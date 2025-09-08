क्रेटा लवर्स की मौज, GST में छूट के बाद करीब 72000 तक घट गई SUV की कीमत; जानिए पूरी डिटेल्स

जीएसटी काउंसिल की नई टैक्स पॉलिसी के बाद हुंडई इंडिया ने अपनी कारों के दाम घटा दिए हैं। नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। बता दें कि इस कटौती के बाद हुंडई की कारें 2.4 लाख रुपये तक सस्ती हो जाएंगी।

Mon, 8 Sep 2025 11:17 AM

जीएसटी काउंसिल की नई टैक्स पॉलिसी के बाद हुंडई इंडिया ने अपनी कारों के दाम घटा दिए हैं। नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। बता दें कि इस कटौती के बाद हुंडई की कारें और एसयूवी पहले से 2.4 लाख रुपये तक सस्ती हो जाएंगी। इसी क्रम में कंपनी ने अपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर एसयूवी हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) के दाम भी करीब 72,145 रुपये तक कम कर दिए हैं। यानी आने वाले दिनों में क्रेटा की बिक्री में तेजी देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं हुंडई क्रेटा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं क्रेटा के फीचर्स हुंडई क्रेटा के केबिन में एक नया 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कैपेबल पैनोरमिक सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं।

एसयूवी में हैं 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स बता दें कि कंपनी ने कार में 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। हुंडई क्रेटा में ग्राहकों को सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा के साथ लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी मिलती है।