गुड न्यूज: एक झटके में ₹40 हजार तक सस्ती हो गई देश की नंबर-1 SUV, मौका 31 मार्च तक वैलिड

Mar 03, 2026 04:05 pm IST

देश की बेस्ट-सेलिंग मिड-साइज एसयूवी हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) पर फरवरी, 2026 में शानदार डील मिल रही है। इस महीने क्रेटा खरीदने पर 40,000 रुपये तक का बेनिफिट्स मिल रहा है। इनमें 20,000 रुपये का नवरात्रि बुकिंग बोनस और 20,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस शामिल है। हालांकि, इस बार क्रेटा पर 'प्राइड ऑफ इंडिया' का फायदा नहीं मिलेगा। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। भारतीय मार्केट में हुंडई क्रेटा का सीधे तौर पर मारुति ग्रैंड विटारा और किआ सेल्टोस जैसी गाड़ियों से होता है। आइए जानते हैं हुंडई क्रेटा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी हुंडई क्रेटा के केबिन में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कैपेबल पैनोरमिक सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं।

एसयूवी में है 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स बता दें कि कंपनी ने कार में 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। हुंडई क्रेटा में ग्राहकों को सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा के साथ लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी मिलती है।

कुछ ऐसा है हुंडई क्रेटा का पावरट्रेन पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर का टर्बो पैट्रोल इंजन और 1.5-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है। हुंडई क्रेटा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10.72 लाख रुपये है।