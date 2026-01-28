अब फटाफट चार्ज हो जाएगी क्रेटा इलेक्ट्रिक, सिर्फ 39 मिनट ही लगेंगे; कंपनी ने जारी किया OTA अपटेड

संक्षेप: हुंडई के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में क्रेटा इलेक्ट्रिक शानदार प्रदर्शन कर रही है। अब में कंपनी ने अप इसे और भी बेहतर बना दिया है। दरअसल, कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक SUV के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब यह इलेक्ट्रिक कार 100kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

हुंडई के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में क्रेटा इलेक्ट्रिक शानदार प्रदर्शन कर रही है। अब में कंपनी ने अप इसे और भी बेहतर बना दिया है। दरअसल, कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक SUV के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब यह इलेक्ट्रिक कार 100kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। जिससे पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशनों पर चार्जिंग में लगने वाला समय काफी कम हो गया है। पहले ये 50kW DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती थी, जिससे बैटरी 10-80% तक चार्ज होने में लगभग 58 मिनट लेती थी। अब नए अपडेट के बाद इसमें सिर्फ 39 मिनट ही लगेंगे।

कंपनी ने क्रेटा इलेक्ट्रिक में इस नई चार्जिंग सपोर्ट को बिना कोई हार्डवेयर बदले जारी किया है। यानी ये नया फीचर सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए दिया जा रहा है। क्रेटा इलेक्ट्रिक को ओनर्स को यह अपडेट ओवर-द-एयर (OTA) के जरिए मिलेगा। यानी ग्राहकों को सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि क्रेटा सिंगल चार्ज पर 510Km की रेंज देती है। 42kWh बैटरी वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 18.02 लाख से 22.33 लाख रुपए है। वहीं, लॉन्ग रेंज (LR) वैरिएंट की कीमत 20 लाख से 23.96 लाख रुपए तक है।

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। 42kWh बैटरी की रेंज 420Km है। जबकि, 51.4kWh बैटरी की रेंज 510Km है। कंपनी का दावा है कि इसका लॉन्ग रेंज वैरिएंट 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार महज 7.9 सेकेंड में पकड़ सकता है। साथ ही यह SUV तीन ड्राइव मोड्स (ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट) के साथ आती है। इसमें सिंगल पेडल ड्राइविंग के लिए i-पेडल टेक्नोलॉजी दी गई है। क्रेटा इलेक्ट्रिक 4 वैरिएंट्स में उपलब्ध होगी। इसमें एग्जीक्यूटिव, स्मार्ट, प्रीमियम, और एक्सीलेंस वैरिएंट होंगे।