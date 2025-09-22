आज से करीब ₹70000 तक सस्ती हुई देश की नंबर-1 SUV, जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें

जीएसटी में रिफॉर्म्स के बाद कार खरीदना पहले से सस्ता हो गया है। इसी क्रम में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) भी करीब 70,000 रुपये तक सस्ती हो गई है।

Mon, 22 Sep 2025 11:34 AM

जीएसटी में रिफॉर्म्स के बाद कार खरीदना पहले से सस्ता हो गया है। इसी क्रम में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) भी करीब 70,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। नई कीमतें आज यानी 22, सितंबर से लागू है। बता दें कि हुंडई क्रेटा बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी रही थी। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज हुंडई क्रेटा की नई कीमतों और इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से।

हुंडई क्रेटा वैरिएंट्स नई कीमतें रुपये में 1.5 Petrol E 10,72,589 1.5 Petrol EX 11,89,706 1.5 Petrol EX(O) 12,52,455 1.5 Petrol EX(O) IVT 13,87,627 1.5 Petrol S 13,07,016 1.5 Petrol S(O) 13,98,933 1.5 Petrol S(O) IVT 15,43,760 1.5 Petrol SX 14,94,036 1.5 Petrol SX Tech 15,69,346 1.5 Petrol SX Premium 15,78,026 1.5 Petrol SX Tech IVT 17,14,173 1.5 Petrol SX Premium IVT 17,22,853 1.5 Petrol SX(O) 16,86,077 1.5 Petrol SX(O) IVT 18,27,042 Diesel 1.5 CRDi E 12,24,947 Diesel CRDi EX(O) AT 15,41,433 Diesel CRDi SX(O) AT 19,30,931 Creta N-Line N8 Turbo 16,34,905 N-Line N8 Turbo DCT 17,82,628 N-Line N10 Turbo 19,02,352 N-Line N10 Turbo DCT 19,94,655

धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी हुंडई क्रेटा के केबिन में एक नया 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कैपेबल पैनोरमिक सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं।

एसयूवी में है 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स बता दें कि कंपनी ने कार में 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। हुंडई क्रेटा में ग्राहकों को सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा के साथ लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी मिलती है।