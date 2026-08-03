पिछले महीने इस SUV को 18,088 लोगों ने खरीदा, फिर भी आया ₹1 लाख का डिस्काउंट; बिक्री में भी नंबर-1
हुंडई क्रेटा का जादू भारतीय ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो इस दौरान हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) को रिकॉर्ड 18,088 नए ग्राहक मिले।
हुंडई क्रेटा का जादू भारतीय ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो इस दौरान हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) को रिकॉर्ड 18,088 नए ग्राहक मिले। इस ताबड़तोड़ बिक्री के बाद भी अगस्त महीने में कंपनी इस एसयूवी पर 1,00,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं हुंडई क्रेटा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
लेवल-2 ADAS से लैस है एसयूवी
अगर सेफ्टी की बात करें तो कंपनी ने हुंडई क्रेटा में इसका खास ख्याल रखा है। हुंडई क्रेटा में ग्राहकों को फीचर्स के तौर पर 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, चाइल्ड सीट माउंट्स, रियरव्यू कैमरा के साथ लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी मिलती है।
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Hyundai Creta
₹ 10.91 - 20.11 लाख
Mahindra Marazzo
₹ 14.06 - 16.38 लाख
MG Hector Plus
₹ 17.49 - 19.69 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे
टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी हुंडई क्रेटा अपने सेगमेंट में काफी बेहतर दिखाई देती है। हुंडई क्रेटा में कंपनी ने अलेक्सा के जरिए होम-टू-कार फीचर्स से लैस कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। इसके अलावा, हुंडई क्रेटा में ग्राहकों को ढेर सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलती है।
एसयूवी में है 10.25-इंच की टचस्क्रीन
मौजूदा दौर में ग्राहक अपनी कार में बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम चाहते हैं। ऐसे में हुंडई क्रेटा अपने ग्राहकों को 10.25-इंच की टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम ऑफर करती है जो कनेक्टेड एप्पल कारप्ले एंड एंड्राइड ऑटो से लैस है।
पैनोरमिक सनरूफ से लैस है क्रेटा
हुंडई क्रेटा में कंपनी ने पैनोरमिक सनरूफ ऑफर किया है जो इसकी सबसे बड़ी खासियत में से एक है। पैनोरमिक सनरूफ ग्राहकों के ओवरऑल एक्सपीरियंस को और शानदार बनता है। बता दें कि बीते कुछ सालों से भारतीय ग्राहकों के बीच सनरूफ वाली कारें खूब पसंद की जा रही है।
मजबूत इंजन से लैस है एसयूवी
अगर पावरट्रेन की बात करें तो ग्राहकों को हुंडई क्रेटा में 3 इंजन का ऑप्शन मिलता है। हुंडई क्रेटा में पहला 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.5-लीटर का डीजल इंजन और तीसरा 1.5-लीटर का टर्बो पैट्रोल इंजन दिया गया है। भारतीय मार्केट में हुंडई क्रेटा की एक्स-शोरूम कीमत 10.91 लाख से 20.11 लाख रुपये तक जाती है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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