घर में शेर, बाहर ढेर! देश में नंबर-1 इस कार को विदेश में सिर्फ 608 ग्राहक मिले; हमारे यहां बिकीं 17938 यूनिट

Mar 05, 2026 09:26 pm IST

हुंडई क्रेटा देश के SUV सेगमेंट में सालों से नंबर-1 है। हालांकि, बीते कुछ महीने से ये टाटा नेक्सन से पिछड़ रही है। क्रेटा हर बार कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल भी रहती है। ये बीते महीने यानी फरवरी में 17,938 यूनिट की बिक्री के साथ देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में चौथी पोजीशन पर रही। जबकि, जनवरी में भी इसकी इतनी ही यूनिट बिकी थीं। भारतीय बाजार में क्रेटा का एकतरफा दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन देश के बाहर इसकी डिमांड बहुत कम हो जाती है। दरअसल, इसकी जनवरी में सिर्फ 608 यूनिट ही एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, जनवरी 2025 में इसकी 261 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर इसे 132% की ग्रोथ मिली। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10,72,589 रुपए है।

हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हुंडई क्रेटा में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इसे 7 वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।

इस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है।

हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है। SUV के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं।