Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़hyundai creta outsold venue exter i20 to become companys best-selling model november 2025
लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा इस SUV का जादू, फिर किया नंबर-1 पोजीशन पर कब्जा; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा इस SUV का जादू, फिर किया नंबर-1 पोजीशन पर कब्जा; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए हुंडई क्रेटा बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई।

Dec 13, 2025 11:07 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share
0

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए हुंडई क्रेटा बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई। हुंडई क्रेटा को बीते महीने कुल 17,344 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई क्रेटा की बिक्री में 12 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में यह आंकड़ा 15,452 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने हुंडई के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

35% बढ़ गई ऑरा की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई वेन्यू रही। हुंडई वेन्यू ने इस दौरान 19 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,645 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई ऑरा रही। हुंडई ऑरा ने इस दौरान 35 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,731 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई एक्सटर रही। हुंडई एक्सटर ने इस दौरान एक पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,705 यूनिट कार की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही हुंडई अल्काजार

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हुंडई ग्रैंड i10 रही। हुंडई ग्रैंड i10 ने इस दौरान 20 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,559 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई i20 रही। हुंडई i20 ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 377 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई अल्काजार रही। हुंडई अल्काजार ने इस दौरान 61 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 840 यूनिट कार की बिक्री की।

93% घट गई हुंडई टक्सन की बिक्री

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हुंडई वरना रही। हुंडई वरना ने इस दौरान 42 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 709 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई आयौनिक 5 रही। हुंडई आयौनिक ने 59 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 24 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई टक्सन रही। हुंडई टक्सन ने इस दौरान 93 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 6 यूनिट कार की बिक्री की।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।