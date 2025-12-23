अब 2025 की नंबर-1 SUV भी टैक्स फ्री! सीधे ₹2.68 लाख तक की बचत; जानिए वैरिएंट वाइज छूट
हुंडई क्रेटा साल 2025 में अब तक देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज एसयूवी रही है। अब Hyundai Creta नॉर्मल डीलरशिप के अलावा CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में देश के जवानों के लिए भी उपलब्ध हो गई है।
हुंडई क्रेटा साल 2025 में अब तक देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज एसयूवी रही है। इसके अलावा, कई बार क्रेटा देश की भी बेस्ट-सेलिंग कार और एसयूवी रही है। अब हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) नॉर्मल डीलरशिप के अलावा CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में देश के जवानों के लिए भी उपलब्ध हो गई है। ऐसे में देश के जवानों और पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए क्रेटा लाखों रुपये सस्ती हो गई है। बता दें कि CSD से कार खरीदने पर नॉर्मल शोरूम्स की तुलना में टैक्स के लाखों रुपये की बचत होती है।
14 पर्सेंट ही जीएसटी लगती है
दरअसल, CSD से कार खरीदने पर आमतौर पर लगने वाले 28 पर्सेंट की जगर 14 पर्सेंट ही जीएसटी देनी होती है। ऐसे में देश के जवानों के लाखों रुपये बच जाते हैं। Cars24 के अनुसार, अगर हुंडई क्रेटा की बात करें तो वैरिएंट वाइज 1.70 लाख से लेकर 2.68 लाख रुपये तक टैक्स की बचत हो सकती है। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज टैक्स छूट के बारे में विस्तार से।
|वैरिएंट
|CSD प्राइस (लाख रुपये)
|एक्स-शोरूम प्राइस (लाख रुपये)
|अंतर प्राइस (लाख रुपये)
|क्रेटा 1.5L E पेट्रोल
|9.02
|10.72
|1.70
|क्रेटा 1.5L E डीजल
|10.44
|12.40
|1.96
|क्रेटा 1.5L EX पेट्रोल
|10.16
|12.15
|1.99
|क्रेटा 1.5L EX डीजल
|11.46
|13.50
|2.04
|क्रेटा SX
|12.45
|14.90
|2.45
|क्रेटा SX ऑप्शन IVT
|15.62
|18.30
|2.68
|क्रेटा SX ऑप्शन AT
|16.52
|19.20
|2.68
धांसू फीचर्स से लैस है एसयूवी
हुंडई क्रेटा के केबिन में एक नया 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कैपेबल पैनोरमिक सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं।
एसयूवी में है 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स
बता दें कि कंपनी ने कार में 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। हुंडई क्रेटा में ग्राहकों को सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा के साथ लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी मिलती है।
कुछ ऐसा है क्रेटा का पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर का टर्बो पैट्रोल इंजन और 1.5-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है। भारतीय मार्केट में हुंडई क्रेटा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 10.72 लाख रुपये है।
