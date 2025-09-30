नए GST से अब ₹10.73 लाख की हुई हुंडई क्रेटा, खरीदने को लिया ₹10 लाख का लोन, तो इतनी बनेगी EMI; समझें 3 से 5 साल का गणित
GST कटौती के बाद अब हुंडई क्रेटा की कीमत मात्र 10.73 लाख रुपये हो गई है। अगर आप इसे लोन पर खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि हम यहां आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इसे घर लाने के लिए 10 लाख का लोन लेते हैं, तो आपकी 3 से 5 साल की EMI कितनी बनेगी?
अगर आप हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। GST 2.0 के लागू होने के बाद इसकी कीमतों में भारी कटौती हुई है, जिससे SUV अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। क्रेटा भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज SUV है और इसकी लोकप्रियता का कारण प्रीमियम लुक्स, दमदार परफॉर्मेंस, एडवांस फीचर्स और स्टाइलिश रोड प्रेजेंस है। नए टैक्स रेट लागू होने के बाद हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) की कीमतों में 38,000 से 72,000 तक की कमी आई है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस (एक्स-शोरूम) 10.73 लाख (पहले 11.11 लाख थी) है। आइए जानते हैं कि अगर आप इस एसयूवी को खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तो कितने की मंथली ईएमआई बनेगी?
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
Hyundai Creta
₹ 10.73 - 20.92 लाख
MG Hector
₹ 14.5 - 23.84 लाख
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
Honda Elevate
₹ 11.91 - 16.93 लाख
GST कटौती के बाद हुंडई क्रेटा पेट्रोल की नई कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|कीमत कटौती
|हुंडई क्रेटा पेट्रोल MT
|E MT
|₹11.11 लाख
|₹10.73 लाख
|₹38,000
|EX MT
|₹12.32 लाख
|₹11.90 लाख
|₹42,000
|EX (O) MT
|₹12.97 लाख
|₹12.52 लाख
|₹45,000
|S MT
|₹13.54 लाख
|₹13.07 लाख
|₹47,000
|S (O) MT
|₹14.47 लाख
|₹13.99 लाख
|₹48,000
|S (O) Knight MT
|₹14.62 लाख
|₹14.11 लाख
|₹51,000
|SX MT
|₹15.41 लाख
|₹14.94 लाख
|₹47,000
|SX Tech MT
|₹16.09 लाख
|₹15.69 लाख
|₹40,000
|SX Premium MT
|₹16.18 लाख
|₹15.78 लाख
|₹40,000
|SX (O) MT
|₹17.46 लाख
|₹16.86 लाख
|₹60,000
|SX (O) Knight MT
|₹17.61 लाख
|₹17 लाख
|₹61,000
|King MT
|₹17.89 लाख
|₹17.27 लाख
|₹62,000
|हुंडई क्रेटा पेट्रोल AT
|EX (O) CVT
|₹14.37 लाख
|₹13.88 लाख
|₹49,000
|S (O) CVT
|₹15.97 लाख
|₹15.44 लाख
|₹53,000
|S (O) Knight CVT
|₹16.12 लाख
|₹15.56 लाख
|₹56,000
|SX Tech CVT
|₹17.59 लाख
|₹17.14 लाख
|₹45,000
|SX Premium CVT
|₹17.68 लाख
|₹17.23 लाख
|₹45,000
|SX (O) CVT
|₹18.92 लाख
|₹18.27 लाख
|₹65,000
|SX (O) Knight CVT
|₹19.07 लाख
|₹18.41 लाख
|₹66,000
|King CVT
|₹19.35 लाख
|₹18.68 लाख
|₹67,000
|King Knight CVT
|₹19.49 लाख
|₹18.82 लाख
|₹67,000
|King Limited Edition CVT
|₹19.64 लाख
|₹18.97 लाख
|₹67,000
|SX (O) Turbo DCT
|₹20.19 लाख
|₹19.49 लाख
|₹70,000
|King Turbo DCT
|₹20.61 लाख
|₹19.90 लाख
|₹71,000
जीएसटी 2.0 के तहत कीमतों में कटौती के साथ हुंडई क्रेटा खरीदार 72,000 तक की बचत का लाभ उठा सकते हैं। सबसे ज्यादा फायदा किंग नाइट AT (King Knight AT) और किंग लिमिटेड एडिशन AT (King Limited Edition AT) मॉडल्स में मिल रहा है, जहां कीमत लगभग 72,000 तक घटी है। हुंडई क्रेटा की कीमत में कटौती वैरिएंट के आधार पर एक्स-शोरूम कीमत पर 38,000 रुपये से 72,000 के बीच है। इसके अलावा उपभोक्ता फेस्टिव ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं, जो डीलरशिप और जगह के अनुसार अलग-अलग हैं।
GST कटौती के बाद हुंडई क्रेटा डीजल की नई कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|कीमत कटौती
|हुंडई क्रेटा डीजल MT
|E MT
|₹12.69 लाख
|₹12.25 लाख
|₹44,000
|EX MT
|₹13.92 लाख
|₹13.44 लाख
|₹48,000
|EX (O) MT
|₹14.56 लाख
|₹14.06 लाख
|₹50,000
|S MT
|₹15 लाख
|₹14.48 लाख
|₹52,000
|S (O) MT
|₹16.05 लाख
|₹15.52 लाख
|₹53,000
|S (O) Knight MT
|₹16.20 लाख
|₹15.64 लाख
|₹56,000
|SX Tech MT
|₹17.68 लाख
|₹17.22 लाख
|₹46,000
|SX Premium MT
|₹17.77 लाख
|₹17.31 लाख
|₹46,000
|SX (O) MT
|₹19.05 लाख
|₹18.39 लाख
|₹66,000
|SX (O) Knight MT
|₹19.20 लाख
|₹18.53 लाख
|₹67,000
|King MT
|₹19.47 लाख
|₹18.80 लाख
|₹67,000
|हुंडई क्रेटा डीजल AT
|EX (O) AT
|₹15.96 लाख
|₹15.41 लाख
|₹55,000
|S (O) AT
|₹17.55 लाख
|₹16.97 लाख
|₹58,000
|S (O) Knight AT
|₹17.70 लाख
|₹17.09 लाख
|₹61,000
|SX (O) AT
|₹20 लाख
|₹19.31 लाख
|₹69,000
|SX (O) Knight AT
|₹20.35 लाख
|₹19.65 लाख
|₹70,000
|King AT
|₹20.42 लाख
|₹19.72 लाख
|₹70,000
|King Knight AT
|₹20.77 लाख
|₹20.05 लाख
|₹72,000
|King Limited Edition AT
|₹20.92 लाख
|₹20.20 लाख
|₹72,000
जीएसटी की कीमतों में कटौती के साथ हुंडई क्रेटा डीजल की शुरुआती कीमत 12.69 लाख (एक्स-शोरूम) से घटकर 12.25 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है। बेस वैरिएंट की कीमत में 44,000 रुपये की कटौती की गई है।
हुंडई क्रेटा: आपको कितनी EMI देनी होगी?
अगर आप लोन लेकर हुंडई क्रेटा खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो क्या आपने यह पता लगाया है कि अलग-अलग ब्याज दरों और टेन्योर के आधार पर आपकी मासिक ईएमआई कितनी होगी? अगर नहीं, तो आपकी सुविधा के लिए यहां कुछ कैलकुलेशन दी गई हैं, जिनसे आप समझ सकते हैं कि कार लोन चुकाने के लिए आपको हर महीने कितना अमाउंट चुकाना होगा। आइए नीचे ग्राफ में देखते हैं।
|ब्याज दर
|टाइम
|EMI
|8%
|3 साल
|₹31,336
|8%
|5 साल
|₹20,276
|8.5%
|3 साल
|₹31,568
|8.5%
|5 साल
|₹20,517
|9%
|3 साल
|₹31,800
|9%
|5 साल
|₹20,758
|9.5%
|3 साल
|₹32,033
|9.5%
|5 साल
|₹21,002
|10%
|3 साल
|₹32,267
|10%
|5 साल
|₹21,247
22 सितंबर से जीएसटी कटौती लागू होने के बाद हुंडई क्रेटा के बेस वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 10.73 लाख (एक्स-शोरूम) है। ईएमआई की कैलकुलेशन 10 लाख के लोन के अनुमान के आधार पर की गई है। इन कैलकुलेशन में ब्याज दरें 8%, 8.5%, 9%, 9.5% और 10% मानी गई हैं। लोन चुकाने की अवधि 3 साल से लेकर 5 साल तक है।
इसके मुताबिक, अगर आप 8% ब्याज दर पर 10 लाख का कार लोन लेते हैं और इसका टेन्योर 3 साल या 5 साल है, तो क्रमशः इसकी EMI 31,336 रुपये और 20,276 रुपये होगी। वहीं, अगर आप 8.5% ब्याज दर पर 3 या 5 साल के लिए लोन लेते हैं, तो इसकी EMI क्रमशः 31,568 रुपये और 20,517 रुपये बनेगी। वहीं, अगर आप अपनी कार लेते वक्त कुछ रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, तो इस मंथली EMI में और कमी आ सकती है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।