क्रेटा इलेक्ट्रिक पर आया ₹85000 का डिस्काउंट, कीमत इतनी रह गई; अब BaaS के साथ भी मिल रही

क्रेटा इलेक्ट्रिक पर ये डिस्काउंट इसके सभी वैरिएंट्स पर मिल रहा है। इसमें 15,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 35,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बेनिफिट, 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर और 20,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है।

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हुंडई जुलाई में क्रेटा इलेक्ट्रिक पर 85,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। ये डिस्काउंट इसके सभी वैरिएंट्स पर मिल रहा है। इसमें 15,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 35,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बेनिफिट, 15,000 रुपए का अपग्रेड ऑफर और 20,000 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18,02,800 रुपए है। अब इसे 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) के साथ भी खरीद पाएंगे। जिसके लिए इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपए है। सब्सक्रिप्शन मॉडल चुनने वाले ग्राहक 3.9 रुपए प्रति किलोमीटर से शुरू होने वाला बैटरी चार्ज देंगे। भारत में इसका मुकाबला मारुति ई विटारा, महिंद्रा BE 6, टाटा कर्व EV, MG ZS EV और विनफास्ट VF6 जैसी गाड़ियों से होता है।

हुंडई क्रेटा EV नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026 42kWh बैटरी पैक वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Executive 42 Rs. 18,02,200 Rs. 18,02,800 Rs. 600 0.03% Executive Tech 42 Rs. 18,99,900 Rs. 18,99,900 Rs. 0 0.00% Premium 42 Rs. 19,99,900 Rs. 19,99,900 Rs. 0 0.00% Premium DT 42 Rs. 20,14,900 Rs. 20,15,500 Rs. 600 0.03% Excellence 42 Rs. 21,29,900 Rs. 21,30,500 Rs. 600 0.03% Excellence Knight 42 Rs. 21,44,900 Rs. 21,45,400 Rs. 500 0.02% Excellence DT 42 Rs. 21,44,800 Rs. 21,45,400 Rs. 600 0.03% Excellence Knight DT 42 Rs. 21,59,800 Rs. 21,60,400 Rs. 600 0.03% हुंडई क्रेटा EV नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026 42kWh बैटरी पैक होम चार्जर के साथ वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Premium 42 w/ HC Rs. 20,72,900 Rs. 20,73,500 Rs. 600 0.03% Premium DT 42 w/ HC Rs. 20,87,900 Rs. 20,88,500 Rs. 600 0.03% Excellence 42 w/ HC Rs. 22,02,900 Rs. 22,03,500 Rs. 600 0.03% Excellence Knight 42 w/ HC Rs. 22,17,900 Rs. 22,18,400 Rs. 500 0.02% Excellence DT 42 w/ HC Rs. 22,17,800 Rs. 22,18,500 Rs. 700 0.03% Excellence Knight DT 42 w/ HC Rs. 22,32,800 Rs. 22,33,400 Rs. 600 0.03% हुंडई क्रेटा EV नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026 51.4kWh बैटरी पैक वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Executive (O) 51 Rs. 19,99,900 Rs. 19,99,900 Rs. 0 0.00% Smart (O) 51 Rs. 21,53,100 Rs. 21,53,700 Rs. 600 0.03% Excellence 51 Rs. 23,66,600 Rs. 23,67,200 Rs. 600 0.03% Excellence Knight 51 Rs. 23,81,500 Rs. 23,82,100 Rs. 600 0.03% Excellence DT 51 Rs. 23,81,600 Rs. 23,82,200 Rs. 600 0.03% Excellence DT Knight 51 Rs. 23,96,500 Rs. 23,97,100 Rs. 600 0.03% हुंडई क्रेटा EV नई एक्स-शोरूम कीमतें जुलाई 2026 51.4kWh बैटरी पैक होम चार्जर के साथ वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % Smart (O) 51 w/ HC Rs. 22,26,100 Rs. 22,26,700 Rs. 600 0.03% Excellence 51 w/ HC Rs. 24,39,600 Rs. 24,40,200 Rs. 600 0.02% Excellence Knight 51 w/ HC Rs. 24,54,500 Rs. 24,55,100 Rs. 600 0.02% Excellence DT 51 w/ HC Rs. 24,54,600 Rs. 24,55,200 Rs. 600 0.02% Excellence DT Knight 51 w/ HC Rs. 24,69,500 Rs. 24,70,100 Rs. 600 0.02%

क्रेटा इलेक्ट्रिक के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

कंपनी ने क्रेटा इलेक्ट्रिक SUV के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब यह इलेक्ट्रिक कार 100kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। जिससे पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशनों पर चार्जिंग में लगने वाला समय काफी कम हो गया है। पहले ये 50kW DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती थी, जिससे बैटरी 10-80% तक चार्ज होने में लगभग 58 मिनट लेती थी। अब नए अपडेट के बाद इसमें सिर्फ 39 मिनट ही लगेंगे। ये नया फीचर सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए दिया जा रहा है।

क्रेटा इलेक्ट्रिक को ओनर्स को यह अपडेट ओवर-द-एयर (OTA) के जरिए मिलेगा। यानी ग्राहकों को सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि क्रेटा सिंगल चार्ज पर 510Km की रेंज देती है। 42kWh बैटरी वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 18.02 लाख से 22.33 लाख रुपए है। वहीं, लॉन्ग रेंज (LR) वैरिएंट की कीमत 20 लाख से 23.96 लाख रुपए तक है।

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। 42kWh बैटरी की रेंज 420Km है। जबकि, 51.4kWh बैटरी की रेंज 510Km है। कंपनी का दावा है कि इसका लॉन्ग रेंज वैरिएंट 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार महज 7.9 सेकेंड में पकड़ सकता है। साथ ही यह SUV तीन ड्राइव मोड्स (ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट) के साथ आती है। इसमें सिंगल पेडल ड्राइविंग के लिए i-पेडल टेक्नोलॉजी दी गई है। क्रेटा इलेक्ट्रिक 4 वैरिएंट्स में उपलब्ध होगी। इसमें एग्जीक्यूटिव, स्मार्ट, प्रीमियम, और एक्सीलेंस वैरिएंट होंगे।

इसमें दो 10.25-इंच स्क्रीन, नया फ्लोटिंग सेंट्रल कंसोल डिजाइन, 360-डिग्री कैमरा, ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), पैनोरमिक सनरूफ और हुंडई के कई डिजिटल फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा ये ईवी व्हीकल-टू-लोड फीचर्स (V2V) भी ऑफर करती है, जिसकी मदद से एक इलेक्ट्रिक वाहन से दूसरे इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज किया जा सकता है। यह SUV 8 मोनोटोन और 2 डुअल-टोन कलर ऑप्शन्स में आएगी, जिनमें 3 मैट फिनिश वाले कलर्स शामिल हैं। कुल मिलाकर ग्राहकों को 10 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे।