क्रेटा छोड़ ग्राहक अब इस SUV की तरफ मुड़ रहे, GST घटने के बाद ये ज्यादा सस्ती पड़ रही; आपस में दोनों की तगड़ी टक्कर

किआ सेल्टोस की कीमतों में भारी कटौती हुई है। इसकी नई जीएसटी रेट लिस्ट हाल ही में सामने आई है, जिसके मुताबिक ये एसयूवी लाख तक सस्ती हो गई है। आइए जीएसटी कटौती के बाद पुरानी और नई कीमतों की तुलना करते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 09:56 PM
भारत में GST 2.0 लागू होने के बाद कार कंपनियों ने अपने दाम घटाने शुरू कर दिए हैं। इस लिस्ट में अब सबसे ज्यादा चर्चा में किआ सेल्टोस (Kia Seltos) है, जिसकी कीमतों में बड़ा बदलाव आया है। कंपनी ने ऑफिशियली न्यू वैरिएंट-वाइज प्राइस लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि अब सेल्टोस (Seltos) खरीदना पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है। अब ये अपनी रायवल एसयूवी क्रेटा से भी सस्ती हो गई है। जी हां, क्योंकि जहां एक ओर क्रेटा 72,145 रुपये सस्ती हुई है, वहीं दूसरी ओर किआ सेल्टोस 75,372 रुपये तक सस्ती हुई है। आइए किआ सेल्टोस की वैरिएंट-वाइज कीमतें जानते हैं।

ये भी पढ़ें:GST घटने के पहले ही दिन मारुति ने 25000 और हुंडई ने 11000 कार बेच डालीं

GST 2.0 के बाद नई कीमतें

किआ सेल्टोस (Kia Seltos) की नई कीमतें अब 10.79 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू हो रही हैं। सभी वैरिएंट्स पर 39,624 से 75,371 तक की सीधी कटौती हुई है। X लाइन 1.5L टर्बो पेट्रोल DCT और 1.5L टर्बो डीजल ऑटो (TC) को सबसे बड़ा फायदा मिला है। कुल मिलाकर सेल्टोस (Seltos) अब करीब 3.67% सस्ती हो गई है।

किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा?

टॉप-स्पेक वैरिएंट्स (X Line) पर सबसे ज्यादा प्राइस कट देखने को मिल रहा है। मिड-स्पेक वैरिएंट्स (HTX, GTX) पर भी 50,000 रुपये तक की राहत मिल रही है। बेस वैरिएंट (HTE) पर लगभग 40,000 रुपये तक की कटौती देखी जा रही है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में देखते हैं।

किआ सेल्टोस की नई कीमतें
1.5L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
HTE (O)Rs. 11,18,900-Rs. 39,624Rs. 10,79,276-3.54%
HTKRs. 12,63,900-Rs. 46,328Rs. 12,17,572-3.67%
HTK (O)Rs. 13,04,900-Rs. 47,832Rs. 12,57,068-3.67%
HTK Plus (O)Rs. 14,45,900-Rs. 53,002Rs. 13,92,898-3.67%
HTXRs. 15,81,900-Rs. 57,990Rs. 15,23,910-3.67%
HTX (O)Rs. 16,76,900-Rs. 61,473Rs. 16,15,427-3.67%
1.5L नॉर्मल पेट्रोल-ऑटो (CVT)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
HTK Plus (O)Rs. 15,81,900-Rs. 57,990Rs. 15,23,910-3.67%
HTXRs. 17,26,900-Rs. 63,307Rs. 16,63,593-3.67%
HTX (O)Rs. 18,09,900-Rs. 66,350Rs. 17,43,550-3.67%
1.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो क्लच (ACMT)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
HTK PlusRs. 15,77,900-Rs. 57,843Rs. 15,20,057-3.67%
1.5L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (DCT)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
GTX PlusRs. 19,99,900-Rs. 73,318Rs. 19,26,582-3.67%
X LineRs. 20,55,900-Rs. 75,371Rs. 19,80,529-3.67%
1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
HTE (O)Rs. 12,76,900-Rs. 45,221Rs. 12,31,679-3.54%
HTKRs. 14,11,900-Rs. 51,756Rs. 13,60,144-3.67%
HTK (O)Rs. 14,60,900-Rs. 53,552Rs. 14,07,348-3.67%
HTK Plus (O)Rs. 16,01,900-Rs. 58,723Rs. 15,43,177-3.67%
HTXRs. 17,38,900-Rs. 63,747Rs. 16,75,153-3.67%
HTX (O)Rs. 18,41,900-Rs. 67,524Rs. 17,74,376-3.67%
1.5L टर्बो डीजल-ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
HTK Plus (O)Rs. 17,27,900-Rs. 63,343Rs. 16,64,557-3.67%
HTXRs. 18,70,900-Rs. 68,587Rs. 18,02,313-3.67%
GTX PlusRs. 19,99,900-Rs. 73,318Rs. 19,26,582-3.67%
X LineRs. 20,55,900-Rs. 75,371Rs. 19,80,529-3.67%

आप ऊपर चार्ट में किआ सेल्टोस की नई प्राइस लिस्ट देख सकते हैं। कीमतों में कटौती 39,624 रुपये से 50,000 रुपये के बीच हुई है। एक्स लाइन 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल-ऑटो (डीसीटी) और 1.5 लीटर टर्बो डीजल-ऑटो (टीसी) की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, जिसमें सेल्टोस की कीमत 75,371 रुपये से शुरू होती हैं। सेल्टोस की अपडेटेड जीएसटी कीमत अब 10.79 लाख रुपये से शुरू होती है। प्रतिशत में गिरावट के लिहाज से सेल्टोस अब 3.67% सस्ती हो गई है।

