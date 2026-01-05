क्रेटा SUV लेने की सोच रहे लोगों को झटका! हुंडई ने गुपचुप कई हजार कीमत बढ़ाई, ₹21,000 से ज्यादा महंगा हुआ ये वैरिएंट

1.5L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

E Rs. 10,72,589 Rs. 6,411 Rs. 10,79,000 0.60%

EX Rs. 11,89,706 Rs. 6,294 Rs. 11,96,000 0.53%

EX (O) Rs. 12,52,455 Rs. 6,045 Rs. 12,58,500 0.48%

S Rs. 13,07,016 - बंद हुआ -

S (O) Rs. 13,98,933 Rs. 10,067 Rs. 14,09,000 0.72%

S (O) Knight Rs. 14,11,388 Rs. 16,112 Rs. 14,27,500 1.14%

S (O) Knight DT Rs. 14,25,871 - बंद हुआ -

SX Rs. 14,94,036 Rs. 464 Rs. 14,94,500 0.03%

SX DT Rs. 15,08,519 Rs. 481 Rs. 15,09,000 0.03%

SX Tech Rs. 15,69,346 Rs. 154 Rs. 15,69,500 0.01%

SX Tech DT Rs. 15,83,829 Rs. 171 Rs. 15,84,000 0.01%

SX Premium Rs. 15,78,026 Rs. 974 Rs. 15,79,000 0.06%

SX Premium DT Rs. 15,92,509 Rs. 491 Rs. 15,93,000 0.03%

SX (O) Rs. 16,86,077 - बंद हुआ -

SX (O) Knight Rs. 17,00,463 - बंद हुआ -

SX (O) DT Rs. 17,00,560 - बंद हुआ -

SX (O) Knight DT Rs. 17,14,946 - बंद हुआ -

King Rs. 17,26,822 Rs. 178 Rs. 17,27,000 0.01%

King DT Rs. 17,41,304 Rs. 196 Rs. 17,41,500 0.01%

1.5L नॉर्मल पेट्रोल-ऑटो (CVT)

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

EX (O) Rs. 13,87,627 Rs. 6,373 Rs. 13,94,000 0.46%

S (O) Rs. 15,43,760 Rs. 10,240 Rs. 15,54,000 0.66%

S (O) Knight Rs. 15,56,215 - बंद हुआ -

S (O) Knight DT Rs. 15,70,698 - बंद हुआ -

SX Tech Rs. 17,14,173 Rs. 327 Rs. 17,14,500 0.02%

SX Tech DT Rs. 17,28,656 Rs. 344 Rs. 17,29,000 0.02%

SX Premium Rs. 17,22,853 Rs. 14,647 Rs. 17,37,500 0.85%

SX Premium DT Rs. 17,37,336 Rs. 10,164 Rs. 17,47,500 0.59%

SX (O) Rs. 18,27,042 - बंद हुआ -

SX (O) Knight Rs. 18,41,428 - बंद हुआ -

SX (O) DT Rs. 18,41,525 - बंद हुआ -

SX (O) Knight DT Rs. 18,55,911 - बंद हुआ -

King Rs. 18,67,787 Rs. 213 Rs. 18,68,000 0.01%

King Knight Rs. 18,82,173 Rs. 327 Rs. 18,82,500 0.02%

King DT Rs. 18,82,269 Rs. 231 Rs. 18,82,500 0.01%

King Knight DT Rs. 18,96,655 Rs. 345 Rs. 18,97,000 0.02%

King Limited Rs. 18,96,559 Rs. 441 Rs. 18,97,000 0.02%

1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

E Rs. 12,24,947 Rs. 15,053 Rs. 12,40,000 1.23%

EX Rs. 13,43,513 Rs. 5,487 Rs. 13,49,000 0.41%

EX (O) Rs. 14,06,261 Rs. 5,239 Rs. 14,11,500 0.37%

S Rs. 14,48,261 - बंद हुआ -

S (O) Rs. 15,51,774 Rs. 15,226 Rs. 15,67,000 0.98%

S (O) Knight Rs. 15,64,229 Rs. 21,271 Rs. 15,85,500 1.36%

S (O) Knight DT Rs. 15,78,712 - बंद हुआ -

SX Tech Rs. 17,22,187 Rs. 313 Rs. 17,22,500 0.02%

SX Tech DT Rs. 17,36,670 Rs. 330 Rs. 17,37,000 0.02%

SX Premium Rs. 17,30,867 Rs. 133 Rs. 17,31,000 0.01%

SX Premium DT Rs. 17,45,350 Rs. 150 Rs. 17,45,500 0.01%

SX (O) Rs. 18,39,014 - बंद हुआ -

SX (O) Knight Rs. 18,53,400 - बंद हुआ -

SX (O) DT Rs. 18,53,497 - बंद हुआ -

SX (O) Knight DT Rs. 18,67,883 - बंद हुआ -

King Rs. 18,79,759 Rs. 241 Rs. 18,80,000 0.01%

King DT Rs. 18,94,242 Rs. 258 Rs. 18,94,500 0.01%

1.5L टर्बो डीजल-ऑटो (TC)

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

EX (O) Rs. 15,41,433 Rs. 5,067 Rs. 15,46,500 0.33%

S (O) Rs. 16,96,601 Rs. 15,399 Rs. 17,12,000 0.91%

S (O) Knight Rs. 17,09,056 - बंद हुआ -

S (O) Knight DT Rs. 17,23,539 - बंद हुआ -

SX (O) Rs. 19,30,931 Rs. 569 Rs. 19,31,500 0.03%

SX (O) DT Rs. 19,45,414 Rs. 586 Rs. 19,46,000 0.03%

SX (O) Knight Rs. 19,64,628 - बंद हुआ -

King Rs. 19,71,676 Rs. 324 Rs. 19,72,000 0.02%

SX (O) Knight DT Rs. 19,79,110 - बंद हुआ -

King DT Rs. 19,86,159 Rs. 341 Rs. 19,86,500 0.02%

King Knight Rs. 20,05,372 Rs. 128 Rs. 20,05,500 0.01%

King Limited Rs. 20,19,758 Rs. 242 Rs. 20,20,000 0.01%

King Knight DT Rs. 20,19,855 Rs. 145 Rs. 20,20,000 0.01%

1.5L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

N8 Rs. 16,34,905 -Rs. 1,634,905 -100.00%

N8 DT Rs. 16,49,387 - बंद हुआ -

N10 Rs. 19,02,352 Rs. 148 Rs. 19,02,500 0.01%

N10 DT Rs. 19,16,835 Rs. 165 Rs. 19,17,000 0.01%

1.5L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (DCT)

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

SX (O) Rs. 19,49,276 - बंद हुआ -

SX (O) DT Rs. 19,63,759 - बंद हुआ -

King Rs. 19,90,021 Rs. 479 Rs. 19,90,500 0.02%

King DT Rs. 20,04,503 Rs. 497 Rs. 20,05,000 0.02%

N8 Rs. 17,82,628 Rs. 372 Rs. 17,83,000 0.02%

N8 DT Rs. 17,97,110 - बंद हुआ -

N10 Rs. 19,94,655 Rs. 345 Rs. 19,95,000 0.02%