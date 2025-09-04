लंबाई और ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से क्रेटा नए GST स्लैब से बाहर, लेकिन डीजल इंजन दिलाएगा ₹1 लाख का फायदा!

लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी।

मोदी सरकार ने छोटी कारों को सस्ता कर दिया है। दरअसल, अब छोटी कारों पर 28% की जगह सिर्फ 18% GST देना होगा। यानी ग्राहकों को 10% टैक्स से छुटकार मिल गया। हालांकि, GST काउंसिल ने इसके लिए कुछ पैमाना तय किए हैं। जैसे, छोटी पेट्रोल या डीजल कार में कितने CC का इंजन होना चाहिए। उनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। अच्छी बात ये है कि सरकार ने इसमें कीमत के हिसाब से कोई कटौती नहीं की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या देश के SUV की नंबर-1 क्रेटा पर भी GST कटौती का फायदा मिलेगा। इसके जानने के लिए सरकार द्वारा तय किए गए पैमाने को समझते हैं।

28% की जगह 18% GST लगने की गाइडलाइन >> पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

>> दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।

क्रेटा सरकार द्वारा तय किए गए नए GST स्लैब के बाहर आती है। यानी इसकी लंबाई 4330mm है, जबकि तय स्लैब में लंबाई को 4000mm या इससे कम रखा गया है। इसी तरह, इसका ग्राउंड क्लियरेंस 190mm है, जबकि तय स्लैब में ग्राउंट क्लियरेंस 170mm या इससे कम होना चाहिए। जबकि, पेट्रोल इंजन भी 1200cc या उससे कम होना चाहिए। जबकि, क्रेटा में 1500cc का पेट्रोल इंजन मिलता है। हालांकि, तय स्लैब में 1500cc का डीजल इंजन भी शामिल है। क्रेटा में भी 1500cc का डीजल इंजन मिलता है। ऐसे में इसकी कीमत पर GST कम होने को लेकर कन्फ्यूजन है, जो आने वाले दिनों में दूर हा जाएगा।

लग्जरी कैटेगरी में भी 10% का फायदा सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों GST को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।