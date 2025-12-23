Hindustan Hindi News
hyundai creta csd vs ex-showroom price comparison december 2025
अब 2025 की नंबर-1 SUV भी टैक्स फ्री! सीधे ₹2.68 लाख तक की बचत; जानिए वैरिएंट वाइज छूट

अब 2025 की नंबर-1 SUV भी टैक्स फ्री! सीधे ₹2.68 लाख तक की बचत; जानिए वैरिएंट वाइज छूट

संक्षेप:

हुंडई क्रेटा साल 2025 में अब तक देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज एसयूवी रही है। अब Hyundai Creta नॉर्मल डीलरशिप के अलावा CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में देश के जवानों के लिए भी उपलब्ध हो गई है।

Dec 23, 2025 12:21 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Hyundai Cretaarrow

हुंडई क्रेटा साल 2025 में अब तक देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज एसयूवी रही है। इसके अलावा, कई बार क्रेटा देश की भी बेस्ट-सेलिंग कार और एसयूवी रही है। अब हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) नॉर्मल डीलरशिप के अलावा CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में देश के जवानों के लिए भी उपलब्ध हो गई है। ऐसे में देश के जवानों और पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए क्रेटा लाखों रुपये सस्ती हो गई है। बता दें कि CSD से कार खरीदने पर नॉर्मल शोरूम्स की तुलना में टैक्स के लाखों रुपये की बचत होती है।

14 पर्सेंट ही जीएसटी लगती है

दरअसल, CSD से कार खरीदने पर आमतौर पर लगने वाले 28 पर्सेंट की जगर 14 पर्सेंट ही जीएसटी देनी होती है। ऐसे में देश के जवानों के लाखों रुपये बच जाते हैं। Cars24 के अनुसार, अगर हुंडई क्रेटा की बात करें तो वैरिएंट वाइज 1.70 लाख से लेकर 2.68 लाख रुपये तक टैक्स की बचत हो सकती है। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज टैक्स छूट के बारे में विस्तार से।

वैरिएंटCSD प्राइस (लाख रुपये)एक्स-शोरूम प्राइस (लाख रुपये)अंतर प्राइस (लाख रुपये)
क्रेटा 1.5L E पेट्रोल9.0210.721.70
क्रेटा 1.5L E डीजल10.4412.401.96
क्रेटा 1.5L EX पेट्रोल10.1612.151.99
क्रेटा 1.5L EX डीजल11.4613.502.04
क्रेटा SX12.4514.902.45
क्रेटा SX ऑप्शन IVT15.6218.302.68
क्रेटा SX ऑप्शन AT16.5219.202.68

धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी

हुंडई क्रेटा के केबिन में एक नया 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कैपेबल पैनोरमिक सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं।

एसयूवी में है 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स

बता दें कि कंपनी ने कार में 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। हुंडई क्रेटा में ग्राहकों को सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा के साथ लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी मिलती है।

कुछ ऐसा है क्रेटा का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर का टर्बो पैट्रोल इंजन और 1.5-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है। भारतीय मार्केट में हुंडई क्रेटा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 10.72 लाख रुपये है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
