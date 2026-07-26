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बाहर और अंदर बड़े बदलावों के साथ आ रही नई हुंडई क्रेटा, लगातार हो रही टेस्टिंग; जानिए पूरी डिटेल्स

By Ashutosh Kumar
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हुंडई क्रेटा भारतीय कार मार्केट की सबसे सफल गाड़ियों में से एक रही है। हालांकि, मिड-साइज SUV सेगमेंट में मुकाबला अब काफी बढ़ गया है। दरअसल, मार्केट में इस सेगमेंट की कई गाड़ियां आ गई हैं।  

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हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट प्रतीकात्मक फोटो
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हुंडई क्रेटा भारतीय कार मार्केट की सबसे सफल गाड़ियों में से एक रही है। हालांकि, मिड-साइज SUV सेगमेंट में मुकाबला अब काफी बढ़ गया है। मार्केट में टाटा सिएरा, रेनॉल्ट डस्टर, निसान टेक्टॉन और नई किआ सेल्टोस जैसी गाड़ियां आ रही हैं। ये मॉडल हुंडई की क्रेटा के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। इसी वजह से कंपनी अगली जनरेशन क्रेटा पर काम कर रही है। यह महज एक मामूली फेसलिफ्ट नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह नया मॉडल होगी। आइए जानते हैं कि इस नई क्रेटा में क्या-क्या खास देखने को मिल सकता है।

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कुछ ऐसी दिखेगी नई क्रेटा

नई क्रेटा की लीक तस्वीरों से पता चलता है कि इसका डिजाइन पूरी तरह बदलने वाला है। कंपनी वर्तमान मॉडल के गोल-मटोल डिजाइन को खत्म कर रही है। इसकी जगह अब एक चौकोर और सीधा लुक दिया जाएगा। यह नई SUV आकार में मौजूदा मॉडल से थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। गाड़ी के फ्रंट में नई लाइट बार और एक बड़ा ग्रिल मिलने की उम्मीद है। हालांकि, टेस्ट मॉडल पूरी तरह ढका हुआ था। इसके रियर में नई LED टेल लाइट्स और नया टेलगेट मिलेगा।

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केबिन में भी होंगे बड़े बदलाव

कार के अंदर यानी केबिन में सबसे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। रिपोर्टों के अनुसार, इसमें पूरी तरह नया डैशबोर्ड और नई सीट कवर्स मिलेंगी। हुंडई इसमें पहले से बड़ी डिजिटल स्क्रीन और एडवांस कनेक्टेड-कार फीचर्स दे सकती है। इसमें अपग्रेडेड ‘प्लीओस कनेक्ट’ सिस्टम भी दिया जाएगा। एक बहुत ही दिलचस्प फीचर फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए हो सकता है।

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हाइब्रिड इंजन का मिलेगा ऑप्शन

नई क्रेटा को हुंडई के नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनाया जा सकता है। नए प्लेटफॉर्म से कार के अंदर ज्यादा जगह मिलेगी। इसके साथ ही गाड़ी की मजबूती, सुरक्षा और ड्राइविंग का अनुभव भी बेहतर होगा। इंजन की बात करें तो इसमें मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प मिलता रहेगा। हालांकि, इस बार सबसे बड़ा बदलाव स्ट्रांग-हाइब्रिड इंजन के रूप में आ सकता है। यह हाइब्रिड सिस्टम 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन पर बेस्ड होगा।

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कब लॉन्च होगी नई क्रेटा?

न्यूज वेबसाइट Gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार तीसरी जनरेशन हुंडई क्रेटा के अगले साल की शुरुआत में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। हुंडई ने सालों तक मिड-साइज SUV सेगमेंट पर अपना राज किया है। नई क्रेटा कंपनी की बिक्री को और आगे बढ़ाएगी। जो ग्राहक प्रीमियम फीचर्स, ज्यादा स्पेस और बेहतरीन माइलेज वाली कार चाहते हैं, उनके लिए यह एक शानदार ऑप्शन बनेगी। मार्केट में इसके आने से टाटा और किआ जैसी कंपनियों के बीच मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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