क्रेटा की निकली 'हवा', टॉप-15 कारों में भी नहीं मिली जगह, वेन्यू का दिखा दबदबा; अब ₹1 लाख का डिस्काउंट

खबरों के मुताबिक, कंपनी क्रेटा के नए मॉडल की टेस्टिंग कर रही है। इसे जल्द ही बाजार में लॉन्च भी किया जाएगा। इस महीने क्रेटा SUV पर 1 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसका N8 DCT वैरिएंट हमेशा के लिए बंद कर दिया है।

₹ 18,384 / माह

EMI केवल ₹ 18,384 / माह

हुंडई मोटर इंडिया के लिए क्रेटा उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है। ये सालों से कंपनी के साथ अपने सेगमेंट में भी नंबर-1 मॉडल बनकर सामने आई है। हालांकि, पिछले कुछ महीने से इसकी सेल्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, पिछले महीने यानी जून में तो ये टॉप-10 की लिस्ट से भी बाहर हो गई। इतना ही नहीं, इसे टॉप-15 में भी जगह नहीं मिली। दरअसल, क्रेटा को देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारों की लिस्ट के साथ सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 SUV की लिस्ट में भी जगह नहीं मिला। इस बार टॉप-10 की लिस्ट में वेन्यू ने अपनी जगह बनाई।

टॉप-15 कार मॉडल वाइज सेल्स जून 2026 नं मॉडल जून 2026 जून 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 टाटा पंच 21,006 10,446 10,560 101.09 13.46 2 टाटा नेक्सन 18,335 11,602 6,733 58.03 11.75 3 मारुति डिजायर 17,899 15,484 2,415 15.6 11.47 4 मारुति वैगनआर 16,952 12,930 4,022 31.11 10.87 5 मारुति अर्टिगा 16,111 14,151 1,960 13.85 10.33 6 मारुति स्विफ्ट 15,215 13,275 1,940 14.61 9.75 7 महिंद्रा स्कॉर्पियो 14,097 12,740 1,357 10.65 9.04 8 मारुति फ्रोंक्स 13,135 9,815 3,320 33.83 8.42 9 मारुति बलेनो 12,488 8,966 3,522 39.28 8 10 हुंडई वेन्यू 10,776 6,858 3,918 57.13 6.91 11 महिंद्रा XUV 3XO 10,063 7,089 2,974 41.95 7.97 12 मारुति विक्टोरिस 10,035 0 10,035 - 7.95 13 मारुति ब्रेजा 9,939 14,507 -4,568 -31.49 7.87 14 किआ सेल्टोस 9,654 5,225 4,429 84.77 7.64 15 महिंद्रा XUV 7X0 9,244 6,198 3,046 49.14 7.32

1 लाख रुपए का डिस्काउंट

इस महीने क्रेटा SUV पर 1 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। ग्राहकों को क्रेटा के पेट्रोल मॉडल पर 1 लाख रुपए और डीजल मॉडल पर 10 हजार रुपए तक के फायदे मिलेंगे। ये हुंडई का इस महीने किसी भी मॉडल पर मिलने वाला सबसे पड़ा डिस्काउंट भी है। कंपनी ने पिछले महीने इसकी कीमत में 1.08% या 12,800 रुपए तक का इजाफा भी कर दिया है। वहीं, इसका N8 DCT वैरिएंट हमेशा के लिए बंद कर दिया है। खबरों के मुताबिक, कंपनी क्रेटा के नए मॉडल की टेस्टिंग कर रही है। इसे जल्द ही बाजार में लॉन्च भी किया जाएगा।

हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

हुंडई क्रेटा में 7 वैरिएंट का ऑप्शन मिलता है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।

इसके बेस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है।

हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है। SUV के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं। इसके टॉप वैरिएंट में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं।