ये तो गजब हो गया! एक झटके में ₹40000 तक सस्ती हो गई हुंडई क्रेटा; मौका जनवरी तक वैलिड
हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) खरीदने की प्लानिंग कर रहे ग्राहकों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल, कंपनी इस समय क्रेटा के पेट्रोल और N लाइन वैरिएंट्स पर 40 हजार रुपये तक की छूट दे रही है।
हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) खरीदने की प्लानिंग कर रहे ग्राहकों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल, कंपनी जनवरी, 2026 के दौरान क्रेटा के पेट्रोल और N लाइन वैरिएंट्स पर 40 हजार रुपये तक की छूट दे रही है। जबकि डीजल वैरिएंट्स पर करीब 30 हजार रुपये तक का फायदा मिल रहा है। इस ऑफर में मुख्य तौर पर एक्सचेंज और कॉरपोरेट बेनिफिट्स शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं हुंडई क्रेटा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी
हुंडई क्रेटा के केबिन में एक नया 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कैपेबल पैनोरमिक सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं।
एसयूवी में है 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स
बता दें कि कंपनी ने कार में 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। हुंडई क्रेटा में ग्राहकों को सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा के साथ लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी मिलती है।
कुछ ऐसा है क्रेटा का पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर का टर्बो पैट्रोल इंजन और 1.5-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है। भारतीय बाजार में हुंडई क्रेटा की एक्स-शोरूम कीमत 10.79 लाख रुपये से शुरू होकर 20.05 लाख रुपये तक जाती है।
इन कारों से होता है मुकाबला
भारतीय मार्केट में हुंडई क्रेटा का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, टोयोटा हाइराइडर, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगुन और नई टाटा सिएरा से है। बता दें कि हुंडई क्रेटा का इलेक्ट्रिक वैरिएंट भी लोगों के लिए मार्केट में उपलब्ध है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
