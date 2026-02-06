हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक पर पहली बार आया इतना बड़ा डिस्काउंट, इस महीने पूरे ₹90000 सस्ती मिल रही

संक्षेप: हुंडई के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में क्रेटा इलेक्ट्रिक सबसे पॉपुलर कार है। हालांकि, कंपनी को जनवरी में विनफास्ट ने पीछे छोड़ दिया। ऐसे में अब हुंडई अपनी क्रेटा इलेक्ट्रिक की बिक्री में इजाफा करने के लिए इस महीने शानदार डिस्काउंट लेकर आई है।

Feb 06, 2026 04:45 pm IST

हुंडई के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में क्रेटा इलेक्ट्रिक सबसे पॉपुलर कार है। हालांकि, कंपनी को जनवरी में विनफास्ट ने पीछे छोड़ दिया। ऐसे में अब हुंडई अपनी क्रेटा इलेक्ट्रिक की बिक्री में इजाफा करने के लिए इस महीने शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, क्रेटा इलेक्ट्रिक इस महीने 90,000 रुपए तक के फायदों के साथ उपलब्ध है। ऑफर स्ट्रक्चर में एलिजिबिलिटी और स्कीम की एप्लीकेबिलिटी के आधार पर 30,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 30,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 30,000 रुपए का अपग्रेड बोनस शामिल है।

चार्जिंग टाइम घटाने वाला अपडेट जारी कंपनी ने क्रेटा इलेक्ट्रिक SUV के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब यह इलेक्ट्रिक कार 100kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। जिससे पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशनों पर चार्जिंग में लगने वाला समय काफी कम हो गया है। पहले ये 50kW DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती थी, जिससे बैटरी 10-80% तक चार्ज होने में लगभग 58 मिनट लेती थी। अब नए अपडेट के बाद इसमें सिर्फ 39 मिनट ही लगेंगे। ये नया फीचर सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए दिया जा रहा है।

क्रेटा इलेक्ट्रिक को ओनर्स को यह अपडेट ओवर-द-एयर (OTA) के जरिए मिलेगा। यानी ग्राहकों को सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि क्रेटा सिंगल चार्ज पर 510Km की रेंज देती है। 42kWh बैटरी वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 18.02 लाख से 22.33 लाख रुपए है। वहीं, लॉन्ग रेंज (LR) वैरिएंट की कीमत 20 लाख से 23.96 लाख रुपए तक है।

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। 42kWh बैटरी की रेंज 420Km है। जबकि, 51.4kWh बैटरी की रेंज 510Km है। कंपनी का दावा है कि इसका लॉन्ग रेंज वैरिएंट 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार महज 7.9 सेकेंड में पकड़ सकता है। साथ ही यह SUV तीन ड्राइव मोड्स (ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट) के साथ आती है। इसमें सिंगल पेडल ड्राइविंग के लिए i-पेडल टेक्नोलॉजी दी गई है। क्रेटा इलेक्ट्रिक 4 वैरिएंट्स में उपलब्ध होगी। इसमें एग्जीक्यूटिव, स्मार्ट, प्रीमियम, और एक्सीलेंस वैरिएंट होंगे।

इसमें दो 10.25-इंच स्क्रीन, नया फ्लोटिंग सेंट्रल कंसोल डिजाइन, 360-डिग्री कैमरा, ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), पैनोरमिक सनरूफ और हुंडई (Hyundai) के कई डिजिटल फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा ये ईवी व्हीकल-टू-लोड फीचर्स (V2V) भी ऑफर करती है, जिसकी मदद से एक इलेक्ट्रिक वाहन से दूसरे इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज किया जा सकता है। यह SUV 8 मोनोटोन और 2 डुअल-टोन कलर ऑप्शन्स में आएगी, जिनमें 3 मैट फिनिश वाले कलर्स शामिल हैं। कुल मिलाकर ग्राहकों को 10 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे।