अपनी ही कंपनी की वेन्यू और एक्सटर से जून में पिछड़ गई ये SUV; फिर भी नहीं छोड़ी अपनी नंबर-1 की कुर्सी

जून में क्रेटा की कंपनी के सेल्स चार्ज में तीसरे नंबर पर पहुंच गई। वहीं, देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में भी जगह नहीं मिली। हालांकि, इसके पीछे क्रेटा के नए मॉडल की जल्द लॉन्चिंग को माना जा रहा है। वैसे, 2026 के पहल हाफ (H1) यानी जनवरी से जून तक की बिक्री में क्रेटा कंपनी की नंबर-1 कार रही है।

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हुंडई मोटर इंडिया देश की टॉप सेलिंग कार कंपनियों के लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गई। पहले जहां इसे टाटा मोटर्स ने डोमिनेट किया, जो जून में महिंद्रा भी इस पर भारी पड़ी। कंपनी की सेल्स में गिरावट की बड़ी वजह उसकी मोस्ट पॉपुलर क्रेटा SUV की डिमांड का कम होना माना जा रहा है। दरअसल, जून में क्रेटा की कंपनी के सेल्स चार्ज में तीसरे नंबर पर पहुंच गई। वहीं, देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-25 कारों में भी उसे जगह नहीं मिली। हालांकि, इसके पीछे क्रेटा के नए मॉडल की जल्द लॉन्चिंग को माना जा रहा है। वैसे, 2026 के पहल हाफ (H1) यानी जनवरी से जून तक की बिक्री में क्रेटा कंपनी की नंबर-1 कार रही है। वेन्यू और एक्सटर इसके आसपास भी नहीं है।

हुंडई टॉप सेलिंग कार सेल्स H1 2026 (जनवरी से जून) मॉडल हुंडई क्रेटा हुंडई वेन्यू हुंडई एक्सटर जनवरी 17,921 12,413 5,621 फरवरी 17,938 10,494 4,200 मार्च 17,838 11,147 6,478 अप्रैल 15,291 12,420 8,096 मई 15,235 11,714 6,595 जून 7,168 10,776 8,154 टोटल 91,509 69,082 39,262

>> हुंडई क्रेटा की जनवरी में 17,921 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी में 17,938 यूनिट, मार्च में 17,838 यूनिट, अप्रैल में 15,291 यूनिट, मई में 15,235 यूनिट और जून में 7,168 यूनिट बिकीं। इस तरह इन 6 महीने के दौरान इसकी कुल 91,509 यूनिट बिकीं।

>> हुंडई वेन्यू की जनवरी में 12,413 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी में 10,494 यूनिट, मार्च में 11,147 यूनिट, अप्रैल में 12,420 यूनिट, मई में 11,714 यूनिट और जून में 10,776 यूनिट बिकीं। इस तरह इन 6 महीने के दौरान इसकी कुल 69,082 यूनिट बिकीं।

>> हुंडई एक्सटर की जनवरी में 5,621 यूनिट बिकीं। वहीं, फरवरी में 4,200 यूनिट, मार्च में 6,478 यूनिट, अप्रैल में 8,096 यूनिट, मई में 6,595 यूनिट और जून में 8,154 यूनिट बिकीं। इस तरह इन 6 महीने के दौरान इसकी कुल 39,262 यूनिट बिकीं।

जुलाई में 1 लाख रुपए का डिस्काउंट

क्रेटा पर कंपनी इस महीने 1 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। क्रेटा के पेट्रोल मॉडल पर 1 लाख रुपए और डीजल मॉडल पर 10 हजार रुपए तक के फायदे मिलेंगे। ये हुंडई का इस महीने किसी भी मॉडल पर मिलने वाला सबसे पड़ा डिस्काउंट भी है। कंपनी ने पिछले महीने इसकी कीमत में 1.08% या 12,800 रुपए तक का इजाफा भी कर दिया है। वहीं, इसका N8 DCT वैरिएंट हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अपने सेगमेंट में इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट जैसे मॉडल से होता है।

हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हुंडई क्रेटा में 7 वैरिएंट का ऑप्शन मिलता है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।

इसके बेस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है।

हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है। SUV के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं। इसके टॉप वैरिएंट में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं।