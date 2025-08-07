इतनी छूट पहले कभी नहीं मिली! इन 5 EV पर मिल रहा ₹10 लाख तक का डिस्काउंट; ऑफर अगस्त तक वैलिड

भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों (EV) की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है।

भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों (EV) की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, दिग्गज कार निर्माता कंपनियां अपने कई इलेक्ट्रिक मॉडल पर अगस्त, 2025 के दौरान बंपर छूट ऑफर कर रही है। इन कारों को खरीदने पर ग्राहकों को इस दौरान 10 लाख रुपये से ज्यादा तक की बचत हो सकती है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस दौरान सबसे ज्यादा छूट के साथ मिल रही 5 इलेक्ट्रिक कारों के डिस्काउंट के बारे में विस्तार से।

यहां मिल रहा 10 लाख से ज्यादा का डिस्काउंट इस लिस्ट में पहले नंबर पर किआ EV6 है। किआ EV6 पर ग्राहकों को इस दौरान 10 लाख रुपये से ज्यादा की छूट उपलब्ध है। जबकि दूसरे नंबर पर डिस्काउंट की इस लिस्ट में महिंद्रा एक्सयूवी 400 है। महिंद्रा एक्सयूवी 400 पर इस दौरान ग्राहक 2.50 लाख से लेकर 3 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। जबकि तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में एमजी जेडएस EV है। एमजी जेडएस EV खरीदने पर ग्राहकों को अगस्त महीने के दौरान अधिकतम 2.50 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है।

क्रेटा इलेक्ट्रिक पर भी बंपर डिस्काउंट दूसरी ओर चौथे नंबर पर इस लिस्ट में सिट्रोएन eC3 है। सिट्रोएन eC3 खरीदने पर ग्राहकों को अगस्त महीने में 1.25 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। इसके अलावा, पांचवें नंबर पर इस लिस्ट में हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक है। हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक पर ग्राहकों को अगस्त महीने के दौरान अधिकतम 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। बता दें कि हुंडई ने अपनी पॉपुलर एसयूवी क्रेटा की जबरदस्त सफलता के बाद इसके इलेक्ट्रिक वैरिएंट को भी भारत में लॉन्च किया था जिसे ग्राहकों का शानदार रिस्पांस मिल रहा है।