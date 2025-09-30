नए GST से अब ₹10.73 लाख की हुई हुंडई क्रेटा, खरीदने को लिया ₹10 लाख का लोन, तो इतनी बनेगी EMI; समझें 3 से 5 साल का गणित

GST कटौती के बाद अब हुंडई क्रेटा की कीमत मात्र 10.73 लाख रुपये हो गई है। अगर आप इसे लोन पर खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि हम यहां आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इसे घर लाने के लिए 10 लाख का लोन लेते हैं, तो आपकी 3 से 5 साल की EMI कितनी बनेगी?

अगर आप हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। GST 2.0 के लागू होने के बाद इसकी कीमतों में भारी कटौती हुई है, जिससे SUV अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। क्रेटा भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज SUV है और इसकी लोकप्रियता का कारण प्रीमियम लुक्स, दमदार परफॉर्मेंस, एडवांस फीचर्स और स्टाइलिश रोड प्रेजेंस है। नए टैक्स रेट लागू होने के बाद हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) की कीमतों में 38,000 से 72,000 तक की कमी आई है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस (एक्स-शोरूम) 10.73 लाख (पहले 11.11 लाख थी) है। आइए जानते हैं कि अगर आप इस एसयूवी को खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो कितने की मंथली ईएमआई बनेगी?

GST कटौती के बाद हुंडई क्रेटा पेट्रोल की नई कीमतें

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत कीमत कटौती हुंडई क्रेटा पेट्रोल MT E MT ₹11.11 लाख ₹10.73 लाख ₹38,000 EX MT ₹12.32 लाख ₹11.90 लाख ₹42,000 EX (O) MT ₹12.97 लाख ₹12.52 लाख ₹45,000 S MT ₹13.54 लाख ₹13.07 लाख ₹47,000 S (O) MT ₹14.47 लाख ₹13.99 लाख ₹48,000 S (O) Knight MT ₹14.62 लाख ₹14.11 लाख ₹51,000 SX MT ₹15.41 लाख ₹14.94 लाख ₹47,000 SX Tech MT ₹16.09 लाख ₹15.69 लाख ₹40,000 SX Premium MT ₹16.18 लाख ₹15.78 लाख ₹40,000 SX (O) MT ₹17.46 लाख ₹16.86 लाख ₹60,000 SX (O) Knight MT ₹17.61 लाख ₹17 लाख ₹61,000 King MT ₹17.89 लाख ₹17.27 लाख ₹62,000 हुंडई क्रेटा पेट्रोल AT EX (O) CVT ₹14.37 लाख ₹13.88 लाख ₹49,000 S (O) CVT ₹15.97 लाख ₹15.44 लाख ₹53,000 S (O) Knight CVT ₹16.12 लाख ₹15.56 लाख ₹56,000 SX Tech CVT ₹17.59 लाख ₹17.14 लाख ₹45,000 SX Premium CVT ₹17.68 लाख ₹17.23 लाख ₹45,000 SX (O) CVT ₹18.92 लाख ₹18.27 लाख ₹65,000 SX (O) Knight CVT ₹19.07 लाख ₹18.41 लाख ₹66,000 King CVT ₹19.35 लाख ₹18.68 लाख ₹67,000 King Knight CVT ₹19.49 लाख ₹18.82 लाख ₹67,000 King Limited Edition CVT ₹19.64 लाख ₹18.97 लाख ₹67,000 SX (O) Turbo DCT ₹20.19 लाख ₹19.49 लाख ₹70,000 King Turbo DCT ₹20.61 लाख ₹19.90 लाख ₹71,000

जीएसटी 2.0 के तहत कीमतों में कटौती के साथ हुंडई क्रेटा खरीदार 72,000 तक की बचत का लाभ उठा सकते हैं। सबसे ज्यादा फायदा किंग नाइट AT (King Knight AT) और किंग लिमिटेड एडिशन AT (King Limited Edition AT) मॉडल्स में मिल रहा है, जहां कीमत लगभग 72,000 तक घटी है। हुंडई क्रेटा की कीमत में कटौती वैरिएंट के आधार पर एक्स-शोरूम कीमत पर 38,000 रुपये से 72,000 के बीच है। इसके अलावा उपभोक्ता फेस्टिव ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं, जो डीलरशिप और जगह के अनुसार अलग-अलग हैं।

GST कटौती के बाद हुंडई क्रेटा डीजल की नई कीमतें

वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत कीमत कटौती हुंडई क्रेटा डीजल MT E MT ₹12.69 लाख ₹12.25 लाख ₹44,000 EX MT ₹13.92 लाख ₹13.44 लाख ₹48,000 EX (O) MT ₹14.56 लाख ₹14.06 लाख ₹50,000 S MT ₹15 लाख ₹14.48 लाख ₹52,000 S (O) MT ₹16.05 लाख ₹15.52 लाख ₹53,000 S (O) Knight MT ₹16.20 लाख ₹15.64 लाख ₹56,000 SX Tech MT ₹17.68 लाख ₹17.22 लाख ₹46,000 SX Premium MT ₹17.77 लाख ₹17.31 लाख ₹46,000 SX (O) MT ₹19.05 लाख ₹18.39 लाख ₹66,000 SX (O) Knight MT ₹19.20 लाख ₹18.53 लाख ₹67,000 King MT ₹19.47 लाख ₹18.80 लाख ₹67,000 हुंडई क्रेटा डीजल AT EX (O) AT ₹15.96 लाख ₹15.41 लाख ₹55,000 S (O) AT ₹17.55 लाख ₹16.97 लाख ₹58,000 S (O) Knight AT ₹17.70 लाख ₹17.09 लाख ₹61,000 SX (O) AT ₹20 लाख ₹19.31 लाख ₹69,000 SX (O) Knight AT ₹20.35 लाख ₹19.65 लाख ₹70,000 King AT ₹20.42 लाख ₹19.72 लाख ₹70,000 King Knight AT ₹20.77 लाख ₹20.05 लाख ₹72,000 King Limited Edition AT ₹20.92 लाख ₹20.20 लाख ₹72,000

जीएसटी की कीमतों में कटौती के साथ हुंडई क्रेटा डीजल की शुरुआती कीमत 12.69 लाख (एक्स-शोरूम) से घटकर 12.25 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है। बेस वैरिएंट की कीमत में 44,000 रुपये की कटौती की गई है।

हुंडई क्रेटा: आपको कितनी EMI देनी होगी?

अगर आप लोन लेकर हुंडई क्रेटा खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो क्या आपने यह पता लगाया है कि अलग-अलग ब्याज दरों और टेन्योर के आधार पर आपकी मासिक ईएमआई कितनी होगी? अगर नहीं, तो आपकी सुविधा के लिए यहां कुछ कैलकुलेशन दी गई हैं, जिनसे आप समझ सकते हैं कि कार लोन चुकाने के लिए आपको हर महीने कितना अमाउंट चुकाना होगा। आइए नीचे ग्राफ में देखते हैं।

ब्याज दर टाइम EMI 8% 3 साल ₹31,336 8% 5 साल ₹20,276 8.5% 3 साल ₹31,568 8.5% 5 साल ₹20,517 9% 3 साल ₹31,800 9% 5 साल ₹20,758 9.5% 3 साल ₹32,033 9.5% 5 साल ₹21,002 10% 3 साल ₹32,267 10% 5 साल ₹21,247

22 सितंबर से जीएसटी कटौती लागू होने के बाद हुंडई क्रेटा के बेस वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 10.73 लाख (एक्स-शोरूम) है। ईएमआई की कैलकुलेशन 10 लाख के लोन के अनुमान के आधार पर की गई है। इन कैलकुलेशन में ब्याज दरें 8%, 8.5%, 9%, 9.5% और 10% मानी गई हैं। लोन चुकाने की अवधि 3 साल से लेकर 5 साल तक है।