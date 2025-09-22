hyundai creta now up to rs 70000 cheaper after gst cut variant-wise prices inside आज से करीब ₹70000 तक सस्ती हुई देश की नंबर-1 SUV, जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें, Auto Hindi News - Hindustan
आज से करीब ₹70000 तक सस्ती हुई देश की नंबर-1 SUV, जानिए वैरिएंट वाइज नई कीमतें

जीएसटी में रिफॉर्म्स के बाद कार खरीदना पहले से सस्ता हो गया है। इसी क्रम में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) भी करीब 70,000 रुपये तक सस्ती हो गई है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 11:34 AM
Hyundai Creta N Linearrow

जीएसटी में रिफॉर्म्स के बाद कार खरीदना पहले से सस्ता हो गया है। इसी क्रम में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) भी करीब 70,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। नई कीमतें आज यानी 22, सितंबर से लागू है। बता दें कि हुंडई क्रेटा बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी रही थी। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज हुंडई क्रेटा की नई कीमतों और इसके फीचर्स के बारे में विस्तार से।

हुंडई क्रेटा वैरिएंट्सनई कीमतें रुपये में
1.5 Petrol E10,72,589
1.5 Petrol EX11,89,706
1.5 Petrol EX(O)12,52,455
1.5 Petrol EX(O) IVT13,87,627
1.5 Petrol S13,07,016
1.5 Petrol S(O)13,98,933
1.5 Petrol S(O) IVT15,43,760
1.5 Petrol SX14,94,036
1.5 Petrol SX Tech15,69,346
1.5 Petrol SX Premium15,78,026
1.5 Petrol SX Tech IVT17,14,173
1.5 Petrol SX Premium IVT17,22,853
1.5 Petrol SX(O)16,86,077
1.5 Petrol SX(O) IVT18,27,042
Diesel 1.5 CRDi E12,24,947
Diesel CRDi EX(O) AT15,41,433
Diesel CRDi SX(O) AT19,30,931
Creta N-Line N8 Turbo16,34,905
N-Line N8 Turbo DCT17,82,628
N-Line N10 Turbo19,02,352
N-Line N10 Turbo DCT19,94,655

धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी

हुंडई क्रेटा के केबिन में एक नया 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कैपेबल पैनोरमिक सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं।

एसयूवी में है 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स

बता दें कि कंपनी ने कार में 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। हुंडई क्रेटा में ग्राहकों को सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा के साथ लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी मिलती है।

कुछ ऐसा है हुंडई क्रेटा का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर का टर्बो पैट्रोल इंजन और 1.5-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है।

