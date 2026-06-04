भूल जाओ क्रेटा की पुरानी कीमतें, महंगी होने के साथ कुछ वैरिएंट भी बंद किए; यहां देखें नई प्राइस लिस्ट

1.5-लीटर नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज %

E Rs. 10,79,000 Rs. 10,90,700 Rs. 11,700 1.08%

EX Rs. 12,03,900 Rs. 12,06,700 Rs. 2,800 0.23%

EX (O) Rs. 13,13,400 Rs. 13,14,200 Rs. 800 0.06%

S (O) Rs. 14,19,900 Rs. 14,20,700 Rs. 800 0.06%

S (O) Knight Rs. 14,38,400 Rs. 14,39,200 Rs. 800 0.06%

SX Rs. 15,03,600 Rs. 15,04,400 Rs. 800 0.05%

SX DT Rs. 15,18,600 Rs. 15,19,400 Rs. 800 0.05%

SX Premium Rs. 16,33,400 Rs. 16,34,200 Rs. 800 0.05%

SX Premium DT Rs. 16,48,400 Rs. 16,49,200 Rs. 800 0.05%

King Rs. 17,27,000 Rs. 17,27,800 Rs. 800 0.05%

King DT Rs. 17,41,500 Rs. 17,42,800 Rs. 1,300 0.07%

हुंडई क्रेटा नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026

1.5-लीटर पेट्रोल ऑटो (CVT)

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज %

EX (O) Rs. 14,48,900 Rs. 14,49,700 Rs. 800 0.06%

S (O) Rs. 15,64,900 Rs. 15,65,700 Rs. 800 0.05%

SX Premium Rs. 17,77,900 Rs. 17,78,700 Rs. 800 0.04%

SX Premium DT Rs. 17,92,900 Rs. 17,93,700 Rs. 800 0.04%

King Rs. 18,68,000 Rs. 18,68,800 Rs. 800 0.04%

King Knight Rs. 18,82,500 Rs. 18,83,300 Rs. 800 0.04%

King DT Rs. 18,82,500 Rs. 18,83,800 Rs. 1,300 0.07%

हुंडई क्रेटा N-लाइन नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026

1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज %

N10 Rs. 19,02,500 Rs. 19,03,300 Rs. 800 0.04%

N10 DT Rs. 19,17,000 Rs. 19,18,300 Rs. 1,300 0.07%

हुंडई क्रेटा N-लाइन नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026

1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटो (DCT)

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज %

King Rs. 19,90,500 Rs. 19,91,300 Rs. 800 0.04%

King DT Rs. 20,05,000 Rs. 20,06,300 Rs. 1,300 0.06%

N8 Rs. 17,83,000 Discontinued - -

N10 Rs. 19,95,000 Rs. 19,94,900 -Rs. 100 -0.01%

N10 DT Rs. 20,09,500 Rs. 20,09,990 Rs. 490 0.02%

हुंडई क्रेटा नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026

1.5-लीटर नॉर्मल डीजलमैनुअल

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज %

E Rs. 12,40,000 Rs. 12,52,800 Rs. 12,800 1.03%

EX Rs. 13,61,900 Rs. 13,65,700 Rs. 3,800 0.28%

EX (O) Rs. 14,69,400 Rs. 14,73,200 Rs. 3,800 0.26%

S (O) Rs. 15,80,900 Rs. 15,84,700 Rs. 3,800 0.24%

S (O) Knight Rs. 15,99,400 Rs. 16,03,200 Rs. 3,800 0.24%

SX Premium Rs. 17,88,900 Rs. 17,92,700 Rs. 3,800 0.21%

SX Premium DT Rs. 18,03,900 Rs. 18,07,700 Rs. 3,800 0.21%

King Rs. 18,80,000 Rs. 18,85,800 Rs. 5,800 0.31%

King DT Rs. 18,94,500 Rs. 19,00,800 Rs. 6,300 0.33%

हुंडई क्रेटा नई एक्स-शोरूम कीमतें जून 2026

1.5-लीटर टर्बो डीजल ऑटो (TC)

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज %

EX (O) Rs. 16,04,400 Rs. 16,08,200 Rs. 3,800 0.24%

S (O) Rs. 17,25,900 Rs. 17,29,700 Rs. 3,800 0.22%

King Rs. 19,72,000 Rs. 19,77,800 Rs. 5,800 0.29%

King DT Rs. 19,86,500 Rs. 19,92,800 Rs. 6,300 0.32%