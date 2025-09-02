क्रेटा लवर्स की मौज: हुंडई की इस SUV के तीन नए एडिशन हुए लॉन्च, साथ में पूरी रेंज भी अपग्रेड; जानिए खासियत
भारतीय ग्राहकों के बीच सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी हुंडई क्रेटा अब और भी प्रीमियम हो गई है। दरअसल, कंपनी ने इसके लाइनअप में तीन नए एडिशन Creta King, King Limited Edition और King Knight Edition जोड़े हैं।
भारतीय ग्राहकों के बीच सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) अब और भी प्रीमियम हो गई है। दरअसल, कंपनी ने इसके लाइनअप में तीन नए एडिशन Creta King, King Limited Edition और King Knight Edition जोड़े हैं। बता दें कि इनकी एक्स-शोरूम कीमत 17.88 लाख से लेकर 20.91 लाख रुपये तक जाती है। बता दें कि नई लॉन्च हुई एसयूवी की बुकिंग भी तुरंत शुरू कर दी गई है। खास बात ये है कि ये एडिशन Creta रेंज के टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल्स होंगे।
Creta King
क्रेटा किंग में सबसे बड़ा हाइलाइट है नया मैट ब्लैक कलर ऑप्शन। इसके अलावा SUV में अब 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन, 8-वे पावर्ड पैसेंजर सीट विद वॉक-इन फीचर, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डैशकैम और वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay सपोर्ट जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलेंगे। SUV के अंदर फ्रंट-रो सीट बैक टेबल के साथ आईटी डिवाइस होल्डर और स्पेशल King Emblem भी दिया गया है।
King Limited Edition
अगर आप लग्जरी में और एक्सक्लूसिव फील चाहते हैं तो क्रेटा किंग लिमिटेड एडिशन आपके लिए है। इसमें सीट बेल्ट कवर, हेडरेस्ट कुशन्स, की-कवर और डोर क्लैडिंग पर स्पेशल ब्रांडिंग मिलती है। यह एडिशन 1.5L पेट्रोल IVT और 1.5L डीज़ल ऑटोमैटिक इंजन ऑप्शंस में आता है। बता दें कि इनमें कलर ऑप्शंस के तौर पर एबिस ब्लैक, एटलस व्हाइट और ब्लैक मैट मिलते हैं।
King Knight Edition
क्रेटा किंग नाईट एडिशन उन लोगों के लिए है जिन्हें दमदार और डार्क थीम पसंद है। इसमें ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर, 18-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स और स्पेशल Knight Badges दिए गए हैं। फीचर लिस्ट King जैसी ही है जिनमें पावर्ड सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डैशकैम और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी शामिल हैं।
पूरे क्रेटा लाइनअप में अपग्रेड
हुंडई ने सिर्फ नए एडिशन ही नहीं बल्कि पूरे क्रेटा लाइनअप में भी अपडेट दिए हैं। अब हर मॉडल में डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay, डैशकैम और 18-इंच अलॉय व्हील्स मिलेंगे। यहां तक कि Creta N Line भी इन फीचर्स से अपग्रेड हो गई है।
