हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक खरीदना हुआ सस्ता, अब सिर्फ ₹10.99 लाख में मिल जाएगी; ₹3.9 KM का खर्च

हुंडई इस कदम के साथ MG, मारुति सुज़ुकी, किआ और टोयोटा जैसी कंपनियों की उस लिस्ट में शामिल हो गई है, जो EV खरीदने की शुरुआती लागत को कम करने के लिए बैटरी सब्सक्रिप्शन प्लान देती हैं। हुंडई का बैटरी सब्सक्रिप्शन 3.9 रुपए प्रति किलोमीटर से शुरू होता है>

₹ 23,561 / माह

EMI केवल ₹ 23,561 / माह

हुंडई मोटर इंडिया को भारतीय बाजार में पिछले कुछ महीने से सेल्स में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। खासकर, ईवी सेगमेंट में कंपनी काफी नीचे पहुंच चुकी है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और MG मोटर्स जैसी कंपनियों के बाद अब हुंडई मारुति सुजुकी और विनाफास्ट जैसी कंपनियों से भी काफी पीछे छूट चुकी है। ऐसे में अब हुंडई ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) ओनरशिप मॉडल का ऐलान किया है, जिससे इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपए हो गई है। सब्सक्रिप्शन मॉडल चुनने वाले ग्राहक 3.9 रुपए प्रति किलोमीटर से शुरू होने वाला बैटरी चार्ज देंगे।

हुंडई इस कदम के साथ MG, मारुति सुज़ुकी, किआ और टोयोटा जैसी कंपनियों की उस लिस्ट में शामिल हो गई है, जो EV खरीदने की शुरुआती लागत को कम करने के लिए बैटरी सब्सक्रिप्शन प्लान देती हैं। भारत के EV मार्केट में बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल तेजी से आम हो रहे हैं, जिससे ग्राहक गाड़ी अलग से खरीद सकते हैं और बैटरी के इस्तेमाल के लिए गाड़ी चलाने की किलोमीटर के हिसाब से पैसे दे सकते हैं। क्रेटा इलेक्ट्रिक की BaaS कीमत कई कॉम्पटीटर्स के बराबर हो गई है। हुंडई का बैटरी सब्सक्रिप्शन 3.9 रुपए प्रति किलोमीटर से शुरू होता है, जबकि ई-विटारा के लिए यह 3.99 रुपए प्रति किलोमीटर है।

क्रेटा इलेक्ट्रिक के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

कंपनी ने क्रेटा इलेक्ट्रिक SUV के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब यह इलेक्ट्रिक कार 100kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। जिससे पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशनों पर चार्जिंग में लगने वाला समय काफी कम हो गया है। पहले ये 50kW DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती थी, जिससे बैटरी 10-80% तक चार्ज होने में लगभग 58 मिनट लेती थी। अब नए अपडेट के बाद इसमें सिर्फ 39 मिनट ही लगेंगे। ये नया फीचर सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए दिया जा रहा है।

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। 42kWh बैटरी की रेंज 420Km है। जबकि, 51.4kWh बैटरी की रेंज 510Km है। कंपनी का दावा है कि इसका लॉन्ग रेंज वैरिएंट 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार महज 7.9 सेकेंड में पकड़ सकता है। साथ ही यह SUV तीन ड्राइव मोड्स (ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट) के साथ आती है। इसमें सिंगल पेडल ड्राइविंग के लिए i-पेडल टेक्नोलॉजी दी गई है। क्रेटा इलेक्ट्रिक 4 वैरिएंट्स में उपलब्ध होगी। इसमें एग्जीक्यूटिव, स्मार्ट, प्रीमियम, और एक्सीलेंस वैरिएंट होंगे।

इसमें दो 10.25-इंच स्क्रीन, नया फ्लोटिंग सेंट्रल कंसोल डिजाइन, 360-डिग्री कैमरा, ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), पैनोरमिक सनरूफ और हुंडई के कई डिजिटल फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा ये ईवी व्हीकल-टू-लोड फीचर्स (V2V) भी ऑफर करती है, जिसकी मदद से एक इलेक्ट्रिक वाहन से दूसरे इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज किया जा सकता है। यह SUV 8 मोनोटोन और 2 डुअल-टोन कलर ऑप्शन्स में आएगी, जिनमें 3 मैट फिनिश वाले कलर्स शामिल हैं। कुल मिलाकर ग्राहकों को 10 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे।