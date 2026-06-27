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क्रेटा EV को आसपास भी नहीं टिकने दे रही ये eSUV, हर महीने बढ़ रही सेल्स; ये नेक्सन, पंच या विंडसर नहीं

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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इन दोनों इलेक्ट्रिक SUVs की आखिरी 3 महीने की बात करें तो इन दोनों की बिक्री में बड़ा अंतर देखने को मिला है। इतना ही नहीं, इनो दोनों के बीच का अंतर चार गुना से भी ज्यादा है। हालांकि, पिछले 3 महीने के दौरान इन तीनों की बिक्री में गिरावट आई है।

क्रेटा EV को आसपास भी नहीं टिकने दे रही ये eSUV, हर महीने बढ़ रही सेल्स; ये नेक्सन, पंच या विंडसर नहीं
Hyundai Creta EV
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मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) के ज्यादातर मॉडल को भारतीय बाजार में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) से चुनौती मिलती है। हालांकि, इस मुकाबले में मारुति का पलड़ा ज्यादा वजनदार आता है। वैसे, हुंडई के लिए क्रेटा लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये परफॉर्मेंस ICE मॉडल तक ही सीमित है। दरअसल, मारुति ने जब अपनी इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा को लॉन्च किया तो इसका सीधा कॉम्पटीटर हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक को माना जा रहा था। क्रेटा इलेक्ट्रिक लॉन्च होने के बाद से बेहतर परफॉर्मर भी कर रही थी। हालांकि, हर महीने के साथ ई-विटारा का कद बढ़ता जा रहा है। चलिए इन दोनों की सेल्स डेटा को देखते हैं।

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इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेल्स आखिरी 3 महीने
मारुति सुजुकी ईविटारा Vs हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
महीनामारुति ईविटाराहुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
मार्च2,254600
अप्रैल2,006519
मई1,439295

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इन दोनों इलेक्ट्रिक SUVs की आखिरी 3 महीने की बात करें तो इन दोनों की बिक्री में बड़ा अंतर देखने को मिला है। इतना ही नहीं, इनो दोनों के बीच का अंतर चार गुना से भी ज्यादा है। हालांकि, पिछले 3 महीने के दौरान इन तीनों की बिक्री में गिरावट आई है। इसके बाद भी ई-विटारा, क्रेटा इलेक्ट्रिक से काफी आगे बनी हुई है। ई-विटारा जहां मार्च और अप्रैल में टॉप-5 में रही। तो दूसरी तरफ, क्रेटा इलेक्ट्रिक 12वीं पोजीशन पर रही। वहीं, पिछले महीने यानी मई में ई-विटारा जहां 8वीं पोजीशन पर रही, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक 18वीं पोजीशन पर रही। चलिए अब एक बार पिछले 3 महीने की टॉप-10 इलेक्ट्रिक कारों को देखते हैं।

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इलेक्ट्रिक कार मॉडल वाइज सेल्स आखिरी 3 महीने
रैंकमॉडलमार्च 2026मॉडलअप्रैल 2026मॉडलमई 2026
1MG विंडसर4,530MG विंडसर3,296टाटा पंच3,681
2महिंद्रा 9S3,254महिंद्रा 9एस3,242महिंद्रा 9S3,502
3टाटा पंच2,871टाटा पंच3,225टाटा नेक्सन2,649
4टाटा नेक्सन2,405टाटा नेक्सन2,499MG विंडसर2,032
5मारुति सुजुकी ईविटारा2,254मारुति सुजुकी ईविटारा2,006महिंद्रा XEV 9e1,939
6एम एंड एम XEV 9e1,759टाटा हैरियर1,690टाटा हैरियर1,833
7टाटा हैरियर1,597महिंद्रा XEV 9e1,611MG ZS EV1,562
8महिंद्रा BE61,495महिंद्रा BE61,170मारुति सुजुकी ईविटारा1,439
9टाटा कर्व1,201टाटा कर्व882टाटा कर्व1,288
10टाटा टियागो847MG ZS EV717विनफास्ट लिमो ग्रीन1,026
11MG कॉमेट EV682MG कॉमेट EV601महिंद्रा BE6902
12हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक600हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक519MG कॉमेट EV869
13MG ZS EV411टाटा टियागो485टाटा टियागो740
14टाटा टिगोर367महिंद्रा XUV3XO297विनफास्ट VF7673
15महिंद्रा XUV3XO207किआ कैरेंस क्लैविस279किआ कैरेंस क्लैविस569
16महिंद्रा M&XUV400117टाटा टिगोर260महिंद्रा XUV3XO559
17किआ कैरेंस क्लैविस81महिंद्रा XUV40066विनफास्ट VF6532
18सिट्रोन eC338हुंडई आयोनिक 520हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक295
19किआ EV60सिट्रोन eC313टाटा टिगोर186
20किआ EV90किआ EV60महिंद्रा XUV400129
21हुंडई आयोनिक 50किआ EV90विनफास्ट MPV7128
22 टोयोटा एबेला45
23सिट्रोएन eC332
24हुंडई आयोनिक 510
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ई-विटारा को खरीदना महंगा हुआ
मारुति सुजुकी ने हाल ही में ई-विटारा की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 61kWh बैटरी पैक वाले वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 42,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मारुति सुजुकी ईविटारा 2026 की कीमतें अब 15.99 लाख रुपए से 20.21 लाख रुपए तक हो गई हैं। इसे दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं। इसमें 49kWh और 61kWh शामिल है। छोटा बैटरी पैक एंट्री-लेवल डेल्टा ट्रिम के साथ उपलब्ध है।

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इसमें 144hp/193Nm फ्रंट-एक्सल-माउंटेड (FWD) इलेक्ट्रिक मोटर है। वहीं, जेटा और अल्फा ट्रिम बड़े 61kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध हैं जो ज्यादा पावरफुल 174hp/193Nm इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है। 49kWh बैटरी के साथ 440km की रेंज और 61kWh बैटरी के साथ 543km तक रेंज देती है। इसका मुकाबला, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा हैरियर EV, MG विंडसर EV, टाटा कर्व EV, महिंद्रा BE6, विनफास्ट VF 6 और MG ZS EV जैसे मॉडल से होता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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