900 -Rs. 47,832 Rs. 12,57,068 -3.67% HTK Plus (O) Rs. 14,45,900 -Rs. 53,002 Rs. 13,92,898 -3.67% HTX Rs. 15,81,900 -Rs. 57,990 Rs. 15,23,910 -3.67% HTX (O) Rs. 16,76,900 -Rs. 61,473 Rs. 16,15,427 -3.67% 1.5L नॉर्मल पेट्रोल-ऑटो (CVT) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर HTK Plus (O) Rs. 15,81,900 -Rs. 57,990 Rs. 15,23,910 -3.67% HTX Rs. 17,26,900 -Rs. 63,307 Rs. 16,63,593 -3.67% HTX (O) Rs. 18,09,900 -Rs. 66,350 Rs. 17,43,550 -3.67% 1.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो क्लच (ACMT) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर HTK Plus Rs. 15,77,900 -Rs. 57,843 Rs. 15,20,057 -3.67% 1.5L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (DCT) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर GTX Plus Rs. 19,99,900 -Rs. 73,318 Rs. 19,26,582 -3.67% X Line Rs. 20,55,900 -Rs. 75,371 Rs. 19,80,529 -3.67% 1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर HTE (O) Rs. 12,76,900 -Rs. 45,221 Rs. 12,31,679 -3.54% HTK Rs. 14,11,900 -Rs. 51,756 Rs. 13,60,144 -3.67% HTK (O) Rs. 14,60,900 -Rs. 53,552 Rs. 14,07,348 -3.67% HTK Plus (O) Rs. 16,01,900 -Rs. 58,723 Rs. 15,43,177 -3.67% HTX Rs. 17,38,900 -Rs. 63,747 Rs. 16,75,153 -3.67% HTX (O) Rs. 18,41,900 -Rs. 67,524 Rs. 17,74,376 -3.67% 1.5L टर्बो डीजल-ऑटो (TC) वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर HTK Plus (O) Rs. 17,27,900 -Rs. 63,343 Rs. 16,64,557 -3.67% HTX Rs. 18,70,900 -Rs. 68,587 Rs. 18,02,313 -3.67% GTX Plus Rs. 19,99,900 -Rs. 73,318 Rs. 19,26,582 -3.67% X Line Rs. 20,55,900 -Rs. 75,371 Rs. 19,80,529 -3.67%