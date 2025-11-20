Hindustan Hindi News
Hyundai Creta Discount Rs 5000 In November 2025
दबदबा हो तो ऐसा... सिर्फ ₹5000 का डिस्काउंट, फिर भी लोग लाइन लगाकर खरीद रहे ये धांसू SUV

दबदबा हो तो ऐसा... सिर्फ ₹5000 का डिस्काउंट, फिर भी लोग लाइन लगाकर खरीद रहे ये धांसू SUV

संक्षेप:

देश की नंबर-1 SUV का खिताब भले ही पिछले 2 महीने से टाटा नेक्सन के सिर सज रहा हो, लेकिन हुंडई क्रेटा का पूरी साल ही दबदबा देखने को मिलता है। यही वजह है कि इस कार पर कंपनी सबसे कम डिस्काउंट भी देती है। कंपनी इस महीने यानी नवंबर में इस कार पर सिर्फ 5000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है।

Thu, 20 Nov 2025 07:28 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Hyundai Cretaarrow

देश की नंबर-1 SUV का खिताब भले ही पिछले 2 महीने से टाटा नेक्सन के सिर सज रहा हो, लेकिन हुंडई क्रेटा का पूरी साल ही दबदबा देखने को मिलता है। यही वजह है कि इस कार पर कंपनी सबसे कम डिस्काउंट भी देती है। कंपनी इस महीने यानी नवंबर में इस कार पर सिर्फ 5000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। अक्टूबर में क्रेटा की 18,381 यूनिट बिकी थीं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 10,72,589 रुपए से शुरू हैं। जो एन लाइन के लिए 19,94,655 रुपए तक जाती हैं। क्रेटा ने अपने सेगमेंट में मारुति ब्रेजा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट और टाटा नेक्सन जैसे मॉडल से मुकाबला होता है।

हुंडई क्रेटा की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.5 E11,10,90010,72,58938,311
1.5 EX12,32,20011,89,70642,494
1.5 EX(O)12,97,19012,52,45544,735
1.5 EX(O) IVT14,37,19013,87,62749,563
1.5 S13,53,70013,07,01646,684
1.5 S(O)14,46,90013,98,93347,967
1.5 S(O) IVT15,96,90015,43,76053,140
1.5 SX15,41,40014,94,03647,364
1.5 SX Tech16,09,40015,69,34640,054
1.5 SX Premium16,18,39015,78,02640,364
1.5 SX Tech IVT17,59,40017,14,17345,227
1.5 SX Premium IVT17,68,39017,22,85345,537
1.5 SX(O)17,46,30016,86,07760,223
1.5 SX(O) IVT18,92,30018,27,04265,258
1.5 SX (O) Turbo DCT20,18,90019,49,27669,624
1.5 CRDi E12,68,70012,24,94743,753
1.5 CRDi EX13,91,50013,43,51347,987
1.5 CRDi EX(O)14,56,49014,06,26150,229
1.5 CRDi EX(O) AT15,96,49015,41,43355,057
1.5 CRDi S14,99,99014,48,26151,729
1.5 CRDi S(O)16,05,20015,51,77453,426
1.5 CRDi S(O) AT17,55,20016,96,60158,599
1.5 CRDi SX Tech17,67,70017,22,18745,513
1.5 CRDi SX Premium17,76,69017,30,86745,823
1.5 CRDi SX(O)19,04,70018,39,01465,686
1.5 CRDi SX(O) AT19,99,90019,30,93168,969
हुंडई क्रेटा N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
N8 1.5 Turbo16,93,30016,34,90558,395
N8 1.5 Turbo DCT18,43,30017,82,62860,672
N10 1.5 Turbo19,53,30019,02,35250,948
N10 1.5 Turbo DCT20,48,90019,94,65554,245

हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

हुंडई क्रेटा में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इसे 7 वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।

ये भी पढ़ें:हुंडई की इस कार पर पहले कभी नहीं आया ऐसा डिस्काउंट, पूरे ₹7 लाख सस्ती मिल रही

इस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है। हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है।

ये भी पढ़ें:इस 7-सीटर पर आया गजब का डिस्काउंट, खरीदने से पहले जरूर देख लें डिटेल

SUV के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं। नई हुंडई क्रेटा E बेस मॉडल को दो इंजन ऑप्शन NA पेट्रोल डीजल के साथ खरीद सकते हैं। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला MG एस्टर, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन ताइगुन, होंडा एलिवेट, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस जैसे मॉडल से होता है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं।
Hyundai Hyundai Creta Hyundai Creta Electric अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।