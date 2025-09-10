इस SUV के सिर फिर सजा नंबर-1 का ताज, नेक्सन, ब्रेजा और फ्रोंक्स देखती रह गईं; अगस्त में 15,924 लोगों ने खरीदा
हुंडई क्रेटा SUV के सिर फिर से नंबर-1 का ताज सज गया है। टॉप-3 एसयूवी में क्रेटा के बाद नेक्सन, ब्रेजा और फ्रोंक्स ने जगह बनाई। अगस्त 2025 में क्रेटा को 15,924 लोगों ने खरीदा है।
भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) का दबदबा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हुंडई क्रेटा की पापुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते महीने यानी अगस्त 2025 में यह देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज एसयूवी बनी। इसके साथ ही हुंडई क्रेटा देश की नंबर-3 बेस्ट-सेलिंग कार भी रही। हुंडई क्रेटा ने बीते महीने कुल 15,924 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। आइए जरा विस्तार से इस कार की खासियत जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
MG Hector
₹ 14.25 - 23.34 लाख
Hyundai Creta
₹ 11.11 - 20.92 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
Honda Elevate
₹ 11.91 - 16.93 लाख
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.99 - 23.09 लाख
हुंडई क्रेटा SUV के सिर फिर से नंबर-1 का ताज सज गया है। टॉप-3 एसयूवी में क्रेटा के बाद नेक्सन (14,004 यूनिट), ब्रेजा (13,620 यूनिट) और फ्रोंक्स (12422 यूनिट) ने जगह बनाई है। वहीं, अगस्त 2025 में क्रेटा को 15,924 लोगों ने खरीदा है।
सस्ती होगी हुंडई क्रेटा
जीएसटी काउंसिल की नई टैक्स पॉलिसी के बाद हुंडई इंडिया ने अपनी कारों के दाम घटा दिए हैं। नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। बता दें कि इस कटौती के बाद हुंडई की कारें और एसयूवी पहले से 2.4 लाख रुपये तक सस्ती हो जाएंगी। इसी क्रम में कंपनी ने अपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर एसयूवी हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) के दाम भी करीब 72,145 रुपये तक कम कर दिए हैं। यानी आने वाले दिनों में क्रेटा की बिक्री में तेजी देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं हुंडई क्रेटा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
वर्तमान में हुंडई क्रेटा की कीमत
हुंडई क्रेटा की कीमत 11.11 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 20.92 लाख रुपये है। क्रेटा 57 वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें क्रेटा ई बेस मॉडल है और हुंडई क्रेटा किंग नाइट (king knight) डीजल एटी dt टॉप मॉडल है।
70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स
हुंडई क्रेटा में कंपनी ने 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। हुंडई क्रेटा में ग्राहकों को सेफ्टी फीचर्स के तौर पर 6-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा के साथ लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी मिलती है।
हुंडई क्रेटा के केबिन में एक नया 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कैपेबल पैनोरमिक सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं।
इंजन पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर का टर्बो पैट्रोल इंजन और 1.5-लीटर का डीजल इंजन दिया गया है। हुंडई क्रेटा की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 11 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 20.30 लाख रुपये तक जाती है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।