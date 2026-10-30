टेस्टिंग के दौरान फिर स्पॉट हुई नई हुंडई क्रेटा, नया वीडियो आया सामने; जानिए कितनी बदलेगी SUV

हुंडई अपनी पॉपुलर SUV क्रेटा की नई जनरेशन पर काम कर रही है। अब इसका एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नई क्रेटा पहाड़ी इलाकों की संकरी और खराब सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही है।

हुंडई अपनी पॉपुलर SUV क्रेटा की नई जनरेशन पर काम कर रही है। कंपनी इसकी कई बार टेस्टिंग कर चुकी है। अब इसका एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नई क्रेटा पहाड़ी इलाकों की संकरी और खराब सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही है। खास बात यह है कि टेस्टिंग के दौरान SUV एक खड़ी चढ़ाई पर भी आसानी से चढ़ती दिखाई दे रही है। नई क्रेटा को 2027 की पहली छमाही में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें मौजूदा मॉडल के मुकाबले नया डिजाइन, ज्यादा जगह और कई नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं नई क्रेटा में क्या कुछ खास होगा।

कुछ ऐसे दिखी नई क्रेटा इंस्टाग्राम पर nitincarobar नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में नई क्रेटा पूरी तरह से कवर नजर आ रही है। हालांकि, वीडियो में इसके केबिन और बाहरी डिजाइन की कुछ झलक देखने को मिलती है। टेस्टिंग के दौरान SUV पहाड़ों के संकरे गांवों के रास्तों से गुजरती दिखाई दे रही है। वीडियो में इंजन की आवाज भी सुनाई देती है, जो डीजल इंजन जैसी लगती है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह डीजल वैरिएंट हो सकता है। वीडियो के आखिर में SUV एक खड़ी चढ़ाई पर चढ़ती नजर आती है। नई क्रेटा का लुक मौजूदा मॉडल से काफी अलग होगा।

बड़ा हो सकता है नई क्रेटा का साइज

नई K3 प्लेटफॉर्म की वजह से नई क्रेटा का साइज मौजूदा मॉडल से बड़ा हो सकता है। न्यूज वेबसाइट cartoq के अनुसार, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ने की उम्मीद है, जिससे केबिन में भी ज्यादा जगह मिलेगी। डिजाइन की बात करें तो इसमें बॉक्सी लुक के साथ शार्प और दमदार स्टाइल देखने को मिलेगा। एसयूवी में नए LED DRL, LED हेडलैंप और पिक्सल डिजाइन वाले LED टेललैंप मिल सकते हैं। इसका लुक इंटरनेशनल मार्केट में पेश की गई नई जनरेशन टक्सन से भी मिलता-जुलता हो सकता है। वीडियो में इसके नए अलॉय व्हील की झलक भी देखने को मिली है।

मिल सकता है पैनोरमिक सनरूफ केबिन की बात करें तो नई क्रेटा में हुंडई का नया Pleos Connect सिस्टम मिलेगा। इसमें बड़ी टचस्क्रीन के साथ स्टीयरिंग के पीछे नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें जनरेटिव AI फीचर, लेदरेट सीट, इलेक्ट्रिक एडजस्ट होने वाली सीटें, आगे की सीटों में वेंटिलेशन और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। डैशबोर्ड का डिजाइन भी नया होगा। इसके अलावा, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे AC वेंट्स और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स भी मिलेंगे।