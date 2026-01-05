Hindustan Hindi News
क्रेटा SUV लेने की सोच रहे लोगों को झटका! हुंडई ने गुपचुप कई हजार कीमत बढ़ाई, ₹21,000 से ज्यादा महंगा हुआ ये वैरिएंट

क्रेटा SUV लेने की सोच रहे लोगों को झटका! हुंडई ने गुपचुप कई हजार कीमत बढ़ाई, ₹21,000 से ज्यादा महंगा हुआ ये वैरिएंट

संक्षेप:

जनवरी 2026 से हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) महंगी हो गई है। इसकी कीमतों में 21,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है। आइए नीचे चार्ट में देखते हैं कि किस वैरिएंट की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ी है।

Jan 05, 2026 01:40 am ISTSarveshwar Pathak
Hyundai Cretaarrow

नए साल की शुरुआत के साथ ही हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) खरीदने की सोच रहे ग्राहकों को झटका लगा है। हुंडई ने जनवरी 2026 से क्रेटा (Hyundai Creta) की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी अलग-अलग वैरिएंट्स पर लागू की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा असर S (O) Knight डीजल मैनुअल वैरिएंट पर पड़ा है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में विस्तार से जानते हैं कि कंपनी ने इसकी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की है?

हुंडई क्रेटा की नई और पुरानी कीमत की तुलना

हुंडई क्रेटा की एक्स-शोरूम कीमतें (जनवरी 2026)

पुरानी और नई कीमत की तुलना

1.5L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
ERs. 10,72,589Rs. 6,411Rs. 10,79,0000.60%
EXRs. 11,89,706Rs. 6,294Rs. 11,96,0000.53%
EX (O)Rs. 12,52,455Rs. 6,045Rs. 12,58,5000.48%
SRs. 13,07,016-बंद हुआ-
S (O)Rs. 13,98,933Rs. 10,067Rs. 14,09,0000.72%
S (O) KnightRs. 14,11,388Rs. 16,112Rs. 14,27,5001.14%
S (O) Knight DTRs. 14,25,871-बंद हुआ-
SXRs. 14,94,036Rs. 464Rs. 14,94,5000.03%
SX DTRs. 15,08,519Rs. 481Rs. 15,09,0000.03%
SX TechRs. 15,69,346Rs. 154Rs. 15,69,5000.01%
SX Tech DTRs. 15,83,829Rs. 171Rs. 15,84,0000.01%
SX PremiumRs. 15,78,026Rs. 974Rs. 15,79,0000.06%
SX Premium DTRs. 15,92,509Rs. 491Rs. 15,93,0000.03%
SX (O)Rs. 16,86,077-बंद हुआ-
SX (O) KnightRs. 17,00,463-बंद हुआ-
SX (O) DTRs. 17,00,560-बंद हुआ-
SX (O) Knight DTRs. 17,14,946-बंद हुआ-
KingRs. 17,26,822Rs. 178Rs. 17,27,0000.01%
King DTRs. 17,41,304Rs. 196Rs. 17,41,5000.01%
1.5L नॉर्मल पेट्रोल-ऑटो (CVT)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
EX (O)Rs. 13,87,627Rs. 6,373Rs. 13,94,0000.46%
S (O)Rs. 15,43,760Rs. 10,240Rs. 15,54,0000.66%
S (O) KnightRs. 15,56,215-बंद हुआ-
S (O) Knight DTRs. 15,70,698-बंद हुआ-
SX TechRs. 17,14,173Rs. 327Rs. 17,14,5000.02%
SX Tech DTRs. 17,28,656Rs. 344Rs. 17,29,0000.02%
SX PremiumRs. 17,22,853Rs. 14,647Rs. 17,37,5000.85%
SX Premium DTRs. 17,37,336Rs. 10,164Rs. 17,47,5000.59%
SX (O)Rs. 18,27,042-बंद हुआ-
SX (O) KnightRs. 18,41,428-बंद हुआ-
SX (O) DTRs. 18,41,525-बंद हुआ-
SX (O) Knight DTRs. 18,55,911-बंद हुआ-
KingRs. 18,67,787Rs. 213Rs. 18,68,0000.01%
King KnightRs. 18,82,173Rs. 327Rs. 18,82,5000.02%
King DTRs. 18,82,269Rs. 231Rs. 18,82,5000.01%
King Knight DTRs. 18,96,655Rs. 345Rs. 18,97,0000.02%
King LimitedRs. 18,96,559Rs. 441Rs. 18,97,0000.02%
1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
ERs. 12,24,947Rs. 15,053Rs. 12,40,0001.23%
EXRs. 13,43,513Rs. 5,487Rs. 13,49,0000.41%
EX (O)Rs. 14,06,261Rs. 5,239Rs. 14,11,5000.37%
SRs. 14,48,261-बंद हुआ-
S (O)Rs. 15,51,774Rs. 15,226Rs. 15,67,0000.98%
S (O) KnightRs. 15,64,229Rs. 21,271Rs. 15,85,5001.36%
S (O) Knight DTRs. 15,78,712-बंद हुआ-
SX TechRs. 17,22,187Rs. 313Rs. 17,22,5000.02%
SX Tech DTRs. 17,36,670Rs. 330Rs. 17,37,0000.02%
SX PremiumRs. 17,30,867Rs. 133Rs. 17,31,0000.01%
SX Premium DTRs. 17,45,350Rs. 150Rs. 17,45,5000.01%
SX (O)Rs. 18,39,014-बंद हुआ-
SX (O) KnightRs. 18,53,400-बंद हुआ-
SX (O) DTRs. 18,53,497-बंद हुआ-
SX (O) Knight DTRs. 18,67,883-बंद हुआ-
KingRs. 18,79,759Rs. 241Rs. 18,80,0000.01%
King DTRs. 18,94,242Rs. 258Rs. 18,94,5000.01%
1.5L टर्बो डीजल-ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
EX (O)Rs. 15,41,433Rs. 5,067Rs. 15,46,5000.33%
S (O)Rs. 16,96,601Rs. 15,399Rs. 17,12,0000.91%
S (O) KnightRs. 17,09,056-बंद हुआ-
S (O) Knight DTRs. 17,23,539-बंद हुआ-
SX (O)Rs. 19,30,931Rs. 569Rs. 19,31,5000.03%
SX (O) DTRs. 19,45,414Rs. 586Rs. 19,46,0000.03%
SX (O) KnightRs. 19,64,628-बंद हुआ-
KingRs. 19,71,676Rs. 324Rs. 19,72,0000.02%
SX (O) Knight DTRs. 19,79,110-बंद हुआ-
King DTRs. 19,86,159Rs. 341Rs. 19,86,5000.02%
King KnightRs. 20,05,372Rs. 128Rs. 20,05,5000.01%
King LimitedRs. 20,19,758Rs. 242Rs. 20,20,0000.01%
King Knight DTRs. 20,19,855Rs. 145Rs. 20,20,0000.01%
1.5L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
N8Rs. 16,34,905-Rs. 1,634,905 -100.00%
N8 DTRs. 16,49,387-बंद हुआ-
N10Rs. 19,02,352Rs. 148Rs. 19,02,5000.01%
N10 DTRs. 19,16,835Rs. 165Rs. 19,17,0000.01%
1.5L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (DCT)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
SX (O)Rs. 19,49,276-बंद हुआ-
SX (O) DTRs. 19,63,759-बंद हुआ-
KingRs. 19,90,021Rs. 479Rs. 19,90,5000.02%
King DTRs. 20,04,503Rs. 497Rs. 20,05,0000.02%
N8Rs. 17,82,628Rs. 372Rs. 17,83,0000.02%
N8 DTRs. 17,97,110-बंद हुआ-
N10Rs. 19,94,655Rs. 345Rs. 19,95,0000.02%
N10 DTRs. 20,09,138Rs. 362Rs. 20,09,5000.02%

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) 2026 की कीमतों में 21,272 तक की बढ़ोतरी की गई है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो यह अधिकतम 1.36% तक का इजाफा है। क्रेटा की नई शुरुआती कीमत 10.79 लाख (एक्स-शोरूम) है और टॉप वैरिएंट के लिए 20.20 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इससे पहले क्रेटा की कीमतें इससे थोड़ी कम थीं, लेकिन अब नया प्राइस टैग लागू हो चुका है।

सबसे ज्यादा महंगा हुआ कौन सा वैरिएंट?

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) S (O) नाइट वैरिएंट सबसे महंगा हुआ है। इसकी कीमतें 21,272 रुपये (सबसे ज्यादा) तक बढ़ गई हैं। यह वैरिएंट पहले से ही अपने स्पोर्टी लुक और फीचर्स के लिए पसंद किया जाता है और अब इसमें सबसे बड़ी प्राइस हाइक देखने को मिली है।

बाकी वैरिएंट्स पर क्या असर पड़ा?

हुंडई (Hyundai) ने क्रेटा (Creta) के लगभग सभी वैरिएंट्स की कीमतों में हल्की से मध्यम बढ़ोतरी की है। हालांकि, सभी वैरिएंट्स में कीमत एक समान नहीं बढ़ी है। कुछ वैरिएंट्स पर कुछ हजार रुपये का ही इजाफा हुआ है, जबकि कुछ पर 15–20 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
