एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई नई हुंडई क्रेटा, नजर आया SUV का लोअर ट्रिम; होंगे ये बड़े बदलाव

भारतीय मार्केट में हुंडई क्रेटा की पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं है। अब कंपनी अपनी इस पॉपुलर SUV को बिल्कुल नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में गुरुग्राम के पास इस नई SUV को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई नई हुंडई क्रेटा

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भारतीय मार्केट में हुंडई क्रेटा की पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं है। अब कंपनी अपनी इस पॉपुलर SUV को बिल्कुल नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। हुंडई की तीसरी जनरेशन क्रेटा की टेस्टिंग भारत और दक्षिण कोरिया में तेजी से चल रही है। हाल ही में गुरुग्राम के पास इस नई SUV को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। खास बात यह है कि इस बार इसका लोअर ट्रिम देखने को मिला है। इसमें 16-इंच के स्टील व्हील नजर आए। नई क्रेटा में डिजाइन से लेकर फीचर्स और इंजन तक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इसमें क्या कुछ नया मिलने वाला है।

पहले से ज्यादा दमदार होगी नई क्रेटा नई जनरेशन हुंडई क्रेटा का डिजाइन पहले के मुकाबले ज्यादा रग्ड और हाईटेक हो सकता है। इसके डिजाइन में हुंडई क्रेटर कॉन्सेप्ट की झलक देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, नई क्रेटा की लंबाई करीब 100mm बढ़ सकती है। इसकी लंबाई लगभग 4.5 मीटर होगी। इससे SUV पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। नई क्रेटा के टेस्ट मॉडल में 16-इंच के स्टील व्हील के साथ कवर दिखाई दिए हैं। इसके मिड वैरिएंट में 17-इंच और टॉप वैरिएंट में 18-इंच के अलॉय व्हील मिल सकते हैं।

इंटीरियर में मिलेंगे बड़े बदलाव नई हुंडई क्रेटा का केबिन भी पूरी तरह नया हो सकता है। इसमें कंपनी के नए डिजाइन लेआउट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी झलक आयोनिक 3, नई ग्रैंड्योर और टक्सन जैसी गाड़ियों में देखने को मिली है। नई क्रेटा में 9.9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। वहीं, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए 12.9-इंच और 14.6-इंच के दो ऑप्शन मिल सकते हैं। इसके अलावा, SUV में जेस्चर कंट्रोल वाला पावर टेलगेट और दो वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।

दो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी नई क्रेटा इंजन की बात करें तो नई जनरेशन हुंडई क्रेटा में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल सकता है। कंपनी बाद में इसमें 1.5-लीटर इंजन पर बेस्ड हाइब्रिड सिस्टम भी जोड़ सकती है। माना जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल को SUV की लॉन्चिंग के कुछ महीने बाद मार्केट में उतारा जाएगा। इससे ग्राहकों को बेहतर माइलेज का ऑप्शन मिल सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इंजन और फीचर्स को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

इतनी हो सकती है कीमत न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार, नई हुंडई क्रेटा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11 लाख से 11.25 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। तीसरी जनरेशन की यह SUV मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा बड़ी, ज्यादा फीचर-लोडेड और नए डिजाइन के साथ आएगी। भारत में क्रेटा का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, टोयोटा हाइराइडर और दूसरी मिड-साइज SUV से रहता है। ऐसे में नई क्रेटा के आने से इस सेगमेंट में मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है।