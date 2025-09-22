आज से करीब ₹70000 तक सस्ती हुई देश की नंबर-1 SUV, जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें
जीएसटी में रिफॉर्म्स के बाद कार खरीदना पहले से सस्ता हो गया है। इसी क्रम में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) भी करीब 70,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। नई कीमतें आज यानी 22, सितंबर से लागू है। बता दें कि हुंडई क्रेटा बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी रही थी। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज हुंडई क्रेटा की नई कीमतों और इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से।
|हुंडई क्रेटा वैरिएंट्स
|नई कीमतें रुपये में
|1.5 Petrol E
|10,72,589
|1.5 Petrol EX
|11,89,706
|1.5 Petrol EX(O)
|12,52,455
|1.5 Petrol EX(O) IVT
|13,87,627
|1.5 Petrol S
|13,07,016
|1.5 Petrol S(O)
|13,98,933
|1.5 Petrol S(O) IVT
|15,43,760
|1.5 Petrol SX
|14,94,036
|1.5 Petrol SX Tech
|15,69,346
|1.5 Petrol SX Premium
|15,78,026
|1.5 Petrol SX Tech IVT
|17,14,173
|1.5 Petrol SX Premium IVT
|17,22,853
|1.5 Petrol SX(O)
|16,86,077
|1.5 Petrol SX(O) IVT
|18,27,042
|Diesel 1.5 CRDi E
|12,24,947
|Diesel CRDi EX(O) AT
|15,41,433
|Diesel CRDi SX(O) AT
|19,30,931
|Creta N-Line N8 Turbo
|16,34,905
|N-Line N8 Turbo DCT
|17,82,628
|N-Line N10 Turbo
|19,02,352
|N-Line N10 Turbo DCT
|19,94,655
धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी
हुंडई क्रेटा के केबिन में एक नया 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कैपेबल पैनोरमिक सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं।
एसयूवी में है 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स
बता दें कि कंपनी ने कार में 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। हुंडई क्रेटा में ग्राहकों को सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा के साथ लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी मिलती है।
कुछ ऐसा है हुंडई क्रेटा का पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर का टर्बो पैट्रोल इंजन और 1.5-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है।
