थम नहीं रहा इस SUV का जादू, 15000 से ज्यादा ग्राहकों ने खरीद फिर बनाया नंबर-1; कीमत ₹10.73 लाख

May 07, 2026 11:32 am IST

बीते महीने क्रेटा की 15,291 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 17,016 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 10% की डिग्रोथ मिली। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10,72,589 रुपए है। वहीं, ये अपने सेगमेंट में शानदार सेफ्टी और कई रिच फीचर्स के साथ आती है।

देश के मिड साइज SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा कायम है। अप्रैल में भी इस SUV ने एक बार फिर शानदार सेल्स के साथ सेगमेंट को टॉप किया। हालांकि, इसकी ओवरऑल सेल्स में गिरावट देखने को मिली। बीते महीने क्रेटा की 15,291 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 17,016 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 10% की डिग्रोथ मिली। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10,72,589 रुपए है। वहीं, ये अपने सेगमेंट में शानदार सेफ्टी और कई रिच फीचर्स के साथ आती है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान क्रेटा की 184,083 यूनिट बिकीं थीं। इस तरह, ये FY26 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में भी तीसरे नंबर पर रही।

टॉप-10 मॉडल वाइज सेल्स अप्रैल 2026 नं मॉडल अप्रैल 2026 अप्रैल 2025 YoY ग्रोथ % 1 मारुति सुजुकी डिजायर 23,580 16,996 39% 2 टाटा पंच 19,107 12,496 53% 3 मारुति सुजुकी अर्टिगा 19,063 15,780 21% 4 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 18,829 14,345 31% 5 मारुति सुजुकी वैगनआर 18,648 13,413 39% 6 मारुति सुजुकी बलेनो 18,306 13,180 39% 7 टाटा नेक्सन 18,126 15,457 17% 8 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 17,829 14,592 22% 9 हुंडई क्रेटा 15,291 17,016 -10% 10 महिंद्रा स्कॉर्पियो 14,719 15,534 -5%

हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हुंडई क्रेटा में 7 वैरिएंट का ऑप्शन मिलता है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।

इसके बेस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है।

हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है। SUV के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं। इसके टॉप वैरिएंट में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं।