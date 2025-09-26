Hyundai Creta Discount Rs 5,000 In September 2025 GST कटौती और फेस्टिव डिस्काउंट ने क्रेटा पर घटा इतने रुपए, डीलर से फायदा लेने के लिए जाने पूरा ऑफर, Auto Hindi News - Hindustan
Hyundai Creta Discount Rs 5,000 In September 2025

GST कटौती और फेस्टिव डिस्काउंट ने क्रेटा पर घटा इतने रुपए, डीलर से फायदा लेने के लिए जाने पूरा ऑफर

नया GST स्लैब आने से इस पर 69,624 रुपए के टैक्स की कटौती हो गई है। इस तरह इस महीने आपको क्रेटा पर लगभग 75,000 रुपए तक का फायदा मिल सकता है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की GST कटौती के बाद की नई एक्स-शोरूम कीमतें देखते हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 01:21 PM
GST कटौती और फेस्टिव डिस्काउंट ने क्रेटा पर घटा इतने रुपए, डीलर से फायदा लेने के लिए जाने पूरा ऑफर
Hyundai Creta N Linearrow

देश के ऑटो बाजार में बिकने वाली कई कार ऐसी भी हैं जिन पर डिस्काउंट के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप ही मिलता है। खास बात ये है कि इन कारों की बिक्री बिना डिस्काउंट के भी बेहद शानदार है। ये अपने सेगमेंट में नंबर-1 पोजीशन पर भी बनी रहती हैं। इन कारों की लिस्ट में एक नाम हुंडई क्रेटा का भी है। दरअसल, क्रेटा पर इस महीने किसी तरह का डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। कंपनी इस पर सिर्फ 5,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस दे रही है। राहत की बात ये है कि नया GST स्लैब आने से इस पर 69,624 रुपए के टैक्स की कटौती हो गई है। इस तरह इस महीने आपको क्रेटा पर लगभग 75,000 रुपए तक का फायदा मिल सकता है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की GST कटौती के बाद की नई एक्स-शोरूम कीमतें देखते हैं।

हुंडई क्रेटा की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.5 E11,10,90010,72,58938,311
1.5 EX12,32,20011,89,70642,494
1.5 EX(O)12,97,19012,52,45544,735
1.5 EX(O) IVT14,37,19013,87,62749,563
1.5 S13,53,70013,07,01646,684
1.5 S(O)14,46,90013,98,93347,967
1.5 S(O) IVT15,96,90015,43,76053,140
1.5 SX15,41,40014,94,03647,364
1.5 SX Tech16,09,40015,69,34640,054
1.5 SX Premium16,18,39015,78,02640,364
1.5 SX Tech IVT17,59,40017,14,17345,227
1.5 SX Premium IVT17,68,39017,22,85345,537
1.5 SX(O)17,46,30016,86,07760,223
1.5 SX(O) IVT18,92,30018,27,04265,258
1.5 SX (O) Turbo DCT20,18,90019,49,27669,624
1.5 CRDi E12,68,70012,24,94743,753
1.5 CRDi EX13,91,50013,43,51347,987
1.5 CRDi EX(O)14,56,49014,06,26150,229
1.5 CRDi EX(O) AT15,96,49015,41,43355,057
1.5 CRDi S14,99,99014,48,26151,729
1.5 CRDi S(O)16,05,20015,51,77453,426
1.5 CRDi S(O) AT17,55,20016,96,60158,599
1.5 CRDi SX Tech17,67,70017,22,18745,513
1.5 CRDi SX Premium17,76,69017,30,86745,823
1.5 CRDi SX(O)19,04,70018,39,01465,686
1.5 CRDi SX(O) AT19,99,90019,30,93168,969
हुंडई क्रेटा N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
N8 1.5 Turbo16,93,30016,34,90558,395
N8 1.5 Turbo DCT18,43,30017,82,62860,672
N10 1.5 Turbo19,53,30019,02,35250,948
N10 1.5 Turbo DCT20,48,90019,94,65554,245


हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

हुंडई क्रेटा में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इसे 7 वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।

ये भी पढ़ें:हाई माइलेज और लो मेंटेनेंस के बाद अब सेफ्टी में भी सुपरहिट हुईं मारुति की कारें

इस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है। हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है।

ये भी पढ़ें:2 महीने भी नहीं हो पाएंगे खत्म और मार्केट में आ जाएंगी ये नई SUV

SUV के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं। नई हुंडई क्रेटा E बेस मॉडल को दो इंजन ऑप्शन NA पेट्रोल डीजल के साथ खरीद सकते हैं। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला MG एस्टर, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन ताइगुन, होंडा एलिवेट, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस जैसे मॉडल से होता है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

