वेन्यू, एक्सटर या ऑरा नहीं, बल्कि ₹10.91 लाख की यह SUV बनी नंबर-1; 89 हजार से ज्यादा ग्राहक मिले
हुंडई की H1 FY27 की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हुंडई क्रेटा की H1 FY27 के दौरान 89,727 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 99,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,618 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 9.69% की डिग्रोथ मिली।
फाइनेंशियल ईयर 2027 अपना पहले 6 महीने (H1) का सफर तय कर चुका है। अप्रैल से सितंबर 2026 तक के इस सफर के दौरान हुंडई के लिए क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। हालांकि, फाइनेंशियल ईयर 2026 के H1 की तुलना में उसे 9.69% की डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी ये कंपनी के दूसरे मॉडल से बहुत आगे रही। हुंडई के लिए अच्छी खबर ये है कि क्रेटा को छोड़ दूसरे मॉडल जैसे वेन्यू, एक्सटर, ऑरा, i20 और i10 निओस को YoY ग्रोथ मिली। चलिए एक बार कंपनी की मॉडल वाइज H1 FY27 सेल्स को देखते हैं।
|हुंडई कार मॉडल वाइज सेल्स H1 FY27
|नं
|मॉडल
|H1 FY27
|H1 FY26
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|1
|क्रेटा
|89,727
|99,345
|-9,618
|-9.69
|2
|वेन्यू
|68,836
|49,978
|18,858
|37.74
|3
|एक्सटर
|46,156
|32,967
|13,189
|40.01
|4
|ऑरा
|35,673
|30,221
|5,452
|18.05
|5
|i20
|29,530
|22,314
|7,216
|32.34
|6
|i10 निओस
|26,561
|24,424
|2,137
|8.75
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हुंडई की H1 FY27 की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हुंडई क्रेटा की H1 FY27 के दौरान 89,727 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 99,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,618 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 9.69% की डिग्रोथ मिली। हुंडई वेन्यू की H1 FY27 के दौरान 68,836 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 49,978 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 18,858 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 37.74% की ग्रोथ मिली।
हुंडई एक्सटर की H1 FY27 के दौरान 46,156 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 32,967 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 13,189 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 40.01% की ग्रोथ मिली। हुंडई ऑरा की H1 FY27 के दौरान 35,673 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 30,221 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,452 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 18.05% की ग्रोथ मिली।
हुंडई i20 की H1 FY27 के दौरान 29,530 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 22,314 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,216 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 32.34% की ग्रोथ मिली। हुंडई i10 निओस की H1 FY27 के दौरान 26,561 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 24,424 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,137 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 8.75% की ग्रोथ मिली।
15 लाख यूनिट सेल्स का आंकड़ा पार
हुंडई क्रेटा भारतीय बाजार में 15 लाख यूनिट की सेल्स का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। क्रेटा को भारतीय बाजार में पहली बार जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। जिसके बाद सितंबर 2026 तक इसकी कुल सेल्स 15,12,036 यूनिट की हो चुकी है। यानी इस मुकाम को हासिल करने में इसे 11 साल का वक्त लगा। क्रेटा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.91 लाख रुपए है। इस पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक वैरिएंट में खरीद सकते हैं।
क्रेटा के इंजन ऑप्शन
इसका 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 113 bhp का पावर और 144 Nm का टॉर्क देता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या iVT से जोड़ा गया है। एक अन्य ऑप्शन में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 160 bhp का पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 7-स्पीड DCT से जोड़ा गया है। वहीं, 1.5-लीटर डीजल इंजन 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक से जोड़ा गया है।
क्रेटा के सेफ्टी फीचर्स
इसमें सभी पावर विंडो, फ्लिप चाबी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग और डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs दिए हैं। इसमें 6 एयरबैग की सेफ्टी के साथ हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, ESS, TPMS, ISOFIX भी मिलता है। कार के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं। टॉप वैरिएंट में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें