वेन्यू, एक्सटर या ऑरा नहीं, बल्कि ₹10.91 लाख की यह SUV बनी नंबर-1; 89 हजार से ज्यादा ग्राहक मिले

हुंडई की H1 FY27 की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हुंडई क्रेटा की H1 FY27 के दौरान 89,727 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 99,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,618 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 9.69% की डिग्रोथ मिली।

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फाइनेंशियल ईयर 2027 अपना पहले 6 महीने (H1) का सफर तय कर चुका है। अप्रैल से सितंबर 2026 तक के इस सफर के दौरान हुंडई के लिए क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। हालांकि, फाइनेंशियल ईयर 2026 के H1 की तुलना में उसे 9.69% की डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी ये कंपनी के दूसरे मॉडल से बहुत आगे रही। हुंडई के लिए अच्छी खबर ये है कि क्रेटा को छोड़ दूसरे मॉडल जैसे वेन्यू, एक्सटर, ऑरा, i20 और i10 निओस को YoY ग्रोथ मिली। चलिए एक बार कंपनी की मॉडल वाइज H1 FY27 सेल्स को देखते हैं।

हुंडई कार मॉडल वाइज सेल्स H1 FY27 नं मॉडल H1 FY27 H1 FY26 अंतर ग्रोथ % YoY 1 क्रेटा 89,727 99,345 -9,618 -9.69 2 वेन्यू 68,836 49,978 18,858 37.74 3 एक्सटर 46,156 32,967 13,189 40.01 4 ऑरा 35,673 30,221 5,452 18.05 5 i20 29,530 22,314 7,216 32.34 6 i10 निओस 26,561 24,424 2,137 8.75

हुंडई की H1 FY27 की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हुंडई क्रेटा की H1 FY27 के दौरान 89,727 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 99,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,618 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 9.69% की डिग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की H1 FY27 के दौरान 68,836 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 49,978 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 18,858 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 37.74% की ग्रोथ मिली।

हुंडई एक्सटर की H1 FY27 के दौरान 46,156 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 32,967 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 13,189 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 40.01% की ग्रोथ मिली। हुंडई ऑरा की H1 FY27 के दौरान 35,673 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 30,221 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,452 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 18.05% की ग्रोथ मिली।

हुंडई i20 की H1 FY27 के दौरान 29,530 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 22,314 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,216 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 32.34% की ग्रोथ मिली। हुंडई i10 निओस की H1 FY27 के दौरान 26,561 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 24,424 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,137 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 8.75% की ग्रोथ मिली।

15 लाख यूनिट सेल्स का आंकड़ा पार

हुंडई क्रेटा भारतीय बाजार में 15 लाख यूनिट की सेल्स का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। क्रेटा को भारतीय बाजार में पहली बार जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। जिसके बाद सितंबर 2026 तक इसकी कुल सेल्स 15,12,036 यूनिट की हो चुकी है। यानी इस मुकाम को हासिल करने में इसे 11 साल का वक्त लगा। क्रेटा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.91 लाख रुपए है। इस पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक वैरिएंट में खरीद सकते हैं।

क्रेटा के इंजन ऑप्शन

इसका 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 113 bhp का पावर और 144 Nm का टॉर्क देता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या iVT से जोड़ा गया है। एक अन्य ऑप्शन में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 160 bhp का पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 7-स्पीड DCT से जोड़ा गया है। वहीं, 1.5-लीटर डीजल इंजन 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक से जोड़ा गया है।