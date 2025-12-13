लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा इस SUV का जादू, फिर किया नंबर-1 पोजीशन पर कब्जा; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए हुंडई क्रेटा बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई।

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए हुंडई क्रेटा बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई। हुंडई क्रेटा को बीते महीने कुल 17,344 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई क्रेटा की बिक्री में 12 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 15,452 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने हुंडई के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

35% बढ़ गई ऑरा की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने इस दौरान 19 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,645 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 35 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,731 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई एक्सटर रही। हुंडई एक्सटर ने इस दौरान एक पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,705 यूनिट कार की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही हुंडई अल्काजार बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई ग्रैंड i10 रही। हुंडई ग्रैंड i10 ने इस दौरान 20 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,559 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई i20 रही। हुंडई i20 ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 377 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई अल्काजार रही। हुंडई अल्काजार ने इस दौरान 61 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 840 यूनिट कार की बिक्री की।