क्रेटा EV को आसपास भी नहीं टिकने दे रही ये eSUV, हर महीने बढ़ रही सेल्स; ये नेक्सन, पंच या विंडसर नहीं
इन दोनों इलेक्ट्रिक SUVs की आखिरी 3 महीने की बात करें तो इन दोनों की बिक्री में बड़ा अंतर देखने को मिला है। इतना ही नहीं, इनो दोनों के बीच का अंतर चार गुना से भी ज्यादा है। हालांकि, पिछले 3 महीने के दौरान इन तीनों की बिक्री में गिरावट आई है।
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) के ज्यादातर मॉडल को भारतीय बाजार में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) से चुनौती मिलती है। हालांकि, इस मुकाबले में मारुति का पलड़ा ज्यादा वजनदार आता है। वैसे, हुंडई के लिए क्रेटा लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये परफॉर्मेंस ICE मॉडल तक ही सीमित है। दरअसल, मारुति ने जब अपनी इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा को लॉन्च किया तो इसका सीधा कॉम्पटीटर हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक को माना जा रहा था। क्रेटा इलेक्ट्रिक लॉन्च होने के बाद से बेहतर परफॉर्मर भी कर रही थी। हालांकि, हर महीने के साथ ई-विटारा का कद बढ़ता जा रहा है। चलिए इन दोनों की सेल्स डेटा को देखते हैं।
|इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेल्स आखिरी 3 महीने
|मारुति सुजुकी ईविटारा Vs हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
|महीना
|मारुति ईविटारा
|हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
|मार्च
|2,254
|600
|अप्रैल
|2,006
|519
|मई
|1,439
|295
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Creta EV
₹ 18.02 - 24.7 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 15.99 - 20.21 लाख
Hyundai Staria Electric
₹ 50 - 60 लाख
Hyundai Compact Electric SUV
₹ 10.5 - 20 लाख
Maruti Suzuki YMC
₹ 14 - 18 लाख
Maruti Suzuki Invicto
₹ 24.97 - 28.61 लाख
इन दोनों इलेक्ट्रिक SUVs की आखिरी 3 महीने की बात करें तो इन दोनों की बिक्री में बड़ा अंतर देखने को मिला है। इतना ही नहीं, इनो दोनों के बीच का अंतर चार गुना से भी ज्यादा है। हालांकि, पिछले 3 महीने के दौरान इन तीनों की बिक्री में गिरावट आई है। इसके बाद भी ई-विटारा, क्रेटा इलेक्ट्रिक से काफी आगे बनी हुई है। ई-विटारा जहां मार्च और अप्रैल में टॉप-5 में रही। तो दूसरी तरफ, क्रेटा इलेक्ट्रिक 12वीं पोजीशन पर रही। वहीं, पिछले महीने यानी मई में ई-विटारा जहां 8वीं पोजीशन पर रही, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक 18वीं पोजीशन पर रही। चलिए अब एक बार पिछले 3 महीने की टॉप-10 इलेक्ट्रिक कारों को देखते हैं।
|इलेक्ट्रिक कार मॉडल वाइज सेल्स आखिरी 3 महीने
|रैंक
|मॉडल
|मार्च 2026
|मॉडल
|अप्रैल 2026
|मॉडल
|मई 2026
|1
|MG विंडसर
|4,530
|MG विंडसर
|3,296
|टाटा पंच
|3,681
|2
|महिंद्रा 9S
|3,254
|महिंद्रा 9एस
|3,242
|महिंद्रा 9S
|3,502
|3
|टाटा पंच
|2,871
|टाटा पंच
|3,225
|टाटा नेक्सन
|2,649
|4
|टाटा नेक्सन
|2,405
|टाटा नेक्सन
|2,499
|MG विंडसर
|2,032
|5
|मारुति सुजुकी ईविटारा
|2,254
|मारुति सुजुकी ईविटारा
|2,006
|महिंद्रा XEV 9e
|1,939
|6
|एम एंड एम XEV 9e
|1,759
|टाटा हैरियर
|1,690
|टाटा हैरियर
|1,833
|7
|टाटा हैरियर
|1,597
|महिंद्रा XEV 9e
|1,611
|MG ZS EV
|1,562
|8
|महिंद्रा BE6
|1,495
|महिंद्रा BE6
|1,170
|मारुति सुजुकी ईविटारा
|1,439
|9
|टाटा कर्व
|1,201
|टाटा कर्व
|882
|टाटा कर्व
|1,288
|10
|टाटा टियागो
|847
|MG ZS EV
|717
|विनफास्ट लिमो ग्रीन
|1,026
|11
|MG कॉमेट EV
|682
|MG कॉमेट EV
|601
|महिंद्रा BE6
|902
|12
|हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
|600
|हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
|519
|MG कॉमेट EV
|869
|13
|MG ZS EV
|411
|टाटा टियागो
|485
|टाटा टियागो
|740
|14
|टाटा टिगोर
|367
|महिंद्रा XUV3XO
|297
|विनफास्ट VF7
|673
|15
|महिंद्रा XUV3XO
|207
|किआ कैरेंस क्लैविस
|279
|किआ कैरेंस क्लैविस
|569
|16
|महिंद्रा M&XUV400
|117
|टाटा टिगोर
|260
|महिंद्रा XUV3XO
|559
|17
|किआ कैरेंस क्लैविस
|81
|महिंद्रा XUV400
|66
|विनफास्ट VF6
|532
|18
|सिट्रोन eC3
|38
|हुंडई आयोनिक 5
|20
|हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
|295
|19
|किआ EV6
|0
|सिट्रोन eC3
|13
|टाटा टिगोर
|186
|20
|किआ EV9
|0
|किआ EV6
|0
|महिंद्रा XUV400
|129
|21
|हुंडई आयोनिक 5
|0
|किआ EV9
|0
|विनफास्ट MPV7
|128
|22
|टोयोटा एबेला
|45
|23
|सिट्रोएन eC3
|32
|24
|हुंडई आयोनिक 5
|10
ई-विटारा को खरीदना महंगा हुआ
मारुति सुजुकी ने हाल ही में ई-विटारा की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 61kWh बैटरी पैक वाले वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 42,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मारुति सुजुकी ईविटारा 2026 की कीमतें अब 15.99 लाख रुपए से 20.21 लाख रुपए तक हो गई हैं। इसे दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं। इसमें 49kWh और 61kWh शामिल है। छोटा बैटरी पैक एंट्री-लेवल डेल्टा ट्रिम के साथ उपलब्ध है।
इसमें 144hp/193Nm फ्रंट-एक्सल-माउंटेड (FWD) इलेक्ट्रिक मोटर है। वहीं, जेटा और अल्फा ट्रिम बड़े 61kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध हैं जो ज्यादा पावरफुल 174hp/193Nm इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है। 49kWh बैटरी के साथ 440km की रेंज और 61kWh बैटरी के साथ 543km तक रेंज देती है। इसका मुकाबला, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा हैरियर EV, MG विंडसर EV, टाटा कर्व EV, महिंद्रा BE6, विनफास्ट VF 6 और MG ZS EV जैसे मॉडल से होता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।