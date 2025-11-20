दबदबा हो तो ऐसा... सिर्फ ₹5000 का डिस्काउंट, फिर भी लोग लाइन लगाकर खरीद रहे ये धांसू SUV
देश की नंबर-1 SUV का खिताब भले ही पिछले 2 महीने से टाटा नेक्सन के सिर सज रहा हो, लेकिन हुंडई क्रेटा का पूरी साल ही दबदबा देखने को मिलता है। यही वजह है कि इस कार पर कंपनी सबसे कम डिस्काउंट भी देती है। कंपनी इस महीने यानी नवंबर में इस कार पर सिर्फ 5000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है।
देश की नंबर-1 SUV का खिताब भले ही पिछले 2 महीने से टाटा नेक्सन के सिर सज रहा हो, लेकिन हुंडई क्रेटा का पूरी साल ही दबदबा देखने को मिलता है। यही वजह है कि इस कार पर कंपनी सबसे कम डिस्काउंट भी देती है। कंपनी इस महीने यानी नवंबर में इस कार पर सिर्फ 5000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। अक्टूबर में क्रेटा की 18,381 यूनिट बिकी थीं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 10,72,589 रुपए से शुरू हैं। जो एन लाइन के लिए 19,94,655 रुपए तक जाती हैं। क्रेटा ने अपने सेगमेंट में मारुति ब्रेजा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट और टाटा नेक्सन जैसे मॉडल से मुकाबला होता है।
|हुंडई क्रेटा की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|1.5 E
|11,10,900
|10,72,589
|38,311
|1.5 EX
|12,32,200
|11,89,706
|42,494
|1.5 EX(O)
|12,97,190
|12,52,455
|44,735
|1.5 EX(O) IVT
|14,37,190
|13,87,627
|49,563
|1.5 S
|13,53,700
|13,07,016
|46,684
|1.5 S(O)
|14,46,900
|13,98,933
|47,967
|1.5 S(O) IVT
|15,96,900
|15,43,760
|53,140
|1.5 SX
|15,41,400
|14,94,036
|47,364
|1.5 SX Tech
|16,09,400
|15,69,346
|40,054
|1.5 SX Premium
|16,18,390
|15,78,026
|40,364
|1.5 SX Tech IVT
|17,59,400
|17,14,173
|45,227
|1.5 SX Premium IVT
|17,68,390
|17,22,853
|45,537
|1.5 SX(O)
|17,46,300
|16,86,077
|60,223
|1.5 SX(O) IVT
|18,92,300
|18,27,042
|65,258
|1.5 SX (O) Turbo DCT
|20,18,900
|19,49,276
|69,624
|1.5 CRDi E
|12,68,700
|12,24,947
|43,753
|1.5 CRDi EX
|13,91,500
|13,43,513
|47,987
|1.5 CRDi EX(O)
|14,56,490
|14,06,261
|50,229
|1.5 CRDi EX(O) AT
|15,96,490
|15,41,433
|55,057
|1.5 CRDi S
|14,99,990
|14,48,261
|51,729
|1.5 CRDi S(O)
|16,05,200
|15,51,774
|53,426
|1.5 CRDi S(O) AT
|17,55,200
|16,96,601
|58,599
|1.5 CRDi SX Tech
|17,67,700
|17,22,187
|45,513
|1.5 CRDi SX Premium
|17,76,690
|17,30,867
|45,823
|1.5 CRDi SX(O)
|19,04,700
|18,39,014
|65,686
|1.5 CRDi SX(O) AT
|19,99,900
|19,30,931
|68,969
|हुंडई क्रेटा N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|N8 1.5 Turbo
|16,93,300
|16,34,905
|58,395
|N8 1.5 Turbo DCT
|18,43,300
|17,82,628
|60,672
|N10 1.5 Turbo
|19,53,300
|19,02,352
|50,948
|N10 1.5 Turbo DCT
|20,48,900
|19,94,655
|54,245
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Creta
₹ 10.73 - 20.92 लाख
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
Renault Duster 2025
₹ 10 लाख से शुरू
Mahindra Marazzo
₹ 14.59 - 17 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
हुंडई क्रेटा में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इसे 7 वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।
इस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है। हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है।
SUV के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं। नई हुंडई क्रेटा E बेस मॉडल को दो इंजन ऑप्शन NA पेट्रोल डीजल के साथ खरीद सकते हैं। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला MG एस्टर, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन ताइगुन, होंडा एलिवेट, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस जैसे मॉडल से होता है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।